Fliegender Wechsel

Trainer Liniger sagt Langnau ab +++ Drei Neue für Ambri

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Sportredaktion Folgen

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Wunschkandidat Liniger sagt den SCL Tigers ab

Michael Liniger wird nicht neuer Trainer der SCL Tigers. Der 42-Jährige verzichtet aus familiären Gründen.

Liniger ist Langnauer. In Kloten ist er zu sportlichem Ruhm und Geld gekommen und bei den GCK Lions hat er das Handwerk des Trainers erlernt. Er war der Wunschkandidat des Verwaltungsrates für den Trainerjob: Ein Schweizer, ein Langnauer – endlich ein Trainer, der zu uns passt, der unsere Sprache spricht. Kommt dazu, dass er auch bei den Sponsoren und überhaupt im Umfeld eine hohe Akzeptanz genossen hätte. Bis zur ersten Niederlagen-Serie.

Michael Liniger hat den Langnauer einen Korb gegeben. Offiziell aus familiären Gründen: Er wollte mit seiner Familie nicht aus dem Züribiet ins Emmental zügeln. Eine taktvolle Begründung für die Absage. Was wohl wichtiger ist: Das Risiko war wohl zu gross. Der Schritt aus der geschützten Werkstatt der GCK Lions hinaus ins richtige Hockeyleben will gut überlegt sein. Scheitert Liniger in Langnau, dann ist seine Trainer-Karriere in der höchsten Liga zu Ende, bevor sie richtig begonnen hat. Das Risiko eines Scheiterns ist in Langnau nun mal hoch. Für Tigers-Sportchef Marc Eichmann heisst es also bei der Trainersuche: Zurück auf Feld eins. (kza)

Bild: KEYSTONE

Drei Neue für Ambri-Piotta

Ambri-Piotta nimmt für die kommende Meisterschaft drei neue Spieler unter Vertrag. Sowohl der Verteidiger Kilian Zündel, ein Österreicher mit Schweizer Lizenz, als auch die Stürmer Valentin Hofer und William Hedlund ziehen in die Leventina.

Zündel (21) verteidigte bereits in Österreichs Nationalmannschaft, Hofer (19) hat für den EVZ schon 23mal in der National League gespielt und Hedlund (19) – er erhält im Sommer 2024 eine Schweizer Lizenz – stand bislang für die EVZ Academy in der Swiss League auf dem Eis. Das Trio erhält Zweijahresverträge mit Option auf Verlängerung. (zap/sda)

Davos verlängert mit Goalie und Goalietrainer

Der HC Davos kann Sandro Aeschlimann vorzeitig für vier weitere Jahre an sich binden. Der Goalie wird somit bis mindestens Ende Saison 2026/27 für die Bündner auflaufen. Neben Aeschlimann bleibt auch Torhütertrainer Peter Mettler mindestens zwei weitere Jahre in Davos. (abu)

Djurgardens Captain zu Fribourg-Gottéron

Fribourg-Gottéron verpflichtet für die kommenden drei Saisons den schwedischen Stürmer Marcus Sörensen. Der 29-Jährige stösst vom Stockholmer Klub Djurgarden in die National League. Sörensen bestritt 260 Spiele (76 Skorerpunkte) in der NHL für die San Jose Sharks, unter anderem an der Seite von Timo Meier. Bei Djurgarden, dem Letzten der schwedischen Liga, war er zuletzt Captain und Topskorer mit 14 Toren und 20 Assists in 34 Partien. Wie seit einigen Wochen bekannt ist, wird Daniel Brodin den umgekehrten Weg von Gottéron zu Djurgarden gehen. (pre/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Flüeler (Torhüter, 33)

tritt zurück

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇸🇪 Marcus Krüger (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Stéphane Patry (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 28)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

wechselt zum SC Bern

​🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf-Servette​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

kommt von Davos

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

kommt von Davos

🇨🇦 Eric Gélinas (Verteidiger, 30)

kommt von BK Rögle (SWE)

🇨🇭Marco Lehmann (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

wechselt zum HC Ajoie ​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Christen (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Simon Rytz (Goalie, 38)

kommt vom EHC Olten



Abgänge ❌

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Ajoie​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

wechselt zu den ZSC Lions



🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 28)

wechselt zum HC Lugano



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮Juuso Vainio (Verteidiger, 27)

kommt von den Växsjö Lakers (FIN)

🇸🇪 Marcus Sörensen (Stürmer, 29)

kommt von Djurgarden IF



Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Daniel Brodin (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF

🇨🇭Philippe Furrer (Verteidiger, 36)

tritt zurück

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

kommt vom HC Davos



Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Vermin (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Stéphane Patry (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Luca Boltshauser (Goalie, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Victor Oejdemark (Verteidiger, 23)

wechselt zum EHC Olten

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Filip Chlapik (Stürmer, 24)

kommt von Sparta Prag

🇦🇹 Kilian Zündel (Verteidiger, 21)

kommt aus Salzburg

🇨🇭 Valentin Hofer (Stürmer, 19)

kommt von der EVZ Academy

🇳🇴🇸🇪 William Hedlund (Stürmer, 19)

kommt von der EVZ Academy

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Cédric Aeschbach (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Luca Boltshauser (Goalie, 28)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 21)

kommt von Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidiger, 24)

kommt von Lukko Rauma

Abgänge ❌

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Robin Meyer (Torhüter, 21)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers​

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Lehmann (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

kommt vom EHC Biel

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...