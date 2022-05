🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32) wechselt zum SC Bern 🇸🇪 Daniel Brodin (Stürmer, 31) wechselt zu Djurgarden IF 🇨🇭Philippe Furrer (Verteidiger, 36) tritt zurück

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28) kommt vom Lausanne HC 🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 26) kommt vom EHC Olten 🇫🇮Juuso Vainio (Verteidiger, 27) kommt von den Växjö Lakers (FIN) 🇸🇪 Marcus Sörensen (Stürmer, 29) kommt von Djurgarden IF 🇸🇪 Jacob de la Rose (Stürmer, 26) kommt von Färjestad BK

🇨🇭Lukas Flüeler (Torhüter, 33) tritt zurück 🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34) wechselt zu den SCRJ Lakers 🇸🇪 Marcus Krüger (Stürmer, 31) wechselt zu Djurgarden IF 🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 22) wechselt zum EHC Kloten​

Die ZSC Lions verpflichten den Verteidiger Mikko Lehtonen . Der 28-jährige Finne wechselt mit einem Zweijahresvertrag bis und mit Saison 2023/24 zu den Zürchern. Lehtonen stand 2021/22 in der KHL in St. Petersburg unter Vertrag und kehrt nun nach Mitteleuropa zurück. «Mikko ist der produktive Offensivverteidiger, den wir gesucht haben», sagt Sportchef Sven Leuenberger zum Neuzugang. (abu)

Wie von Eismeister Zaugg bereits berichtet, sichert sich der SC Bern die Dienste des langjährigen NHL-Stürmers Sven Bärtschi . Der 29-Jährige, der zuletzt nur noch in der AHL zum Einsatz gekommen ist, unterschreibt bei den Bernern einen Vertrag über drei Jahre bis 2024/25. (abu)

Der 20-jährige Stürmer Vincent Ryser erhält beim SC Bern seinen ersten Profivertrag. Der bisherige Captain des U20-Teams beim SCB kam in der vergangenen Saison zu einem ersten Einsatz in der National League . (pre/sda)

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

