Fliegender Wechsel

Ambri-Captain Fora soll nach Davos wechseln +++ Jakowenko und Lööv verlängern bei Biel

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Ambri-Captain Fora soll nach Davos wechseln

Herber Verlust für Ambri-Piotta: Die Tessiner verlieren auf die kommende Saison hin wohl Captain Michael Fora. Wie der «Blick» berichtet, hat der Verteidiger entschieden, sich dem HC Davos anzuschliessen. Eine Bestätigung des Transfers steht noch aus.

Ambri-Eigengewächs Fora bestritt in seiner Karriere bisher 291 Partien in der National League, alle für die Leventiner. Dabei gelangen dem 26-jährigen Nationalverteidiger 29 Tore und 81 Assists.

Biel verlängert mit Jakowenko und Lööv

Der EHC Biel verlängerte die Verträge mit zwei ausländischen Verteidigern: Mit dem Russen Alexander Jakowenko (23) um drei Saisons bis 2025 und mit dem Schweden Viktor Lööv (29) um zwei Saisons bis 2024. (dab/sda)

Zangger, Wick und Lammer bis 2024 bei den Lakers

Die SCRJ Lakers machen Nägel mit Köpfen und verlängern mit drei weiteren Spielern der aktuellen Erfolgsmannschaft. Sandro Zangger, Jeremy Wick und Dominic Lammer haben allesamt ihre Verträge bis 2024 Verlängert. Zangger ist aktuell der zweitbeste Skorer der Rapperswiler. (abu)

Die Tigers verstärken die Defensive

Die SCL Tigers engagieren wie von Eismeister Zaugg angekündigt für die kommenden zwei Jahre Claudio Cadonau vom EV Zug. Der Vertrag mit dem Verteidiger tritt ab Sommer 2022 in Kraft. Der 33-jährige Rechtsschütze trug bereits von 2018 bis 2020 während zwei Saisons das Trikot der Emmentaler. Auch der 19-jährige Verteidiger Cédric Aeschbach aus dem eigenen Nachwuchs erhält einen Zweijahresvertrag. (abu(sda)

Philip Wüthrich bis 2025 beim SCB

Der SCB und Philip Wüthrich haben sich auf eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2025 geeinigt. Der 23-jährige Torhüter spielt derzeit in seiner zweiten Saison in der ersten Mannschaft und hat mit dem SCB bisher 38 Spiele in der National League absolviert.

«Es war für uns schon früh klar, dass wir die Zukunft mit ihm planen. Und da Philip Wüthrich beim SCB bleiben wollte, sind wir uns in den Verhandlungen ziemlich rasch einig geworden. Er zeigt bereits in der Gegenwart, welchen Wert er für den SCB hat, und die Zukunft gehört sowieso ihm», sagt Sportchef Andrew Ebbett. (abu)

Wolf verlängert beim HC Lugano

Bern Wolf hat seinen auslaufenden Vertrag beim HC Lugano verlängert. Der Österreicher mit Schweizer Lizenz unterschrieb für zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2023/24. «Bernd hat sich in Lugano weiterentwickelt und ist heute ein verlässlicher National-League-Verteidiger», so Lugano-Sportchef Hnat Domenichelli.

Wolf wechselte 2020 vom Villacher SV ins Tessin. Für Lugano absolvierte er bisher 74 Partien und verbuchte dabei acht Skorerpunkte (drei Tore). Vor seiner Zeit bei den «Bianconeri» spielte er in der Schweiz bereits für Visp und Langenthal sowie im Nachwuchs des SC Bern. (dab)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Flüeler (Goalie, 33)

tritt zurück



Gerüchte 💬

...

HC Lugano

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Christen (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal



Abgänge ❌

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC



Gerüchte 💬

...

EV Zug

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

wechselt zum SC Bern





Gerüchte 💬

...

HC Davos

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Genf-Servette

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Claudio Cadonau (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Cédric Aeschbach (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

HC Ajoie

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...