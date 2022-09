Fliegender Wechsel

Paschoud erhält Vertrag in Davos +++ Jäger verlängert mit Lausanne +++ Kloten holt Simic

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Paschoud erhält von Davos Vertrag für nächste Saison

Der HC Davos stattet Claude Paschoud nach einem sechswöchigen Tryout mit einem Vertrag für die kommende Saison aus. Der 28-jährige Verteidiger, der bei den Bündnern gross geworden ist, erlitt im November 2018 eine schwere Hirnerschütterung und verpasste seither den Grossteil der Spiele. In der vergangenen Saison bestritt er bloss drei Playoff-Partien für den HCD. Nun scheint die Leidenszeit zu Ende zu sein. (nih/sda)

Jäger bis 2026 bei Lausanne

Der Lausanne HC verlängert den Vertrag mit Ken Jäger um drei Jahre bis 2026. Der 24-jährige Stürmer, dessen Stammverein der HC Davos ist, wechselte 2020 zu Lausanne. Davor hatte er zwei Saisons in Schweden gespielt. In bisher 106 Partien in der National League erzielte er elf Tore und 14 Assists. (nih/sda)

Kloten holt Simic

Der EHC Kloten ist auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv geworden. Der National-League-Aufsteiger verpflichtete mit einem bis 2024 gültigen Vertrag den Stürmer Axel Simic vom HC Davos. Simic erzielte in der letzten Saison in 43 Spielen 15 Skorerpunkte. Weitere Stationen in der höchsten Spielklasse des 23-jährigen ehemaligen Fribourg-Juniors waren die ZSC Lions und Lausanne. (ram/sda)

Slowake Bakos temporär zu Ajoie

Der HC Ajoie engagierte für die erste Phase der neuen Saison in der National League den Slowaken Martin Bakos. Der 32-jährige Stürmer, zuletzt bei Sotschi in der KHL und bei Tschechiens Meister Ocelari Trinec tätig, unterzeichnete einen bis Ende Oktober gültigen Vertrag. Mit der Verpflichtung von Bakos reagierten die Verantwortlichen des Vereins auf den Ausfall von Jonathan Hazen. Der Kanadier musste sich Ende August einer weiteren Knieoperation unterziehen. (nih/sda)

Biel leiht Lausannes Maillard aus

Lausannes Stürmer Guillaume Maillard spielt bis zur Nationalmannschaftspause Anfang November leihweise für den EHC Biel. Der 23-Jährige soll bei den Seeländern die durch Verletzungen entstandene Lücke im Kader füllen. Bei Bedarf kann Lausanne Maillard jederzeit zurückberufen. (sda)

Fabio Arnold neu bei Ajoie

Der HC Ajoie verpflichtet Fabio Arnold. Der 26-jährige Stürmer stand zuletzt beim Lausanne HC im Einsatz, sein bis 2023 datierter Vertrag wurde vergangene Woche aber vorzeitig aufgelöst. Nun hat Arnold bei Ajoie, wo er auch die Vorbereitung absolvierte, einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. (nih/sda)

Kloten verpflichtet Jesper Peltonen definitiv

Kurz vor dem Meisterschaftsstart gibt der EHC Kloten die definitive Verpflichtung von Jesper Peltonen bekannt. Der Sohn des früheren Lugano-Meisterstürmers und Lausanne-Trainers Ville Peltonen hatte Anfang Juli einen bis Ende September datierten Try-Out-Vertrag beim National-League-Aufsteiger erhalten. Nun unterschrieb der 24-jährige Finne mit Schweizer Lizenz einen Vertrag bis Ende Saison. (nih/sda)

Kanadischer Stürmer für den HC Lugano

Der HC Lugano verstärkt das Kader seiner National-League-Mannschaft mit dem Kanadier Brett Connolly. Der 30-jährige Stürmer hat sich für eine Saison verpflichtet.

Connolly bringt viel NHL-Erfahrung mit. In der besten Liga der Welt spielte er für die Tampa Bay Lightning, die Boston Bruins, die Washington Capitals, mit denen er vor vier Jahren den Stanley Cup gewann, für die Florida Panthers und die Chicago Blackhawks. Zuletzt war er in der AHL bei den Rockford IceHogs tätig, dem Farmteam der Blackhawks.

