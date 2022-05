Der EHC Kloten nahm für die kommende Saison drei neue Spieler unter Vertrag. Vom Champions-Hockey-League-Sieger Rögle wechselt der Schwede Lucas Ekestahl-Jonsson zum Aufsteiger. Der 26-Jährige ist ein Verteidiger mit guten Skorer-Qualitäten. Für Rögle erzielte er in der letzten Saison in 65 Spielen 46 Punkte.

Die ZSC Lions verpflichten den Verteidiger Mikko Lehtonen . Der 28-jährige Finne wechselt mit einem Zweijahresvertrag bis und mit Saison 2023/24 zu den Zürchern. Lehtonen stand 2021/22 in der KHL in St. Petersburg unter Vertrag und kehrt nun nach Mitteleuropa zurück. «Mikko ist der produktive Offensivverteidiger, den wir gesucht haben», sagt Sportchef Sven Leuenberger zum Neuzugang. (abu)

Der 20-jährige Stürmer Vincent Ryser erhält beim SC Bern seinen ersten Profivertrag. Der bisherige Captain des U20-Teams beim SCB kam in der vergangenen Saison zu einem ersten Einsatz in der National League . (pre/sda)

Aarau will die Aufstiegs-Euphorie in Energie umwandeln

Österreich bringt USA an den Rand der Niederlage – Schweden schlägt Tschechien

Titelverteidiger Kanada und Mitfavorit Schweden gewinnen auch ihre zweiten Spiele an der WM in Finnland. Kanada setzt sich gegen Italien durch, Schweden bodigt im ersten Spitzenspiel Tschechien. Und Österreich schafft gegen die USA beinahe eine Sensation.

Titelverteidiger Kanada hat bei der Hockey-WM in der Schweizer Gruppe A nach kurzen Anlaufschwierigkeiten den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Der Rekordweltmeister bezwang am Sonntag in Helsinki Italien mit 6:1. Travis Sanheim , Josh Anderson, Nicolas Roy, Kent Johnson, Dysin Mayo und Noah Gregor erzielten die Tore für Kanada. Phil Pietroniro hatte die Italiener, die gestern gegen die Schweiz mit 2:5 verloren, im ersten Drittel noch mit 1:0 in Führung gebracht.