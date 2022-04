Fliegender Wechsel

Fix: Punnenovs zu Lausanne +++ Ajoie holt Swiss-League-Topskorer von Thurgau

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Punnenovs und neuer Ausländer zu Lausanne

Der Lausanne HC schlägt auf dem Transfermarkt weiter zu. Von den SCL Tigers stösst Goalie Ivars Punnenovs zu den Waadtländern. Der 27-jährige Lette unterschreibt bis 2027.

Zudem verpflichtet Sportchef Petr Svoboda einen weiteren ausländischen Stürmer. Robin Kovacs – zuletzt in Örebrö in seinem Heimatland Schweden unter Vertrag – unterschreibt für drei Jahre bis 2025. (abu)

Lausanne bestätigt 3 Zuzüge

Der Lausanne HC bestätigt die Verpflichtung von drei neuen Spieler. Nebem dem bereits spekulierten Igor Jelovac (bis 2025) stösst auch Théo Rochette neu zum Team. Der 20-jährige Sohn von Ex-Profischiedsrichter Stéphane Rochette unterschrieb bei den Waadtländern einen Vertrag bis 2024. Aus dem eigenen Nachwuchs stösst zudem Nicolas Perrenoud neu zur ersten Mannschaft

Drei HCD-Nachwuchsspieler erhalten ersten Profivertrag

Der HC Davos stattet die Eigengewächse Gian-Marco Hammerer, Nino Russo und Tim Minder mit Profiverträgen ab kommender Saison aus. Die zwei Stürmer und der Verteidiger werden im Sommer das Training mit der ersten Mannschaft aufnehmen und in der nächsten Meisterschaft beim HC Davos oder bei einem Partnerteam in der Swiss League eingesetzt. (abu/sda)

Torschützenkönig der Swiss League zu Ajoie

Der Stürmer Ian Derungs wechselt auf die kommende Saison von Thurgau aus der Swiss League zu Ajoie in die National League. Der 22-Jährige war in der Qualifikation der abgelaufenen Saison mit 37 Treffern der beste Torschütze in der zweithöchsten Liga. Derungs unterschrieb mit Ajoie einen Vertrag über ein Jahr. In der Saison 2017/2018 bestritt der gebürtige Frauenfelder (mit Kloten) bereits einmal elf Partien in der National League. (pre/sda)

Vier Stürmer verlängern mit Lausanne

Lausanne meldet die Vertragsverlängerungen von gleich vier Stürmern, darunter die Schlüsselspieler Tim Bozon und Cody Almond: Bozon und Makai Holdener unterschrieben für drei Saisons, Almond für deren zwei und Guillaume Maillard für eine. (abu/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Flüeler (Torhüter, 33)

tritt zurück

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇸🇪 Marcus Krüger (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF

🇨🇭Luca Capaul (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

🇨🇭 Marc Aeschlimann (Stürmer, 26)

soll zu den SCL Tigers wechseln



HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Stéphane Patry (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 28)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Calle Andersson (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Alessandro Chiesa (Verteidiger, 35)

Karriereende

Gerüchte 💬

...

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

kommt von Davos

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

kommt von Davos

🇨🇦 Eric Gélinas (Verteidiger, 30)

kommt von BK Rögle (SWE)

🇨🇭Marco Lehmann (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Calle Andersson (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Timothy Kast (Stürmer, 33)

offen

🇨🇭Alain Berger (Stürmer, 31)

offen

🇨🇦 Christian Thomas (Stürmer, 29)

offen

🇨🇭Thomas Rüfenacht (Stürmer, 37)

offen

🇨🇭Eric Blum (Verteidiger, 35)

offen

🇨🇭Gregory Sciaroni (Stürmer, 32)

offen

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 34)

offen

🇨🇭Jan Neuenschwander (Stürmer, 29)

wechselt zu den SCL Tigers

🇱🇻 Kaspars Daugavins (Stürmer, 33)

Vertrag soll aufgelöst werden

🇨🇦 Cory Conacher (Stürmer, 32)

Vertrag soll aufgelöst werden

🇨🇭Vincent Praplan (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf

Gerüchte 💬

. . .

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Christen (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Simon Rytz (Torhüter, 38)

kommt vom EHC Olten



Abgänge ❌

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Ajoie​

Gerüchte 💬

...

EV Zug

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 28)

wechselt zum HC Lugano

🇸🇪 Anton Lander (Stürmer, 30)

wechselt zu Timra IK nach Schweden

Gerüchte 💬

...

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮Juuso Vainio (Verteidiger, 27)

kommt von den Växjö Lakers (FIN)

🇸🇪 Marcus Sörensen (Stürmer, 29)

kommt von Djurgarden IF

🇸🇪 Jacob de la Rose (Stürmer, 26)

kommt von Färjestad BK

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Daniel Brodin (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF

🇨🇭Philippe Furrer (Verteidiger, 36)

tritt zurück

Gerüchte 💬

...

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Michael Fora (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭Gian-Marco Hammerer (Stürmer, 20)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭Nino Russo (Stürmer, 21)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭Tim Minder (Verteidiger, 20)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs​

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

kommt vom HC Davos

🇨🇭Vincent Praplan (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Vermin (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Stéphane Patry (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Stéphane Charlin (Torhüter, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

...

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Igor Jelovac (Verteidiger, 27)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Théo Rochette (Stürmer, 20)

kommt von den Québec Remparts

🇨🇭Nicolas Perrenoud (Stürmer, 18)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇸🇪 Robin Kovacs (Stürmer, 25)

kommt von Örebrö HK

Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Victor Oejdemark (Verteidiger, 23)

wechselt zum EHC Olten

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Filip Chlapik (Stürmer, 24)

kommt von Sparta Prag

🇦🇹 Kilian Zündel (Verteidiger, 21)

kommt aus Salzburg

🇨🇭 Valentin Hofer (Stürmer, 19)

kommt von der EVZ Academy

🇳🇴🇸🇪 William Hedlund (Stürmer, 19)

kommt von der EVZ Academy

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

...

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Cédric Aeschbach (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 28)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Stéphane Charlin (Torhüter, 21)

kommt von Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidiger, 24)

kommt von Lukko Rauma

🇨🇭Jan Neuenschwander (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 27)

wechselt zum Lausanne HC



Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Robin Meyer (Torhüter, 21)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 18)

kommt von der EVZ Academy



Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Lehmann (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Noël Bader (Torhüter, 26)

tritt zurück

🇨🇭Igor Jelovac (Verteidiger, 27)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇿 Simon Marha (Stürmer, 19)

wechselt nach Tschechien

🇺🇸 Steve Moses (Stürmer, 32)

offen

🇨🇦 Zack Mitchell (Stürmer, 29)

offen

🇫🇮 Kalle Kossila (Stürmer, 29)

offen



Gerüchte 💬

...

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

kommt vom EHC Biel

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Ian Derungs (Stürmer, 22)

kommt vom HC Thurgau

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇦 Jonathan Ang (Stürmer, 24)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 22)

kommt von den GCK Lions



Abgänge ❌

Dominic Nyffeler (Torhüter, 29)

wechselt zum EHC Olten​

Gerüchte 💬

...