Fliegender Wechsel

Törmänen muss als Biel-Trainer zurücktreten +++ ZSC-Goalie Waeber in die NHL

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Antti Törmänen muss als Biel-Trainer zurücktreten

Wenige Tage nach dem verpassten Meistertitel gibt der EHC Biel bekannt, dass Trainer Antti Törmänen nächste Saison nicht an der Bande stehen kann. Der 52-jährige Finne muss aufgrund der neuerlichen Krebserkrankung zurücktreten. Eine Nachfolgeregelung ist noch nicht bekannt.

Ludovic Waeber in die NHL

Die ZSC Lions geben diverse Kadermutationen bekannt. Die bedeutendste ist, dass neben Alexandre Texier, der zu Columbus zurückkehrt, auch Goalie Ludovic Waeber sich einem NHL-Team anschliessen wird. Der Vertrag bei den Zürchern läuft für den Nationaltorhüter derweil weiter.

Daneben hat Center Lucas Wallmark um die Auflösung seines noch bis und mit Saison 2024/25 gültigen Vertrages gebeten. Der 27-jährige Schwede verlässt die ZSC Lions damit per sofort. Nebst Wallmark sind auch die beiden Ausländer Justin Azevedo und Garrett Roe nicht mehr Teil des Teams 2023/24. Die Eigengewächse Silvan Landolt, Daniil Ustinkov, Nicolas Baechler, Marlon Graf, Joel Henry und Livio Truog werden mit Profiverträgen ausgestattet.

Wingerli zu Zug

Der EV Zug verpflichtet für die kommenden zwei Jahre den Schweden Andreas Wingerli. Der Stürmer wechselt von Skelleftea zum dreifachen Schweizer Meister. Bis auf einen Abstecher in der Saison 2021/22 zu den Colorado Avalanche, wo er sich nicht durchsetzen konnte, spielte Wingerli stets bei seinem Stammverein.

Der 25-Jährige komplettiert das Ausländer-Sextett der Zuger für die Saison 2023/24. Neben Wingerli stehen auch dessen Landsmänner Niklas Hansson und Lukas Bengtsson, der Tscheche Jan Kovar, der US-Amerikaner Brian O'Neill und der Deutsche Marc Michaelis im Team der Innerschweizer. (ram/sda)

Bild: keystone

Kloten verlängert mit Topskorer Aaltonen

Der EHC Kloten verlängert den Vertrag mit Topskorer Miro Aaltonen vorzeitig um ein Jahr bis 2025 und verpflichtet mit Niko Ojamäki und Tyler Morley zwei ausländische Stürmer. Der finnische Center Aaltonen (29) war in der vergangenen Saison mit 51 Punkten in 54 Partien der erfolgreichste Punktesammler der Klotener.

Bild: keystone

Mit Niko Ojamäki stösst ein Landsmann Aaltonens für zwei Jahre zu den Flyers. Der 27-jährige Stürmer ist Olympiasieger, Weltmeister und frischgebackener finnischer Meister. Zudem gewann er mit Tappara Tampere dieses Jahr die Champions Hockey League und war dabei mit acht Toren und fünf Assists bester Skorer.

Weiter gaben die Flyers die Verpflichtung von Tyler Morley für die kommende Saison bekannt. Der 31-jährige Kanadier stand in der Saison 2021/22 ebenfalls bei Tampere unter Vertrag und spielte zuletzt bei den Grizzlys Wolfsburg. (ram/sda)

Kanadischer Nachwuchsspieler zu Ambri

Ambri-Piotta hat für die nächsten zwei Saisons den jungen kanadischen Center Manix Landry verpflichtet, der über eine Schweizer Lizenz verfügt. Der 20-jährige, der im NHL-Draft vor zwei Jahren in der fünften Runde von den Arizona Coyotes gezogen wurde, absolvierte die letzten zwei Jahre in der kanadischen Juniorenliga QMJHL. Sein Vater Eric Landry spielte von 2010 bis 2012 bei Ambri-Piotta. (abu/sda)

