Wolf wechselte 2020 vom Villacher SV ins Tessin . Für Lugano absolvierte er bisher 74 Partien und verbuchte dabei acht Skorerpunkte (drei Tore). Vor seiner Zeit bei den «Bianconeri» spielte er in der Schweiz bereits für Visp und Langenthal sowie im Nachwuchs des SC Bern . (dab)

Bern Wolf hat seinen auslaufenden Vertrag beim HC Lugano verlängert. Der Österreicher mit Schweizer Lizenz unterschrieb für zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2023/24. «Bernd hat sich in Lugano weiterentwickelt und ist heute ein verlässlicher National-League-Verteidiger», so Lugano-Sportchef Hnat Domenichelli.

«Es war für uns schon früh klar, dass wir die Zukunft mit ihm planen. Und da Philip Wüthrich beim SCB bleiben wollte, sind wir uns in den Verhandlungen ziemlich rasch einig geworden. Er zeigt bereits in der Gegenwart, welchen Wert er für den SCB hat, und die Zukunft gehört sowieso ihm», sagt Sportchef Andrew Ebbett. (abu)

Der SCB und Philip Wüthrich haben sich auf eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2025 geeinigt. Der 23-jährige Torhüter spielt derzeit in seiner zweiten Saison in der ersten Mannschaft und hat mit dem SCB bisher 38 Spiele in der National League absolviert.

Die SCL Tigers engagieren wie von Eismeister Zaugg angekündigt für die kommenden zwei Jahre Claudio Cadonau vom EV Zug . Der Vertrag mit dem Verteidiger tritt ab Sommer 2022 in Kraft. Der 33-jährige Rechtsschütze trug bereits von 2018 bis 2020 während zwei Saisons das Trikot der Emmentaler. Auch der 19-jährige Verteidiger Cédric Aeschbach aus dem eigenen Nachwuchs erhält einen Zweijahresvertrag. (abu(sda)

Ambri-Eigengewächs Fora bestritt in seiner Karriere bisher 291 Partien in der National League, alle für die Leventiner. Dabei gelangen dem 26-jährigen Nationalverteidiger 29 Tore und 81 Assists.

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

