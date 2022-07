Granlund, der zwischen 2013 und 2020 für die Calgary Flames, die Vancouver Canucks und die Edmonton Oilers insgesamt 338 Spiele in der NHL absolvierte, war zuletzt bei Salawat Julajew Ufa in der KHL tätig. Er verliess Russland wegen des Krieges in der Ukraine . Im Februar gehörte er zu Finnlands Team, das an den Olympischen Spielen in Peking Gold holte. (ram/sda)

Männer vertragen mehr als Frauen, zwei Bier am Tag sind ok? Falsch, völlig falsch!

Bis zu 38 Grad am Dienstag in der Schweiz +++ In Frankreich purzeln die Hitzerekorde

Belgien schlägt Italien und schnappt sich das letzte Viertelfinal-Ticket

Belgien qualifiziert sich an der Fussball-Europameisterschaft der Frauen als letztes Team für die Viertelfinals. Die Belgierinnen, die in der Qualifikation die Schweiz in die Barrage verwiesen hatten und noch nie in einem EM-Viertelfinal standen, bezwangen im letzten Gruppenspiel Italien 1:0 und schoben sich damit noch an Island vorbei auf den 2. Platz. Tine De Caigny erzielte den Siegtreffer in der 49. Minute.