Die Tessiner reagierten mit dem Engagement Connollys auf den Ausfall von Julian Walker, der sich nach seinem im März erlittenen Schienbeinbruch erneut einer Operation unterziehen muss und deshalb weitere vier bis sechs Monate ausfallen wird. Dazu leidet Connollys Landsmann Daniel Carr weiterhin an den Folgen einer Corona-Erkrankung. (dab/sda)

Zwei junge Neue für Ambri-Piotta

Ambri-Piotta vermeldet das Engagement von zwei neuen Spielern. Einerseits gibt der Nachwuchs-Torhüter Noah Patenaude ein Gastspiel, andererseits wird Simon Marha unter Vertrag genommen. Patenaude wird bis nach dem Spengler Cup ausgeliehen. Der bald 20-jährige Keeper ist schweizerisch-kanadischer Doppelbürger, wuchs in der Schweiz auf, spielte in den vergangenen drei Saisons in Kanada und stand zuletzt auch als Schweizer Goalie bei der U20-WM in Edmonton zwischen den Pfosten.

Der 19-jährige Stürmer Marha erhält einen Vertrag bis in den Frühling 2023 mit Option auf Verlängerung um ein Jahr. Der in Davos geborene Tscheche spielte bereits im Nachwuchs für die Tessiner und wechselte vergangene Saison im Rahmen eines Tausches mit Frantisek Albrecht zu den Rapperswil-Jona Lakers. (pre/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Mikko Lehtonen (Verteidiger, 28)

kommt von SKA St.Petersburg

🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 26)

kommt von ZSKA Moskau

🇨🇭Dean Kukan (Verteidiger, 28)

kommt von den Columbus Blue Jackets

🇨🇿 Simon Hrubec (Goalie, 30)

kommt von Avangard Omsk

🇫🇮 Juho Lammikko (Stürmer, 26)

kommt von den Vancouver Canucks

🇫🇷 Alexandre Texier (Stürmer, 22)

kommt von den Columbus Blue Jackets

Abgänge ❌

🇨🇭 Lukas Flüeler (Torhüter, 33)

tritt zurück

🇨🇦 Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇸🇪 Marcus Krüger (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Denis Malgin (Stürmer, 25)

wechselt zu den Toronto Maple Leafs

🇨🇦 John Quenneville (Stürmer, 26)

wechselt zu Leksands IF

🇫🇷 Johan Morant (Verteidiger, 36)

unbekannt

🇫🇮 Tommi Kivistö (Verteidiger, 31)

wechselt zu Kärpät

🇨🇭 Marco Pedretti (Stürmer, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Marc Aeschlimann (Stürmer, 27)

wechselt zu den SCL Tigers



HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Stéphane Patry (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 28)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Calle Andersson (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Mikko Koskinen (Goalie, 32)

kommt von den Edmonton Oilers

🇫🇮 Markus Granlund (Stürmer, 29)

kommt von Salawat Julajew Ufa

🇨🇦 Kris Bennett (Strümer, 26)

kommt von den Iowa Heartlanders (ECHL)

🇫🇮 Oliwer Kaski (Verteidiger, 26)

kommt von Avangard Omsk

🇨🇦 Brett Connolly (Stürmer, 30)

kommt von den Rockford IceHogs

Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Alessandro Chiesa (Verteidiger, 35)

Karriereende

🇨🇦🇨🇭 Evan Tschumi (Stürmer, 25)

wechselt zum HC Sierre

🇨🇭 Timo Haussener (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Tim Traber (Stürmer, 29)

unbekannt



SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

kommt von Davos

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

kommt von Davos

🇨🇦 Eric Gélinas (Verteidiger, 30)

kommt von BK Rögle (SWE)

🇨🇭Marco Lehmann (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Sven Bärtschi (Stürmer, 29)

kommt von den Henderson Silver Knights (AHL)

🇨🇭 Vincent Ryser (Stürmer, 20)

kommt von den eigenen Junioren

🇸🇪 Oscar Lindberg (Stürmer, 30)

kommt von Dynamo Moskau

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 22)

kommt von Lausanne

🇨🇦 Colton Sceviour (Stürmer, 33)

kommt von den Edmonton Oilers

Abgänge ❌

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Calle Andersson (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Timothy Kast (Stürmer, 33)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Alain Berger (Stürmer, 31)

tritt zurück

🇨🇦 Christian Thomas (Stürmer, 29)

wechselt zum HC Bozen

🇨🇭 Thomas Rüfenacht (Stürmer, 37)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Eric Blum (Verteidiger, 35)

offen

🇨🇭 Gregory Sciaroni (Stürmer, 32)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 34)

wechselt zu den Grizzlys Wolfsburg

🇨🇭 Jan Neuenschwander (Stürmer, 29)

wechselt zu den SCL Tigers

🇱🇻 Kaspars Daugavins (Stürmer, 34)

wechselt zu den Iserlohn Roosters

🇨🇦 Cory Conacher (Stürmer, 32)

