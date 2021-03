Sport

Eishockey-Transfers: Magnus Nygren bleibt bis 2024 beim HC Davos



Fliegender Wechsel

Nygren bleibt langfristig in Davos +++ Gottéron verlängert mit Furrer und Desharnais

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2021/22. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Magnus Nygren verlängert in Davos

Dem HC Davos gelingt ein wichtiger Schritt in der Zukunftsplanung: Der schwedische Verteidiger Magnus Nygren bleibt bis zum Ende der Saison 2023/24 bei den Bündnern. Nygren, der im Sommer 2017 zum HCD stiess, gehört in Davos zu den Leistungsträgern, ist Assistenzcaptain und einer der offensiv erfolgreichsten Verteidigern der Liga.

Kanadier Desharnais eine weitere Saison bei Gottéron

David Desharnais (34) spielt auch in der nächsten Saison für Fribourg-Gottéron. Der kanadische Stürmer hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Desharnais, der schon während des Lockouts in der NHL in der Saison 2012/2013 ein erstes Mal für die Freiburger tätig war, war für sein aktuelles Engagement im vorletzten Sommer zu Gottéron gestossen. (nih/sda)

Philippe Furrer verlängert bei Fribourg

Der 101-fache Schweizer Internationale Philippe Furrer hat seinen Vertrag mit Fribourg-Gottéron um eine Saison bis Frühjahr 2022 verlängert. Der 35-jährige Verteidiger bestreitet derzeit seine dritte Saison in Freiburg. Zuvor spielte er für den SC Bern und in Lugano. (abu/sda)

SCB holt Manzato und plant ohne Karhunen

Der SC Bern setzt in der kommenden Saison nicht mehr auf den finnischen Torhüter Tomi Karhunen. Der auslaufende Vertrag mit dem seit November 2019 in Bern spielenden Keeper wird nicht verlängert. Das Torhüter-Duo bilden ab dem kommenden Sommer Philip Wüthrich und Daniel Manzato.

Der SCB stattete Manzato, der von Genève-Servette zum Cupsieger stösst, mit einem Vertrag über ein Jahr als zweiter Torhüter hinter dem jungen und aufstrebenden Wüthrich aus. Manzato stand bereits 2015/2016 kurz in Bern unter Vertrag, absolvierte aber nur eine Partie, weil er sich gleich in seinem ersten Einsatz als Ersatz für den verletzten Marco Bührer ebenfalls verletzte.

Bereits jetzt ist klar, dass der 37-jährige Manzato nur eine Saison in Bern spielen wird. Anschliessend soll der eigene Junior Andri Henauer dessen Platz übernehmen. Der 18-Jährige, dessen Vertrag in Bern bis 2024 verlängert worden ist, spielt diese Saison leihweise bei Langenthal und nächste Saison bei La Chaux-de-Fonds. (pre/sda)

Die Übersicht

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war auf dem Transfermarkt lange Zurückhaltung angebracht. Nun scheint das Karussell aber definitiv zu laufen. Noch sind viele Gerüchte im Umlauf, Bestätigungen stehen allerdings meist noch aus.

ZSC Lions

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Axel Simic (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Davos



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Thomas Wellinger (Verteidiger, 33)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 31)

wechselt zum EV Zug

Gerüchte 💬

🇨🇭Santeri Alatalo (Verteidiger, 30)

soll vom EV Zug kommen

🇨🇭Samuel Guerra (Verteidiger, 27)

soll vom HC Davos kommen



Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 37)

kommt von Genève-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 29)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 26)

wechselt zu den SCL Tigers

🇫🇮 Tomi Karhunen (Torhüter, 31)

noch offen

🇨🇭 Kyen Sopa (Stürmer, 20)

soll zu den ZSC Lions wechseln

Gerüchte 💬

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 24)

soll zu Ambri-Piotta wechseln

🇨🇭 André Heim (Stürmer, 22)

soll zu Ambri-Piotta wechseln

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

Abgänge ❌

🇨🇭 Jason Fuchs (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 26)

wechselt zum EV Zug



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 26)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 34)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Calvin Thürkauf (Stürmer, 23)

kehrt in die NHL zurück

🇨🇭 Tobias Geisser (Verteidiger, 21)

kehrt in die NHL zurück



Gerüchte 💬

🇨🇭 Santeri Alatalo (Verteidiger, 30)

soll zum HC Lugano gehen

🇨🇭 Grégory Hofmann (Stürmer, 28)

soll nach Nordamerika wechseln



Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 34)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 23)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Axel Simic (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Julian Schmutz (Stürmer, 26)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 22)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Thomas Wellinger (Verteidiger, 33)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Valentin Nussbaumer (Stürmer, 20)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Jannik Canova (Stürmer, 19)

kommt vom eigenen Nachwuchs



Abgänge ❌

🇨🇭Félicien Du Bois (Verteidiger, 37)

tritt zurück

🇨🇭Fabrice Herzog (Stürmer, 26)

wechselt zum EV Zug

Gerüchte 💬

🇨🇭Samuel Guerra (Verteidiger, 27)

soll zum HC Lugano wechseln

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 20)

soll nach Schweden wechseln

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 30)

soll nach Schweden wechseln, aber auch Zug und Bern sind interessiert

🇨🇭Dominic Buchli (Verteidiger, 22)

soll zu den SCL Tigers wechseln

🇨🇭Lorenz Kienzle (Verteidiger, 32)

soll Davos verlassen



Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 37)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Andrea Glauser (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Jason Fuchs (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

Etienne Froidevaux (Stürmer, 31)

soll Lausanne verlassen



Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭Yanik Burren (Verteidiger, 24)

soll vom SC Bern kommen

🇨🇭André Heim (Verteidiger, 22)

soll vom SC Bern kommen



Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 26)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇨🇭Andrea Glauser (Verteidiger, 24)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Federico Lardi (Verteidiger, 35)

tritt zurück

🇨🇭Julian Schmutz (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos



Gerüchte 💬

🇨🇭Raphael Kuonen (Stürmer, 28)

soll zum EHC Kloten wechseln

🇨🇭Benjamin Neukom (Stürmer, 29)

soll zu den Rapperswil-Jona Lakers wechseln



Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Benjamin Neukom (Stürmer, 29)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Yanick-Lennart Albrecht (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Yannick Brüschweiler (Stürmer, 21)

kommt von den GCK Lions

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 20)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Nathan Vouardoux (Verteidiger, 20)

kommt vom Lausanne HC​

Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 22)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

🇨🇭Flurin Randegger (Verteidiger, 32)

soll zum EHC Kloten wechseln

🇨🇭Benjamin Neukom (Stürmer, 29)

soll von den SCL Tigers kommen



Bild: keystone

