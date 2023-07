Jan Neuenschwander wechselt von den SCL Tigers zu den GCK Lions in die Swiss League . Der 30-jährige Center unterschrieb beim Partnerklub der ZSC Lions wie der Zuger Verteidiger Jan Schwendeler einen Einjahresvertrag. Neuenschwander, der es einst über die GCK Lions in die National League geschafft hat, soll mit seiner Erfahrung den Rücktritt von Captain Roman Schlagenhauf auffangen.

Connolly kam auf 45 Einsätze für die Luganesi und war mit 12 Toren und 26 Assists der zweitbeste Skorer des Teams. Die Playoffs verpasste er jedoch aufgrund einer Verletzung. Vor seinem Wechsel in die Schweiz hatte Connolly elf Saisons in der NHL bestritten und 2018 mit den Washington Capitals den Stanley Cup gewonnen. Connolly ist der siebte Ausländer im Kader der St. Galler. (nih/sda)

Balcers sammelte letzte Saison NHL-Erfahrung bei den Florida Panthers und den Tampa Bay Lightning. Zudem überzeugte er in der AHL bei den Syracuse Crunch. An der diesjährigen WM steuerte er massgeblich zum Gewinn der Bronzemedaille für Lettland bei. Bei den Lions trifft Balcers auf seinen ehemaligen Trainer Marc Crawford, der ihn bereits bei den Ottawa Senators betreute. (abu/sda)

Biasca wechselte während der Saison 2020/21 zu den Halifax Mooseheads in die kanadische Juniorenliga QMJHL. Bei den «Elchköpfen» sammelte der Captain der Schweizer U20-Nationalmannschaft in der letzten Saison in 78 Spielen 69 Skorerpunkte (29 Tore, 40 Assists). (abu/sda)

So sieht Roger Federers Anwesen am Zürichsee aus, das gerade gebaut wird

Djokovic siegt zum 33. Mal in Serie +++ Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ausgeschieden

Novak Djokovic ist in Wimbledon einfach nicht zu schlagen. Der 36-jährige Serbe gewann in London den Viertelfinal gegen den Russen Andrej Rublew 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 und feierte beim Rasen-Klassiker seinen 33. Sieg in Serie. Derweil verlor der Russe auch sein achtes Viertelfinalspiel an einem Grand-Slam-Turnier.