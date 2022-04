Der Stürmer Ian Derungs wechselt auf die kommende Saison von Thurgau aus der Swiss League zu Ajoie in die National League . Der 22-Jährige war in der Qualifikation der abgelaufenen Saison mit 37 Treffern der beste Torschütze in der zweithöchsten Liga. Derungs unterschrieb mit Ajoie einen Vertrag über ein Jahr. In der Saison 2017/2018 bestritt der gebürtige Frauenfelder (mit Kloten) bereits einmal elf Partien in der National League. (pre/sda)

Erste Niederlage in der WM-Vorbereitung – Hockey-Nati verliert unnötig gegen Deutschland

Nach den beiden Siegen gegen Frankreich erleiden die Schweizer die erste Niederlage in der WM-Vorbereitung. Das Team von Trainer Patrick Fischer verliert in Rosenheim gegen Deutschland 2:4.

In der 49. Minute gerieten die Schweizer nach einem Tor von Danjo Leonhardt mit 2:3 erstmals in dieser Partie in Rückstand. In der Folge fanden sie gegen die nun kompakt stehenden Deutschen kein Rezept mehr, und nachdem sie Goalie Philip Wüthrich durch einen sechsten Feldspieler ersetzt hatten, traf Daniel Schmölz ins leere Tor zum Endstand (59.). So verloren die Schweizer zum dritten Mal in Folge gegen den Erzrivalen, zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem 0:3 im vergangenen November am Deutschland Cup in Krefeld.