Fliegender Wechsel

Gebrüder von Arx coachen neu Chur +++ Servette holt Vatanen aus der NHL

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Gebrüder von Arx coachen neu Chur

Die Karriere der Brüder Jan und Reto von Arx geht im Bündnerland weiter. Die beiden, die als Spieler prägende Figuren einer Erfolgsära beim HC Davos waren, übernehmen den Posten des Cheftrainers beim EHC Chur. Wie der Klub aus der drittklassigen MySports-League mitteilt, soll Reto die Stürmer trainieren, während sich Jan den Verteidigern annimmt. (ram)

Servette holt NHL-Finnen Vatanen

Servette Genf hat mit Sami Vatanen einen fünften Ausländer verpflichtet. Nach Valtteri Filppula nahmen die Genfer damit einen weiteren Finnen mit reichlich NHL-Erfahrung bis Ende Saison unter Vertrag.

Der 30-jährige Offensiv-Verteidiger kehrt nach neun Saisons in der besten Liga der Welt nach Europa zurück. Einen Grossteil seiner 473 NHL-Partien absolvierte Vatanen im Dress der New Jersey Devils, wo er bis im letzten April Teamkollege von Nico Hischier war. Mit Finnland holte er 2014 Olympia-Bronze. Vatanen traf am Montag in Genf ein und sollte den Grenats bereits am Freitag im Auswärtsspiel in Zug ein erstes Mal zur Verfügung stehen. (ram/sda)

Bild: keystone

Goalie Waeber bleibt bis 2025 bei den ZSC Lions

Die ZSC Lions haben den Vertrag mit Goalie Ludovic Waeber vorzeitig um drei Jahre bis 2025 verlängert. Der 25-jährige Freiburger spielt aktuell seine zweite Saison in Zürich. Im vergangenen Winter überzeugte der bei Gottéron nie über eine Reservistenrolle herausgekommene Waeber mit konstant guten Leistungen und stand während 46 National-League-Spielen im Tor. (abu/sda)

Zug verlängert mit Captain Kovar bis 2025

Der EV Zug plant langfristig mit seinem Captain Jan Kovar. Der Meister verlängerte den bis 2023 gültigen Vertrag mit dem Center aus Tschechien vorzeitig um zwei Jahre bis 2025. Der 31-jährige Kovar spielt seit 2019 für die Zentralschweizer. In 122 Spielen für Zug realisierte er 129 Skorerpunkte (33 Tore, 96 Assists). In der letzten Saison wurde er Topskorer der National League. (abu/sda)

Simion drei weitere Jahre in Zug

Dario Simion wird drei weitere Saisons für den EV Zug stürmen. Der 27-jährige Tessiner verlängerte seinen Vertrag bei den Zentralschweizern vorzeitig bis 2025. Der Flügel spielte im letzten Winter die beste Saison seiner Karriere, erzielte auf dem Weg zum Meistertitel 33 Tore (9 in den Playoffs) und nahm erstmals an einer WM teil. (abu/sda)

Jooris von Lausanne zu Servette

Josh Jooris, kanadischer Stürmer mit Schweizer Lizenz, wechselt per sofort von Lausanne zu Servette. Der 31-jährige frühere NHL-Spieler kam in der Saison 2019/20 vom AHL-Klub Toronto Marlies nach Lausanne. Für die Waadtländer bestritt er in den verschiedenen Wettbewerben 101 Spiele, in denen ihm 52 Skorerpunkte glückten.

Servette leiht überdies für ein paar Wochen den jungen Verteidiger Nicolo Ugazzi vom HC Lugano aus. Er soll die durch verschiedene Verletzungen geschwächte Defensive der Genfer entlasten. (ram/sda)

Bild: keystone

ZSC Lions

Bild: keystone

HC Lugano

Abgänge ❌

Bild: keystone

SC Bern

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

Bild: keystone

EHC Biel

Bild: keystone

EV Zug

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC



Bild: keystone

HC Davos

Bild: keystone

Genf-Servette

Bild: keystone

Lausanne

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Bild: keystone

SCL Tigers

Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Bild: keystone

HC Ajoie

