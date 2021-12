Fliegender Wechsel

HCD und Robert Mayer lösen Vertrag auf +++ Fribourg holt finnischen Stürmer

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

HCD und Robert Mayer lösen Vertrag auf

Wie der HC Davos berichtet, wird der Vertrag mit Torhüter Robert Mayer im gegenseitigen Einvernehmen auf Ende der Saison 2021/22 aufgelöst. Seit dem 23. September 2021 und vorläufig bis Ende Januar 2022 ist der 32-Jährige an die SCL Tigers ausgeliehen. (zap)

Finnischer Verteidiger für Gottéron

Fribourg-Gottéron hat für die Saison 2022/23 den Finnen Juuso Vainio unter Vertrag genommen. Der 27-jährige Verteidiger spielt aktuell bei den Växsjö Lakers, mit welchen er in der vergangenen Saison schwedischer Meister geworden ist. (pre/sda)

Patry wechselt zu Lugano

Stéphane Patry, der Stürmer von Genève-Servette, wird auf die kommende Saison zu Lugano wechseln. Der 21-Jährige hat sich für drei Saisons verpflichtet. Das Genfer Eigengewächs Patry ist nach Jeremi Gerber vom SC Bern der zweite Spieler des Jahrgangs 2000, der innerhalb einer Woche bei Lugano unterschrieb. (pre/sda)

Ambri verlängert mit Trio

Der HC Ambri-Piotta verlängerte die Verträge mit den Brüdern Isacco und Zaccheo Dotti sowie mit Daniele Grassi. Ersterer unterschrieb bis 2027, die beiden anderen bis 2026. Alle drei haben die Juniorenabteilungen der Biancoblu durchlaufen.

Der 28-jährige Grassi ist der einzige aus diesem Trio, der in der höchsten Schweizer Liga schon für andere Vereine gespielt hat – je zwei Saisons für Kloten (2016 bis 2018) und Bern (2018 bis 2020). Im vergangenen Jahr kehrte er zu Ambri zurück. In der laufenden Meisterschaft erzielte der Flügelstürmer in 30 Partien drei Tore und neun Assists.

Der 28-jährige Isacco Dotti weist von den Verteidigern in seinem Team die beste Plus-Minus-Bilanz (+9) in der aktuellen Spielzeit aus. Zudem schoss er wie sein ein Jahre jüngerer Bruder, der ebenfalls Verteidiger ist, vier Treffer. (zap/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Flüeler (Goalie, 33)

tritt zurück



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Stéphane Patry (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

wechselt zum SC Bern

​🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf-Servette​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Christen (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal



Abgänge ❌

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

wechselt zu den ZSC Lions​

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮Juuso Vainio (Verteidiger, 27)

kommt von den Växsjö Lakers (FIN)

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

wechselt zum SC Bern





Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

unbekannt

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭Stéphane Patry (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Claudio Cadonau (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Cédric Aeschbach (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...