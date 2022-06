Fliegender Wechsel

SCB verpflichtet Ex-EVZ-Stürmer Lindberg +++ HCD holt Top-Star Nordström

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Oscar Lindberg wechselt nach Bern

Der SC Bern hat Stürmer Oscar Lindberg für zwei Jahre bis Ende der Saison 2023/24 verpflichtet. Der 30-jährige Schwede stammt aus der Nachwuchsabteilung von Skelleftea. Er spielte in der NHL für die New York Rangers, die Las Vegas Golden Knights und die Ottawa Senators, totalisiert 269 NHL-Partien und 84 Skorerpunkte. 2019/20 wechselte er für ein Jahr in die National League zum EV Zug.

Die letzten zwei Saisons bestritt Lindberg in der KHL für Dynamo Moskau (89 Spiele, 74 Punkte). Mit Schweden gewann der Stürmer zweimal WM-Gold (2013, 2017). (abu)

HCD holt Schweden Nordström

Der HC Davos hat einen sechsten Ausländer engagiert. Joakim Nordström wechselt vom KHL-Meister ZSKA Moskau ins Bündnerland. Der 30-Jährige, der als Flügel und auch als Center eingesetzt werden kann, war schon zuvor höchst erfolgreich: 2015 gewann er mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup, 2017 wurde er mit Schweden Weltmeister. In der NHL bestritt Nordström 490 Spiele.

HCD-Sportchef Jan Alston beschrieb den Neuen als «vielschichtigen Stürmer, der dazu auch mit seiner physischen Präsenz entscheidende Akzente in der Davoser Offensive setzen kann.» Zudem erhofft er sich von Nordström eine Leaderrolle im Team. Der Schwede unterschrieb für zwei Saisons. (ram)

ZSC bestätigt Verpflichtungen von Kukan und Hrubec

Die ZSC Lions geben gleich zwei Neuverpflichtungen bekannt: Von den Columbus Blue Jackets wechselt wenig überraschend Nationalverteidiger Dean Kukan zu den Zürchern. Bereits während der WM war bekannt geworden, dass der 28-Jährige das Nordamerika-Abenteuer nach sieben Jahren beendet. Kukan unterschrieb bei den Zürchern einen Fünfjahresvertrag bis 2027.

Von KHL-Klub Omsk stösst zudem wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt der tschechische Nationalgoalie Simon Hrubec zu den Lions. Der 30-Jährige stand unter anderem bei der Olympia-Achtelfinalniederlage der Tschechen gegen die Schweiz im Tor. Er unterschrieb für zwei Jahre bis 2024.

Tscheche Spacek zu Ambri-Piotta

Der HC Ambri-Piotta verpflichtete für die nächsten zwei Saisons den tschechischen Center Michael Spacek. Der 25-jährige Internationale spielte zuletzt für Frölunda in Schwedens höchster Liga. Spacek gehörte an der WM in Finnland der Mannschaft Tschechiens an, die die Bronzemedaille gewann. (pre/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Mikko Lehtonen (Verteidiger, 28)

kommt von SKA St.Petersburg

🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 26)

kommt von ZSKA Moskau

🇨🇭Dean Kukan (Verteidiger, 28)

kommt von den Columbus Blue Jackets

🇨🇿 Simon Hrubec (Goalie, 30)

kommt von Avangard Omsk

Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Flüeler (Torhüter, 33)

tritt zurück

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇸🇪 Marcus Krüger (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF

🇨🇭Luca Capaul (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten​

Gerüchte 💬

🇨🇭 Marc Aeschlimann (Stürmer, 26)

soll zu den SCL Tigers wechseln

🇨🇭Dean Kukan (Verteidiger, 28)

soll von den Columbus Blue Jackets kommen​

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Stéphane Patry (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 28)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Calle Andersson (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Alessandro Chiesa (Verteidiger, 35)

Karriereende

Gerüchte 💬

...

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

kommt von Davos

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

kommt von Davos

🇨🇦 Eric Gélinas (Verteidiger, 30)

kommt von BK Rögle (SWE)

🇨🇭Marco Lehmann (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Sven Bärtschi (Stürmer, 29)

kommt von den Henderson Silver Knights (AHL)

🇨🇭 Vincent Ryser (Stürmer, 20)

kommt von den eigenen Junioren

🇸🇪 Oscar Lindberg (Stürmer, 30)

kommt von Dynamo Moskau



Abgänge ❌

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Calle Andersson (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Timothy Kast (Stürmer, 33)

offen

🇨🇭Alain Berger (Stürmer, 31)

offen

🇨🇦 Christian Thomas (Stürmer, 29)

offen

🇨🇭Thomas Rüfenacht (Stürmer, 37)

offen

🇨🇭Eric Blum (Verteidiger, 35)

offen

🇨🇭Gregory Sciaroni (Stürmer, 32)

offen

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 34)

offen

🇨🇭Jan Neuenschwander (Stürmer, 29)

wechselt zu den SCL Tigers

🇱🇻 Kaspars Daugavins (Stürmer, 33)

Vertrag soll aufgelöst werden

🇨🇦 Cory Conacher (Stürmer, 32)

Vertrag wurde aufgelöst

🇨🇭Vincent Praplan (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf

Gerüchte 💬

. . .

