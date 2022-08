Fliegender Wechsel

Baumgartner wechselt zum SCB +++ Ambri holt Shore und behält McMillan

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Baumgartner wechselt zum SCB

Der Österreicher Benjamin Baumgartner wechselt innerhalb der National League vom Lausanne HC zum SC Bern. Der 22-Jährige hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. «Er ist ein junger Spieler mit unglaublich hohem Potenzial und Skill-Level», sagt SCB-Sportchef Andrew Ebbett. «Er wird uns auf der Center-Position zusätzliche Breite geben.»

Baumgartner, der den Grossteil seiner Nachwuchszeit beim HC Davos verbracht und vor vier Jahren mit den Bündnern auch in der höchsten Schweizer Liga debütiert hat, besitzt eine Schweizer Lizenz und belastet deshalb das Ausländer-Kontingent des SC Bern nicht. (ram/sda)

Ambri holt Shore und behält McMillan

Ambri-Piotta hat sein Ausländer-Kontingent mit einem Zuzug und einer Vertragsverlängerung komplettiert. Von Sibir Nowosibirsk stösst der Amerikaner und ehemalige Zuger Nick Shore für eine Saison zum Team. Der Kanadier Brandon McMillan hängt eine zweite Saison bei den Leventinern an. Beide Offensivspieler verfügen über NHL-Erfahrung. (dab/sda)

Kuokkanen sechster Ausländer von Gottéron

Fribourg-Gottéron engagiert für die kommende Saison als sechsten Ausländer den 24-jährigen finnischen Flügelstürmer Janne Kuokkanen. In der Regular Season 2021/22 der NHL absolvierte Kuokkanen 57 Spiele für die New Jersey Devils an der Seite von Nico Hischier und Jonas Siegenthaler. In der NHL hatte er von 2107 bis 2020 auch für die Carolina Hurricanes gespielt. (ram/sda)

Lugano engagiert Kanadier Bennett

Der HC Lugano hat den Stürmer Kris Bennett mit einem Einjahresvertrag verpflichtet. Die Tessiner stellen den 26-jährigen Kanadier ihrem Partnerteam, den in der Swiss League spielenden Ticino Rockets, zur Verfügung. Gemäss Vereinbarung kann der Neuzugang im Bedarfsfall nach Lugano zurückgeholt werden. Zuletzt hat Bennett mit den Iowa Heartlanders in der nordamerikanischen East Coast Hockey League gespielt. (pre/sda)

Ambri holt ehemaligen Lugano-Schweden

Ambri-Piotta hat für die nächsten zwei Saisons den schwedischen Verteidiger Tim Heed engagiert. Der 31-Jährige, der über NHL- und KHL-Erfahrung verfügt, spielte zuletzt bei Spartak Moskau. Mit dem russischen Klub einigte er sich auf eine Auflösung des laufenden Kontrakts.

Heed ist in der Schweiz und im Tessin kein Unbekannter. In der vorletzten Saison spielte der zweimalige schwedische Internationale für Ambris Kantonsrivalen HC Lugano, bei dem er in 47 Spielen auf 34 Skorerpunkte (14 Tore) kam. In der NHL war Heed zwischen 2016 und 2020 für die Franchise der San Jose Sharks tätig. Allerdings pendelte er oft zwischen NHL und AHL. (pre/sda)

Olympiasieger für Lugano

Die finnische Fraktion beim HC Lugano wächst weiter. Die Tessiner verpflichten mit dem Stürmer Markus Granlund einen Olympiasieger. Nach Torhüter Mikko Koskinen und Verteidiger Oliwer Kaski ist er der dritte neu engagierte Spieler aus dem Land des Weltmeisters und Olympiasiegers. Der 29-jährige Granlund, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, komplettiert das Ausländer-Sextett, zu dem auch der Amerikaner Mark Arcobello sowie die Kanadier Daniel Carr und Troy Josephs gehören.

Granlund, der zwischen 2013 und 2020 für die Calgary Flames, die Vancouver Canucks und die Edmonton Oilers insgesamt 338 Spiele in der NHL absolvierte, war zuletzt bei Salawat Julajew Ufa in der KHL tätig. Er verliess Russland wegen des Krieges in der Ukraine. Im Februar gehörte er zu Finnlands Team, das an den Olympischen Spielen in Peking Gold holte. (ram/sda)

… und Olympiasieger für Biel

Nach dem geplatzten Transfer von Jussi Olkinuora aufgrund eines Angebots aus der NHL setzt der EHC Biel nächste Saison doch auf einen finnischen Weltmeister und Olympiasieger im Tor. Wie der Klub mitteilte, unterschrieb der 32-jährige ehemalige NHL-Goalie Harri Säteri einen Einjahresvertrag bei den Seeländern.

