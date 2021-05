Sport

Eishockey-Transfers: HC Davos verstärkt sich mit Stransky und Zgraggen



Fliegender Wechsel

HCD verstärkt sich mit Stransky und Zgraggen +++ SCL Tigers verpflichten Berns Olofsson

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2021/22. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

HCD holt Stransky und Zgraggen

Der HC Davos hat den tschechischen Stürmer Matej Stransky und Verteidiger Jesse Zgraggen verpflichtet. Der 27-jährige Stransky wechselt vom tschechischen Meister Ocelari Trinec, für den er in den letzten beiden Saisons in 118 Spielen 112 Skorerpunkte erzielte, ins Bündnerland und einigte sich mit dem HCD auf einen Zweijahresvertrag. Zgraggen unterschrieb für eine Saison. Der 27-jährige Kanada-Schweizer hatte bereits in der zu Ende gehenden Saison auf Leihbasis 13 Spiele für die Davoser bestritten. (pre/sda)

Froidevaux nächste Saison bei Biel

Etienne Froidevaux wechselt vom HC Lausanne zum EHC Biel. Der in Biel geborene 32-jährige Center unterschrieb bei den Seeländern einen Zweijahresvertrag.

Froidevaux spielte seit 2013 für Lausanne. Davor war er in der höchsten Schweizer Liga für seinen Stammklub Bern und die SCL Tigers tätig. (nih/sda)

Der EHC Biel hat für die beiden kommenden Saisons den Center Etienne Froidevaux (*1989) unter Vertrag genommen. Froidevaux évolue au Lausanne HC depuis 2013 et il a joué auparavant e.a. avec les SCL Tigers et dans son club formateur le CP Berne.#ehcb #icicestbienne #biennevenue pic.twitter.com/zoIsQJi823 — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) April 29, 2021

Jesper Olofsson nächste Saison bei den SCL Tigers

Einen Tag nach dem Engagement von Alexandre Grenier haben die SCL Tigers mit Jesper Olofsson einen zweiten ausländischen Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Der 29-jährige schwedische Stürmer unterzeichnete bei den Emmentalern einen Einjahresvertrag.

Olofsson spielte zuletzt seit Dezember für den SC Bern, für den er in 32 Qualifikations- und sechs Playoffspielen 28 Skorerpunkte verbuchte. (nih/sda)

Bild: keystone

Die Übersicht

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war auf dem Transfermarkt lange Zurückhaltung angebracht. Nun scheint das Karussell aber definitiv zu laufen. Noch sind viele Gerüchte im Umlauf, Bestätigungen stehen allerdings meist noch aus.

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Willy Riedi (Stürmer, 22)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs



Abgänge ❌

🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Axel Simic (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Davos



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Thomas Wellinger (Verteidiger, 33)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Dario Bürgler (Stürmer, 33)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭Lucas Matewa (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

Gerüchte 💬

🇨🇭Santeri Alatalo (Verteidiger, 30)

soll vom EV Zug kommen

🇨🇭Samuel Guerra (Verteidiger, 27)

soll vom HC Davos kommen



Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 37)

kommt von Genève-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 29)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 26)

wechselt zu den SCL Tigers

🇫🇮 Tomi Karhunen (Torhüter, 31)

noch offen

🇨🇭 Kyen Sopa (Stürmer, 20)

soll zu den ZSC Lions wechseln

🇨🇭 Simon Sterchi (Stürmer, 26)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭Andri Henauer (Goalie, 18)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

Gerüchte 💬

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 24)

soll zu Ambri-Piotta wechseln

🇨🇭 André Heim (Stürmer, 22)

soll zu Ambri-Piotta wechseln

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Etienne Froidevaux (Center, 32)

kommt vom Lausanne HC

Abgänge ❌

🇨🇭 Jason Fuchs (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 26)

wechselt zum EV Zug

🇦🇹 Stefan Ulmer (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 26)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 34)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Calvin Thürkauf (Stürmer, 23)

kehrt in die NHL zurück

🇨🇭 Tobias Geisser (Verteidiger, 21)

kehrt in die NHL zurück

🇨🇭 Yannick-Lennart Albrecht (Stürmer, 26)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Davos



Gerüchte 💬

🇨🇭 Santeri Alatalo (Verteidiger, 30)

soll zum HC Lugano gehen

🇨🇭 Grégory Hofmann (Stürmer, 28)

soll nach Nordamerika wechseln



Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 34)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

🇨🇭 Marc Abplanalp (Verteidiger, 36)

tritt zurück

🇨🇭 David Aebischer (Verteidiger, 20)

noch offen

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 23)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Axel Simic (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Julian Schmutz (Stürmer, 26)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 22)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Thomas Wellinger (Verteidiger, 33)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Jannik Canova (Stürmer, 19)

kommt vom eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 27)

kommt vom EV Zug

🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 28)

kommt von Ocelari Trinec



Abgänge ❌

🇨🇭Félicien Du Bois (Verteidiger, 37)

tritt zurück

🇨🇭Fabrice Herzog (Stürmer, 26)

wechselt zum EV Zug

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 20)

wechselt zum Lausanne HC



Gerüchte 💬

🇨🇭Samuel Guerra (Verteidiger, 27)

soll zum HC Lugano wechseln

🇨🇭Dominic Buchli (Verteidiger, 22)

soll zu den SCL Tigers wechseln

🇨🇭Lorenz Kienzle (Verteidiger, 32)

soll Davos verlassen

🇸🇪 Joakim Nygard (Stürmer, 28)

soll von den Edmonton Oilers kommen



Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 37)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Andrea Glauser (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Jason Fuchs (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos



Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭 Etienne Froidevaux (Stürmer, 31)

soll Lausanne verlassen



Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Bürgler (Stürmer, 33)

kommt vom HC Lugano

🇩🇰 Peter Regin (35, Stürmer)

kommt von Jokerit Helsinki (KHL)

Abgänge ❌

🇨🇭Michaël Ngoy (Verteidiger, 39)

tritt zurück

Gerüchte 💬

🇨🇭Yanik Burren (Verteidiger, 24)

soll vom SC Bern kommen

🇨🇭André Heim (Verteidiger, 22)

soll vom SC Bern kommen



Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Miro Zryd (Verteidiger, 26)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Michael Loosli (Stürmer, 26)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇦Alexandre Grenier (Stürmer, 29)

kommt von den Iserlohn Roosters (DEL)

🇸🇪Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭Andrea Glauser (Verteidiger, 24)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Federico Lardi (Verteidiger, 35)

tritt zurück

🇨🇭Julian Schmutz (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Benjamin Neukom (Stürmer, 29)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers



Gerüchte 💬

🇨🇭Raphael Kuonen (Stürmer, 28)

soll zum EHC Kloten wechseln





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Benjamin Neukom (Stürmer, 29)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Yanick-Lennart Albrecht (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Yannick Brüschweiler (Stürmer, 21)

kommt von den GCK Lions

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 20)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Nathan Vouardoux (Verteidiger, 20)

kommt vom Lausanne HC​

Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 22)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Michael Loosli (Stürmer, 26)

wechselt zu den SCL Tigers​

Gerüchte 💬

🇨🇭Flurin Randegger (Verteidiger, 32)

soll zum EHC Kloten wechseln



Bild: keystone

