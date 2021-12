Ambri-Eigengewächs Fora bestritt in seiner Karriere bisher 291 Partien in der National League, alle für die Leventiner. Dabei gelangen dem 26-jährigen Nationalverteidiger 29 Tore und 81 Assists. (abu)

Ursprünglich lief der Vertrag beim Tabellenletzten der National League bis Ende Dezember. Der 23-jährige Flügelstürmer spielt seit Mitte Oktober für die Jurassier und erzielte in den ersten 16 Partien neun Tore sowie zwei Assists. (dab/sda)

«Skisport ist nicht das Wichtigste» – Corinne Suter mit neuer Ruhe in Lake Louise am Start

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Marco Odermatt eine Klasse für sich – Murisier und Caviezel in den Top 10

Marco Odermatt fährt im ersten Weltcup-Super-G des Winters in einer eigenen Liga. Mit dem überlegenen Sieg in Beaver Creek, Colorado, setzt der Nidwaldner auch im Kampf um den Gesamtweltcup ein deutliches Zeichen.

Odermatts unermessliche Qualitäten sind hinlänglich bekannt. Doch der Nidwaldner versteht es trotzdem immer wieder, die Skiwelt ins Staunen zu versetzen – dann zum Beispiel, wenn er sich wie am Donnerstag in seiner eigenen Welt bewegt, wenn er seine Konkurrenten in Grund und Boden fährt.