Vertrag wurde aufgelöst

🇨🇭 Vincent Praplan (Stürmer, 27)

wechselt zu Genève-Servette



EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Christen (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Simon Rytz (Torhüter, 38)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮 Harri Säteri (Torhüter, 32)

kommt von den Arizona Coyotes

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Kevin Fey (Verteidiger, 31)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Elien Paupe (Goalie, 27)

wechselt zum SC Langenthal



EV Zug

Zugänge ✅



🇺🇸 Brian O'Neill (Stürmer, 33)

kommt von Jokerit Helsinki

🇸🇰 Peter Cehlarik (Stürmer, 26)

kommt von Avangard Omsk

🇨🇭 Tobias Geisser (Verteidiger, 23)

kommt von den Hershey Bears

Abgänge ❌

🇨🇭 Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 28)

wechselt zum HC Lugano

🇸🇪 Anton Lander (Stürmer, 30)

wechselt zu Timra IK nach Schweden

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 34)

wechselt zu den ZSC Tigers



Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮 Juuso Vainio (Verteidiger, 27)

kommt von den Växjö Lakers (FIN)

🇸🇪 Marcus Sörensen (Stürmer, 29)

kommt von Djurgarden IF

🇸🇪 Jacob de la Rose (Stürmer, 26)

kommt von Färjestad BK

🇫🇮 Janne Kuokkanen (Stürmer, 24)

kommt von den New Jersey Devils​

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Daniel Brodin (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF

🇨🇭 Philippe Furrer (Verteidiger, 36)

tritt zurück

🇨🇭 Yannick Herren (Stürmer, 31)

unbekannt

🇫🇷 Jordann Bougro (Stürmer, 24)

wechselt zum EHC Kloten



HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Michael Fora (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭Gian-Marco Hammerer (Stürmer, 20)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭Nino Russo (Stürmer, 21)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭Tim Minder (Verteidiger, 20)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇸🇪 Klas Dahlbeck (Verteidiger, 30)

kommt von ZSKA Moskau

🇸🇪 Leon Bristedt (Stürmer, 27)

kommt von Rögle BK

🇸🇪 Joakim Nordström (Stürmer, 30)

kommt von ZSKA Moskau​

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Mathias Bromé (Stürmer, 27)

wechselt zu Örebro HK

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Kloten​

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

kommt vom HC Davos

🇨🇭Vincent Praplan (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern

🇸🇪 Linus Omark (Stürmer, 35)

kommt von Lulea

🇫🇮 Teemu Hartikainen (Stürmer, 32)

kommt von Salawat Julajew Ufa

🇨🇭Keanu Derungs (Stürmer, 20)

kommt von den Victoria Royals (WHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Vermin (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Stéphane Patry (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Stéphane Charlin (Torhüter, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Mathieu Vouillamoz (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Tyler Moy (Stürmer, 27)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Igor Jelovac (Verteidiger, 27)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Nicolas Perrenoud (Stürmer, 18)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇸🇪 Robin Kovacs (Stürmer, 25)

kommt von Örebrö HK

🇫🇮 Miikka Salomäki (Stürmer, 29)

kommt von HIFK Helsinki

🇦🇹 Michael Raffl (Stürmer, 33)

kommt von den Dallas Stars

🇨🇦 Daniel Audette (Stürmer, 26)

kommt von Örebrö HK



Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Victor Oejdemark (Verteidiger, 23)

wechselt zum EHC Olten

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

🇩🇪 Justin Krüger (Verteidiger, 35)

tritt zurück



Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Filip Chlapik (Stürmer, 24)

kommt von Sparta Prag

🇦🇹 Kilian Zündel (Verteidiger, 21)

kommt aus Salzburg

🇨🇭 Valentin Hofer (Stürmer, 19)

kommt von der EVZ Academy

🇳🇴🇸🇪 William Hedlund (Stürmer, 19)

kommt von der EVZ Academy

🇫🇮 Jesse Virtanen (Verteidiger, 30)

kommt von Färjestad BK

🇨🇭 Lionel Marchand (Stürmer, 20)

kommt von den GCK Lions

🇨🇿 Michael Spacek (Stürmer, 25)

kommt von Frölunda HC

🇸🇪 Tim Heed (Verteidiger, 31)

kommt von Spartak Moskau

🇨🇭 Noah Patenaude (Torhüter, 19)

kommt von den Saint John Sea Dogs (QMJHL)