SCB bestätigt die Verpflichtung von Frk

Der SC Bern hat den tschechischen Stürmer Martin Frk für zwei Saisons bis Frühling 2025 verpflichtet. Der 29-Jährige spielt schon seit dem späten Juniorenalter in Nordamerika, wurde 2012 in der zweiten Runde gedraftet. Seither spielte er für Detroit, Carolina und Los Angeles insgesamt 124 NHL-Spiele und kam dabei auf 41 Skorerpunkte. Deutlich häufiger spielte er in der zweitklassigen AHL. (abu)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Ludovic Waeber (Goalie, 26)

wechselt in die NHL

🇫🇷 Alexandre Texier (Stürmer, 23)

wechselt zurück zu den Columbus Blue Jackets

🇨🇦 Justin Azevedo (Stürmer, 35)

unbekannt

🇺🇸 Garrett Roe (Stürmer, 35)

unbekannt

🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 27)

unbekannt

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Lorenzo Canonica (Stürmer, 19)

kommt von den Shawinigan Cataractes (QMJHL)

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer,25)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Matthew Verboon (Stürmer, 23)

kommt von der Colgate University (USA)



Abgänge ❌

🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

wechselt zu den SCL Tigers

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 22)

wechselt zu Ambri-Piotta



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 27)

kommt von Lulea (SWE)

🇨🇿 Martin Frk (Stürmer, 29)

kommt von den Springfield Thunderbirds (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 34)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Beat Gerber (Verteidiger, 41)

tritt zurück



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭Liekit Reichle (Stürmer, 20)

kommt von den GCK Lions

Abgänge ❌

🇨🇭Etienne Froidevaux (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇫🇮 Antti Törmänen (Trainer, 56)

tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

kommt vom HC Lugano

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Michael Liniger (Assistenztrainer, 43)

kommt von den GCK Lions

🇸🇪 Lukas Bengtsson (Verteidiger, 28)

kommt von den Växjö Lakers

🇸🇪 Andreas Wingerli (Stürmer, 25)

kommt von Skelleftea



Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Maximilian Streule (Verteidiger, 19)

kommt von Blainville-Boisbriand Armada (QMJHL)

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 34)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Patrick Emond (Assistenztrainer, 58)

kommt vertragslos

Abgänge ❌

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇦 David Desharnais (Stürmer, 36)

tritt zurück

🇸🇪 Victor Rask (Stürmer,30)

wechselt zu SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Josh Holden (Trainer, 45)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 32)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇦 Aaron Irving (Verteidiger, 27)

offen

🇨🇦 Joe Morrow (Verteidiger, 30)

offen

🇨🇭 Thomas Wellinger (Verteidiger, 35)

tritt zurück

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇸🇪 Theodor Lennström (Verteidiger, 28)

kommt von Färjestad (SWE)



Abgänge ❌

🇸🇪 Henrik Tömmernes (Verteidiger, 32)

kehrt zurück nach Schweden

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇸🇪 Christian Djoos (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Antti Suomela (Stürmer, 28)

kommt von IK Oskarshamn

Abgänge ❌

🇨🇭Tobias Stephan (Goalie, 39)

tritt zurück

🇱🇹 Emilijus Krakauskas (Stürmer, 25)

noch offen

🇸🇰 Richard Panik (Stürmer, 32)

noch offen

🇨🇦 Andrew Calof (Stürmer, 31)

noch offen

🇫🇮 Eetu Laurikainen (Goalie, 30)

noch offen

🇸🇰 Martin Gernat (Verteidiger, 29)

noch offen

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Yannick Brüschweiler (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 22)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Manix Landry (Stürmer, 20)

kommt aus dem kanadischen Junioren-Eishockey

Abgänge ❌

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

kommt vom HC Lugano

🇫🇮 Juuso Riikola (Verteidger,29)

kommt von IK Oskarsham





Abgänge ❌

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

wechselt zum EV Zug



Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger,23)

kommt vom EHC Kloten

🇸🇪 Victor Rask (Stürmer,30)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Yannick Brüschweiler (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭 Noah Patenaude (Goalie, 20)

kommt von den Saint John Sea Dogs (Kanada)

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

kommt von Genève-Servette

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer,19)

kehrt aus Kanada zurück

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 30)

kommt vom SCRJ

🇨🇭🇨🇦 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 24)

kommt von Rochester (NCAA)

🇨🇭 Luca Deussen (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇫🇮 Niko Ojamäki (Stürmer, 27)

kommt von Tappara Tampere

🇨🇦 Tyler Morley (Stürmer, 31)

kommt von den Grizzlys Wolfsburg​

Abgänge ❌

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

geht zum HC Lugano

🇨🇭Flurin Randegger (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇦 Jeff Tomlinson (Trainer, 52)

wechselt in eine Berater-Funktion

🇨🇭Niki Altorfer (Stürmer, 32)

tritt zurück

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger,23)

geht zum SCRJ

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer,25)

wechselt zum HC Lugano



Gerüchte 💬

...