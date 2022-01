Fliegender Wechsel

Langenthal-Captain Tschannen hört auf +++ Bern verlängert mit Routinier Gerber

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Bern verlängert mit Routinier Gerber

Der SC Bern hat den Vertrag mit Verteidiger Beat Gerber um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert. Dazu wurde ein Anschlussvertrag für die Zeit nach Abschluss seiner Karriere bestätigt. In welcher Rolle der 39-Jährige für die Mutzen arbeiten wird, ist noch unklar.

«Beat Gerbers Qualitäten als äusserst zuverlässiger Verteidiger sind nach wie vor unbestritten und von grossem Wert für unsere Defensive. Wir sind froh, dass wir nächste Saison weiterhin auf ihn zählen können», so Sportchef Andrew Ebbett zur Verlängerung des Verteidigers. (dab)

Bild: keystone

Langenthal-Captain Tschannen hört auf

Stefan Tschannen, der langjährige Captain des SC Langenthal, beendet nach dieser Saison seine Karriere. Der 37-jährige Stürmer spielt seit der Saison 2010/11 für die Oberaargauer in der Nationalliga B beziehungsweise in der Swiss League. In der National League (Nationalliga A) stand Tschannen für den SC Bern, Basel und Biel im Einsatz. (dab/sda)

Lakers holen Cajka von Ambri

Die Rapperswil-Jona Lakers verstärken sich mit dem jungen Tschechen Petr Cajka. Der 21-jährige Stürmer mit Schweizer Lizenz wechselt per sofort von Ambri-Piotta zu den St. Gallern.

Im Gegenzug erhielten die Leventiner die Zusicherung, bis zum 1. März auf den von den Lakers ausgeliehenen Amerikaner Steve Moses zählen zu können. Ursprünglich war zwischen den Klubs vereinbart, dass die Rapperswiler den 32-Jährigen bei Bedarf jederzeit zurückholen können. (dab/sda)

Ritzmann wechselt zu Bern

Der SC Bern hat für die kommenden zwei Jahre vom HC Davos den Stürmer Fabian Ritzmann verpflichtet. Der 20-Jährige bestritt für die Bündner bislang 20 Spiele. Zwischenzeitlich kam Ritzmann auch bei den Ticino Rockets in der Swiss League zum Einsatz.

SCB-Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Wir freuen uns sehr, dass wir einen weiteren jungen Spieler mit grossem Potenzial für uns gewinnen konnten. Mit seiner Grösse, Schnelligkeit und Arbeitsmoral ist Fabian Ritzmann bereit, regelmässig in der National League zu spielen.» (ram/sda)

Bild: keystone

Forrer bleibt bei den Lakers

Sandro Forrer spielt auch in der nächsten Saison für die Rapperswil-Jona Lakers. Die St. Galler zogen die Option auf ein weiteres Vertragsjahr. Der 24-jährige Stürmer, 2019 von Fribourg-Gottéron zu den Lakers gewechselt, ist in der laufenden Meisterschaft mit je sechs Toren und Assists so produktiv wie noch nie in der höchsten Schweizer Liga. Auch Trainerassistent Sven Berger bleibt den Rapperswilern erhalten. (dab/sda)

Hughes bis 2023 bei Fribourg

Fribourg-Gottéron und Torhüter Connor Hughes verlängern den Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2023. Der 25-jährige kanadisch-schweizerische Doppelbürger ist bei den Drachen seit der vergangenen Saison die Nummer 2 hinter Reto Berra. Bis Ende Januar ist er an Servette ausgeliehen. (ram/sda)

Bild: keystone

Zwei neue Goalies für die SCL Tigers

Die SCL Tigers gehen mit zwei neuen Torhütern in die Zukunft. Von Lausanne stösst auf die nächste Saison für zwei Jahre Luca Boltshauser (28) zu den Emmentalern, von Servette für ein Jahr der ehemalige Junioren-Internationale Stéphane Charlin (21). Der Vertrag des Letten Ivars Punnenovs läuft nach dieser Saison aus. Der ausgeliehene Robert Mayer dürfte den Klub bereits per Ende Januar verlassen.

Derweil spielt Alexandre Grenier wie von Eismeister Zaugg angekündigt auch in den kommenden zwei Spielzeiten für die Tigers. Der 30-jährige Kanadier, mit 12 Toren und 30 Assists aktuell der drittbeste Skorer in der National League, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre. (ram/sda)

Lugano holt Marco Müller aus Zug

Nach nur einer Saison verlässt Marco Müller den EV Zug bereits wieder. Der 27-jährige Stürmer kehrt ins Tessin zurück – allerdings nicht zu seinem Ex-Verein Ambri-Piotta, sondern zum HC Lugano. Bei den «Bianconeri» hat er einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

«Wir sind sehr glücklich, mit Marco einig geworden zu sei. Er wird Teil unserer ersten zwei Linien sein und kann sowohl als Center als auch als Flügel spielen», so Lugano-Sportchef Hnat Domenichelli zum Transfer.

Müller spielte in seiner National-League-Karriere bisher für Bern, Ambri und Zug und kam dabei auf 368 Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Dabei gelangen dem Stürmer 61 Tore und 81 Assists. (dab)

Pascal Caminada tritt zurück

Der SC Langenthal aus der Swiss League muss im Hinblick auf die kommende Saison seine Torhüterposition neu besetzen. Stammgoalie Pascal Caminada beendet im Frühjahr seine Karriere.

Der 35-jährige Zürcher spielt seit der vergangenen Saison für die Oberaargauer. Seine grössten Erfolge waren 2008 der Aufstieg mit dem EHC Biel in die National League und 2019 als Ersatz von Leonardo Genoni der Meistertitel mit dem SC Bern. Insgesamt bestritt Caminada mit Bern, Lausanne, Genève-Servette, den Rapperswil-Jona Lakers, Fribourg-Gottéron und Biel während zwölf Saisons 138 Partien in der höchsten Liga. (dab/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Flüeler (Torhüter, 33)

tritt zurück

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

wechselt zu den SCRJ Lakers



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Stéphane Patry (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

wechselt zum SC Bern

​🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf-Servette​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

kommt von Davos

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

kommt von Davos



Abgänge ❌

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Christen (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Simon Rytz (Goalie, 38)

kommt vom EHC Olten



Abgänge ❌

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

wechselt zu den ZSC Lions​

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮Juuso Vainio (Verteidiger, 27)

kommt von den Växsjö Lakers (FIN)

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

wechselt zum SC Bern





Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

kommt vom HC Lugano



🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

kommt vom HC Davos



Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Vermin (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Stéphane Patry (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Luca Boltshauser (Goalie, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Filip Chlapik (Stürmer, 24)

kommt von Sparta Prag



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Cédric Aeschbach (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Luca Boltshauser (Goalie, 28)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 21)

kommt von Servette

Abgänge ❌

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

geht zum EHC Biel



Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

kommt von den ZSC Lions

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...