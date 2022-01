Der SC Bern verpflichtet für die nächsten beiden Saisons den Verteidiger Jesse Zgraggen . Der in Kanada geborene 28-Jährige spielt derzeit für den HC Davos . In der letzten Saison gewann er mit dem EV Zug den Meistertitel.

Nadal zur Causa Djokovic: «Die Welt hat genug gelitten, man sollte die Regeln befolgen»

Die verhinderte Einreise nach Australien von Novak Djokovic bleibt das grosse Thema – auch bei anderen Tennis-Profis, welche derzeit in Down Under weilen. So auch bei Rafael Nadal. Der Spanier ist derzeit ebenfalls in Melbourne, wo er in der Nacht auf Donnerstag mit einem Sieg gegen Ricardas Berankis ein erfolgreiches Einzel-Comeback auf der Tour feierte.