Fliegender Wechsel

Rappi holt Verteidiger Elsener +++ Servette verlängert mit Winnik bis 2024

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Sportredaktion Folgen

Bevor du weiter scrollst: Like watson Eishockey auf Instagram



Folge uns hier auf Instagram. Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey. Folge uns hier auf Instagram.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Elsener von Langnau nach Rappi

Verteidiger Janis Elsener wechselt auf die nächste Saison von den SCL Tigers zu den Rapperswil-Jona Lakers. Der vom EV Zug ausgebildete 24-Jährige spielt seit dieser Saison in Langnau. Davor war er zwei Jahre beim EHC Olten unter Vertrag. Bei den Lakers unterschrieb er einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. (pre/sda)

Winnik zwei weitere Saisons in Genf

Genève-Servette hat den auslaufenden Vertrag mit dem Kanadier Daniel Winnik um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2023/24 verlängert. Der 36-jährige Stürmer bestreitet seine vierte Saison mit den Genfern und ist aktuell der zweitbeste Skorer seines Teams. Winnik nimmt mit Kanada an den Olympischen Spielen in Peking teil. (abu/sda)

SC Bern setzt auf Junior Santiago Näf

Der SC Bern hat den 19-jährigen Santiago Näf mit einem Profivertrag für die nächsten beiden Saisons ausgestattet. Der grossgewachsene Stürmer debütierte bereits im Dezember 2020 mit den Bernern in der National League, in der laufenden Meisterschaft kam er zu sieben Einsätzen mit den Profis. In der höchsten Junioren-Liga ist Näf aktuell der drittbeste Skorer. (zap/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Flüeler (Torhüter, 33)

tritt zurück

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇸🇪 Marcus Krüger (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Stéphane Patry (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

wechselt zum SC Bern

​🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf-Servette​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

kommt von Davos

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

kommt von Davos



Abgänge ❌

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

wechselt zum HC Ajoie ​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Christen (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Simon Rytz (Goalie, 38)

kommt vom EHC Olten



Abgänge ❌

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Ajoie​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

wechselt zu den ZSC Lions​

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮Juuso Vainio (Verteidiger, 27)

kommt von den Växsjö Lakers (FIN)

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Daniel Brodin (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

kommt vom HC Davos



Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Vermin (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Stéphane Patry (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Luca Boltshauser (Goalie, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Filip Chlapik (Stürmer, 24)

kommt von Sparta Prag



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Cédric Aeschbach (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Luca Boltshauser (Goalie, 28)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 21)

kommt von Servette

Abgänge ❌

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Robin Meyer (Torhüter, 21)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers​

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Lehmann (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

kommt vom EHC Biel

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...