Fliegender Wechsel

Barberio verlässt Lausanne per sofort +++ Bachofner kehrt zum ZSC zurück

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Sportredaktion Folgen

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Der Lausanne Hockey Club leiht seinen 31-jährigen kanadischen Verteidiger Mark Barberio bis Ende Saison an Bars Kasan in die russische KHL aus. Spätestens für nächste Saison soll Barberio zu Lausanne zurückkehren (Vertrag bis 2023).

Bei Bars Kasan, dem Tabellenvierten in der Ostgruppe der KHL, kann Barberio spielen, derweil er in der Schweiz erst die Hälfte seiner acht Spielsperren für das Foul an Garrett Roe von den ZSC Lions abgesessen hat. (zap/sda)

Bild: keystone

Verteidiger Scheidegger im nächsten Jahr von Olten zu Gottéron

Der Verteidiger Joel Scheidegger wechselt nach dieser Saison von Olten, dem Leader in der Swiss League, zu Fribourg-Gottéron, dem Leader in der National League. Der 26-jährige Scheidegger hat einen Einjahresvertrag unterzeichnet. (abu/sda)

Bachofner kehrt zu den Lions zurück

Jérôme Bachofner kehrt auf die kommende Saison hin vom EV Zug zu den ZSC Lions zurück. Der 25-jährige Flügelstürmer unterschrieb bei den Zürchern einen Vertrag über drei Jahre.

Bei den Lions debütierte Bachofner am 5. Dezember 2014 gegen Fribourg-Gottéron in der höchsten Schweizer Liga. 2018 gewann er mit dem ZSC den Meistertitel, ehe er 2019 zum EVZ wechselte. Mit den Zentralschweizern holte er in diesem Jahr ebenfalls den Titel. In der laufenden Saison hat er in 28 Meisterschaftspartien neun Tore und sechs Assists erzielt. (abu/sda)

Fortier bis Ende Saison bei Ajoie

Der aufgrund von Verletzungen verpflichtete Kanadier Maxime Fortier bleibt bis Ende Saison beim Aufsteiger HC Ajoie.

Ursprünglich lief der Vertrag beim Tabellenletzten der National League bis Ende Dezember. Der 23-jährige Flügelstürmer spielt seit Mitte Oktober für die Jurassier und erzielte in den ersten 16 Partien neun Tore sowie zwei Assists. (dab/sda)

Bild: keystone

Bertaggia bis 2027 bei Servette

Wie bereits von Eismeister Zaugg berichtet, wechselt Alessio Bertaggia auf die nächste Saison vom HC Lugano zu Genf-Servette. Die Grenats bestätigen heute den Zuzug und einen Vertrag für den Stürmer bis 2027. (abu)

HCD bestätigt Zuzug von Michael Fora

Der HC Davos bestätigt den Zuzug von Ambri-Verteidiger Michael Fora. Die Bündner holen den aktuellen Captain der Leventiner ab Sommer 2022 mit einem Vierjahresvertrag ins Landwassertal. «Michael ist genau der Spieler-Typ, den wir als Verstärkung für unsere Defensive gesucht haben», sagt HCD-Sportchef Jan Alston.

Ambri-Eigengewächs Fora bestritt in seiner Karriere bisher 291 Partien in der National League, alle für die Leventiner. Dabei gelangen dem 26-jährigen Nationalverteidiger 29 Tore und 81 Assists. (abu)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Flüeler (Goalie, 33)

tritt zurück



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

wechselt zum SC Bern

​🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf-Servette​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Christen (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal



Abgänge ❌

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

wechselt zu den ZSC Lions​

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Olten

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

wechselt zum SC Bern





Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Ambri-Piotta

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Claudio Cadonau (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Cédric Aeschbach (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...