🇨🇭 Simon Marha (Stürmer, 19)

kommt vom eigenen Nachwuchs

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 33)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Giacomo Dal Pian (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Joël Neuenschwander (Stürmer, 22)

offen

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 28)

wechselt zum EHC Olten

🇫🇮 Juuso Hietanen (Verteidiger, 36)

wechselt zu Hämeenlinna

🇩🇰 Peter Regin (Stürmer, 36)

wechselt zu den Eisbären Berlin

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Cédric Aeschbach (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 28)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Stéphane Charlin (Torhüter, 21)

kommt von Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidiger, 24)

kommt von Lukko Rauma

🇨🇭Jan Neuenschwander (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Sami Lepistö (Verteidiger, 37)

kommt von Lulea HF

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

kommt von den Toronto Marlies

🇨🇭 Marc Aeschlimann (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 27)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Laari Leeger (Verteidiger, 35)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Yannick Blaser (33, Verteidiger)

wechselt zu den GCK Lions



SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Robin Meyer (Torhüter, 21)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 18)

kommt von der EVZ Academy

🇺🇸 Jordan Schroeder (Stürmer, 31)

kommt von Jokerit Helsinki

🇩🇰 Nicklas Jensen (Stürmer, 29)

kommt von Jokerit Helsinki

🇨🇭 Tyler Moy (Stürmer, 27)

kommt von Genf-Servette



Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Lehmann (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Noël Bader (Torhüter, 26)

tritt zurück

🇨🇭Igor Jelovac (Verteidiger, 27)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇿 Simon Marha (Stürmer, 19)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇺🇸 Steve Moses (Stürmer, 32)

wechselt zu HPK nach Finnland

🇨🇦 Zack Mitchell (Stürmer, 29)

offen

🇫🇮 Kalle Kossila (Stürmer, 29)

wechselt zu den Växjö Lakers

🇨🇭Benjamin Neukomm (Stürmer, 31)

wechselt zum EHC Olten​

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

kommt vom EHC Biel

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Ian Derungs (Stürmer, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Kevin Fey (Verteidiger, 31)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Gregory Sciaroni (Stürmer, 33)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Valentin Pilet (Verteidiger, 25)

kommt vom EHC Visp

🇺🇸 T.J. Brennan (Verteidiger, 33)

kommt von RB Salzburg

🇨🇦 Frédérik Gauthier (Stürmer, 27)

kommt von den New Jersey Devils

🇨🇭 Mathieu Vouillamoz (Stürmer, 22)

kommt von Genève-Servette

🇨🇭 Damiano Ciaccio (Goalie, 33)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Fabio Arnold (Stümer, 26)

kommt von Lausanne

Abgänge ❌

🇸🇪 Sebastian Wännström (Stürmer, 31)

wechselt zu den Augsburger Panthers

🇨🇦 Maxime Fortier (Stürmer, 24)

wechselt zu IF Björklöven

🇨🇭 Mathias Joggi (Verteidiger, 36)

tritt zurück

🇨🇭 Lars Frei (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Chur



EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇦 Jonathan Ang (Stürmer, 24)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 22)

kommt von den GCK Lions

🇸🇪 Lucas Ekestahl-Jonsson (Verteidiger, 26)

kommt von Rögle BK

🇫🇷 Jordann Bougro (Stürmer, 24)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇫🇮 Juha Metsola (Goalie, 33)

kommt von Salawat Ufa

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 29)

kommt von Vityaz Podolsk

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

kommt von den Wisconsin-Madison Badgers (NCAA)

🇺🇸 Jordan Schmaltz (Verteidiger, 28)

kommt von IFK Helsinki

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer, 24)

kommt von den Rochester Americans (AHL)

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Dominic Nyffeler (Torhüter, 29)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Ramon Knellwolf (Stürmer, 24)

wechselt leihweise zum HC Thurgau

🇸🇪 Robin Figren (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭 Mattia Hinterkircher (Stürmer, 27)

wechselt zu den GCK Lions