Säteri bringt Erfahrung aus den höchsten Ligen in Finnland und Nordamerika sowie der Kontinental Hockey League (KHL) mit nach Biel. Zuletzt hütete er das Tor der Arizona Coyotes und vom KHL-Klub Sibir Nowosibirsk. Der finnische Nationaltorhüter besetzt die sechste Ausländerlizenz. (ram/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Mikko Lehtonen (Verteidiger, 28)

kommt von SKA St.Petersburg

🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 26)

kommt von ZSKA Moskau

🇨🇭Dean Kukan (Verteidiger, 28)

kommt von den Columbus Blue Jackets

🇨🇿 Simon Hrubec (Goalie, 30)

kommt von Avangard Omsk

Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Flüeler (Torhüter, 33)

tritt zurück

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇸🇪 Marcus Krüger (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF

🇨🇭Luca Capaul (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Denis Malgin (Stürmer, 25)

wechselt zu den Toronto ​Maple Leafs

Gerüchte 💬

🇨🇭 Marc Aeschlimann (Stürmer, 26)

soll zu den SCL Tigers wechseln



HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Stéphane Patry (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 28)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Calle Andersson (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Mikko Koskinen (Goalie, 32)

kommt von den Edmonton Oilers

🇫🇮 Mikael Granlund (Stürmer, 29)

kommt von Salawat Julajew Ufa

🇨🇦 Kris Bennett (Strümer, 26)

kommt von den Iowa Heartlanders (ECHL)

Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Alessandro Chiesa (Verteidiger, 35)

Karriereende

Gerüchte 💬

...

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

kommt von Davos

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

kommt von Davos

🇨🇦 Eric Gélinas (Verteidiger, 30)

kommt von BK Rögle (SWE)

🇨🇭Marco Lehmann (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Sven Bärtschi (Stürmer, 29)

kommt von den Henderson Silver Knights (AHL)

🇨🇭 Vincent Ryser (Stürmer, 20)

kommt von den eigenen Junioren

🇸🇪 Oscar Lindberg (Stürmer, 30)

kommt von Dynamo Moskau

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 22)

kommt von Lausanne



Abgänge ❌

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Calle Andersson (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Timothy Kast (Stürmer, 33)

offen

🇨🇭Alain Berger (Stürmer, 31)

offen

🇨🇦 Christian Thomas (Stürmer, 29)

offen

🇨🇭Thomas Rüfenacht (Stürmer, 37)

offen

🇨🇭Eric Blum (Verteidiger, 35)

offen

🇨🇭Gregory Sciaroni (Stürmer, 32)

offen

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 34)

offen

🇨🇭Jan Neuenschwander (Stürmer, 29)

wechselt zu den SCL Tigers

🇱🇻 Kaspars Daugavins (Stürmer, 33)

Vertrag soll aufgelöst werden

🇨🇦 Cory Conacher (Stürmer, 32)

Vertrag wurde aufgelöst

🇨🇭Vincent Praplan (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf

Gerüchte 💬

. . .

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Christen (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Simon Rytz (Torhüter, 38)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮 Harri Säteri (Torhüter, 32)

kommt von Sibir Nowosibirsk

Abgänge ❌

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Ajoie​

🇨🇭Kevin Fey (Verteidiger, 31)

wechselt zum HC Ajoie​

Gerüchte 💬

...

EV Zug

Zugänge ✅



🇺🇸 Brian O'Neill (Stürmer, 33)

kommt von Jokerit Helsinki

🇸🇰 Peter Cehlarik (Stürmer, 26)

kommt von Avangard Omsk

🇨🇭 Tobias Geisser (Verteidiger, 23)

kommt von den Hershey Bears

Abgänge ❌

🇨🇭 Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 28)

wechselt zum HC Lugano

🇸🇪 Anton Lander (Stürmer, 30)

wechselt zu Timra IK nach Schweden



Gerüchte 💬

...

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮 Juuso Vainio (Verteidiger, 27)

kommt von den Växjö Lakers (FIN)

🇸🇪 Marcus Sörensen (Stürmer, 29)

kommt von Djurgarden IF

🇸🇪 Jacob de la Rose (Stürmer, 26)

kommt von Färjestad BK

🇫🇮 Janne Kuokkanen (Stürmer, 24)

kommt von den New Jersey Devils​

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Daniel Brodin (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF

🇨🇭Philippe Furrer (Verteidiger, 36)

tritt zurück

Gerüchte 💬

...