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Christen (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Simon Rytz (Torhüter, 38)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮 Juho Olkinuora (Torhüter, 31)

kommt von Metallurg Magnitogorsk

Abgänge ❌

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Ajoie​

🇨🇭Kevin Fey (Verteidiger, 31)

wechselt zum HC Ajoie​

Gerüchte 💬

...

EV Zug

Zugänge ✅



🇺🇸 Brian O'Neill (Stürmer, 33)

kommt von Jokerit Helsinki

🇸🇰 Peter Cehlarik (Stürmer, 26)

kommt von Avangard Omsk



Abgänge ❌

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 28)

wechselt zum HC Lugano

🇸🇪 Anton Lander (Stürmer, 30)

wechselt zu Timra IK nach Schweden



Gerüchte 💬

...

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮Juuso Vainio (Verteidiger, 27)

kommt von den Växjö Lakers (FIN)

🇸🇪 Marcus Sörensen (Stürmer, 29)

kommt von Djurgarden IF

🇸🇪 Jacob de la Rose (Stürmer, 26)

kommt von Färjestad BK

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Daniel Brodin (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF

🇨🇭Philippe Furrer (Verteidiger, 36)

tritt zurück

Gerüchte 💬

...

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Michael Fora (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭Gian-Marco Hammerer (Stürmer, 20)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭Nino Russo (Stürmer, 21)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭Tim Minder (Verteidiger, 20)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇸🇪 Klas Dahlbeck (Verteidiger, 30)

kommt von ZSKA Moskau

🇸🇪 Leon Bristedt (Stürmer, 27)

kommt von Rögle BK

🇸🇪 Joakim Nordström (Stürmer, 30)

kommt von ZSKA Moskau​

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Mathias Bromé (Stürmer, 27)

wechselt zu Örebro HK

Gerüchte 💬

...

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

kommt vom HC Davos

🇨🇭Vincent Praplan (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern

🇸🇪 Linus Omark (Stürmer, 35)

kommt von Lulea​

Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Vermin (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Stéphane Patry (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Stéphane Charlin (Torhüter, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

...

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Igor Jelovac (Verteidiger, 27)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Théo Rochette (Stürmer, 20)

kommt von den Québec Remparts

🇨🇭Nicolas Perrenoud (Stürmer, 18)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇸🇪 Robin Kovacs (Stürmer, 25)

kommt von Örebrö HK

Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Victor Oejdemark (Verteidiger, 23)

wechselt zum EHC Olten

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Filip Chlapik (Stürmer, 24)

kommt von Sparta Prag

🇦🇹 Kilian Zündel (Verteidiger, 21)

kommt aus Salzburg

🇨🇭 Valentin Hofer (Stürmer, 19)

kommt von der EVZ Academy

🇳🇴🇸🇪 William Hedlund (Stürmer, 19)

kommt von der EVZ Academy

🇫🇮 Jesse Virtanen (Verteidiger, 30)

kommt von Färjestad BK

🇨🇭 Lionel Marchand (Stürmer, 20)

kommt von den GCK Lions

🇨🇿 Michael Spacek (Stürmer, 25)

kommt von Frölunda HC

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 33)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭Giacomo Dal Pian (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭Joël Neuenschwander (Stürmer, 22)

offen

🇨🇭Cédric Hächler (Verteidiger, 28)

offen

🇫🇮 Juuso Hietanen (Verteidiger, 36)

wechselt zu Hämeenlinna

Gerüchte 💬

...

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Cédric Aeschbach (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 28)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Stéphane Charlin (Torhüter, 21)

kommt von Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidiger, 24)

kommt von Lukko Rauma

🇨🇭Jan Neuenschwander (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Sami Lepistö (Verteidiger, 37)

kommt von Lulea HF

Abgänge ❌

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 27)

wechselt zum Lausanne HC



Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Robin Meyer (Torhüter, 21)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 18)

kommt von der EVZ Academy

🇺🇸 Jordan Schroeder (Stürmer, 31)

kommt von Jokerit Helsinki

🇩🇰 Nicklas Jensen (Stürmer, 29)

kommt von Jokerit Helsinki

Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Lehmann (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Noël Bader (Torhüter, 26)

tritt zurück

🇨🇭Igor Jelovac (Verteidiger, 27)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇿 Simon Marha (Stürmer, 19)

wechselt nach Tschechien

🇺🇸 Steve Moses (Stürmer, 32)

offen

🇨🇦 Zack Mitchell (Stürmer, 29)

offen

🇫🇮 Kalle Kossila (Stürmer, 29)

wechselt zu den Växjö Lakers



Gerüchte 💬

...

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

kommt vom EHC Biel

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Ian Derungs (Stürmer, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭Kevin Fey (Verteidiger, 31)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Gregory Sciaroni (Stürmer, 33)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇦 Jonathan Ang (Stürmer, 24)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 22)

kommt von den GCK Lions

🇸🇪 Lucas Ekestahl-Jonsson (Verteidiger, 26)

kommt von Rögle BK

🇫🇷 Jordann Bougro (Stürmer, 24)

kommt von Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

🇨🇭 Dominic Nyffeler (Torhüter, 29)

wechselt zum EHC Olten​

Gerüchte 💬

...