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Michael Fora (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭Gian-Marco Hammerer (Stürmer, 20)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭Nino Russo (Stürmer, 21)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭Tim Minder (Verteidiger, 20)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇸🇪 Klas Dahlbeck (Verteidiger, 30)

kommt von ZSKA Moskau

🇸🇪 Leon Bristedt (Stürmer, 27)

kommt von Rögle BK

🇸🇪 Joakim Nordström (Stürmer, 30)

kommt von ZSKA Moskau​

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Mathias Bromé (Stürmer, 27)

wechselt zu Örebro HK

Gerüchte 💬

...

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

kommt vom HC Davos

🇨🇭Vincent Praplan (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern

🇸🇪 Linus Omark (Stürmer, 35)

kommt von Lulea​

Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Vermin (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Stéphane Patry (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Stéphane Charlin (Torhüter, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

...

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Igor Jelovac (Verteidiger, 27)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Théo Rochette (Stürmer, 20)

kommt von den Québec Remparts

🇨🇭Nicolas Perrenoud (Stürmer, 18)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇸🇪 Robin Kovacs (Stürmer, 25)

kommt von Örebrö HK

🇫🇮 Miikka Salomäki (Stürmer, 29)

kommt von Örebrö HK

Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Victor Oejdemark (Verteidiger, 23)

wechselt zum EHC Olten

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Filip Chlapik (Stürmer, 24)

kommt von Sparta Prag

🇦🇹 Kilian Zündel (Verteidiger, 21)

kommt aus Salzburg

🇨🇭 Valentin Hofer (Stürmer, 19)

kommt von der EVZ Academy

🇳🇴🇸🇪 William Hedlund (Stürmer, 19)

kommt von der EVZ Academy

🇫🇮 Jesse Virtanen (Verteidiger, 30)

kommt von Färjestad BK

🇨🇭 Lionel Marchand (Stürmer, 20)

kommt von den GCK Lions

🇨🇿 Michael Spacek (Stürmer, 25)

kommt von Frölunda HC

🇸🇪 Tim Heed (Verteidiger, 31)

kommt von Spartak Moskau

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 33)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭Giacomo Dal Pian (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭Joël Neuenschwander (Stürmer, 22)

offen

🇨🇭Cédric Hächler (Verteidiger, 28)

offen

🇫🇮 Juuso Hietanen (Verteidiger, 36)

wechselt zu Hämeenlinna

Gerüchte 💬

...

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Cédric Aeschbach (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 28)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Stéphane Charlin (Torhüter, 21)

kommt von Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidiger, 24)

kommt von Lukko Rauma

🇨🇭Jan Neuenschwander (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Sami Lepistö (Verteidiger, 37)

kommt von Lulea HF

Abgänge ❌

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 27)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Laari Leeger (Verteidiger, 35)

wechselt zum EHC Olten

Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Robin Meyer (Torhüter, 21)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 18)

kommt von der EVZ Academy

🇺🇸 Jordan Schroeder (Stürmer, 31)

kommt von Jokerit Helsinki

🇩🇰 Nicklas Jensen (Stürmer, 29)

kommt von Jokerit Helsinki

Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Lehmann (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Noël Bader (Torhüter, 26)

tritt zurück

🇨🇭Igor Jelovac (Verteidiger, 27)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇿 Simon Marha (Stürmer, 19)

wechselt nach Tschechien

🇺🇸 Steve Moses (Stürmer, 32)

offen

🇨🇦 Zack Mitchell (Stürmer, 29)

offen

🇫🇮 Kalle Kossila (Stürmer, 29)

wechselt zu den Växjö Lakers

🇨🇭Benjamin Neukomm (Stürmer, 31)

wechselt zum EHC Olten​

Gerüchte 💬

...

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

kommt vom EHC Biel

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Ian Derungs (Stürmer, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Kevin Fey (Verteidiger, 31)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Gregory Sciaroni (Stürmer, 33)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Valentin Pilet (Verteidiger, 25)

kommt vom EHC Visp

🇺🇸 T.J. Brennan (Verteidiger, 33)

kommt von RB Salzburg​

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇦 Jonathan Ang (Stürmer, 24)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 22)

kommt von den GCK Lions

🇸🇪 Lucas Ekestahl-Jonsson (Verteidiger, 26)

kommt von Rögle BK

🇫🇷 Jordann Bougro (Stürmer, 24)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇫🇮 Juha Metsola (Goalie, 33)

kommt von Salawat Ufa

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 29)

kommt von Vityaz Podolsk

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

kommt von den Wisconsin-Madison Badgers (NCAA)



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominic Nyffeler (Torhüter, 29)

wechselt zum EHC Olten​

Gerüchte 💬

...