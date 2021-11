Fliegender Wechsel

Bern holt per sofort Varone aus Lausanne +++ Künzle verlängert bei Biel

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Sportredaktion Folgen

Bevor du weiter scrollst: Like watson Eishockey auf Instagram



Folge uns hier auf Instagram. Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey. Folge uns hier auf Instagram.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Bern holt Varone aus Lausanne

Der Kanadier Phil Varone wechselt per sofort von Lausanne zum SC Bern. Bei den Mutzen unterschrieb der 30-jährige Stürmer bis Ende Saison. Damit reagiert der SCB auf die Verletzungsmisere auf den Ausländerpositionen – mit Dustin Jeffrey und Kaspars Daugavins fehlen momentan gleich zwei Import-Stürmer.

Varone wechselte erst auf dieser Saison hin aus der KHL in die Schweiz. Für Lausanne absolvierte er 13 Spiele in der National League, wobei ihm sieben Skorerpunkte (2 Tore) gelangen. (dab)

Bild: keystone

Künzle zwei weitere Jahre in Biel

Mike Künzle erhält beim EHC Biel einen neuen Vertrag bis April 2024. Der 27-jährige Stürmer spielt seit 2018 im Seeland. In der laufenden Saison kam er beim Dritten der National League bisher in jedem Spiel zum Einsatz und sammelte 11 Punkte (4 Tore, 7 Assists). (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Hügli ab nächster Saison bei Lausanne

Der 25-jährige Michael Hügli wechselt nach dieser Saison vom EHC Biel zum HC Lausanne. Der Stürmer einigte sich mit den Waadtländern über einen Fünfjahresvertrag. (abu/sda)

Biel holt Verteidiger-Talent Christen

Der EHC Biel hat sich auf die kommende Saison mit Luca Christen verstärkt. Der 23-jährige Verteidiger spielt derzeit beim SC Langenthal in der Swiss League, wo er bereits 204 Partien bestritt und sich dabei 82 Skorerpunkte zuschreiben lassen konnte. In Biel unterschrieb Christen bis 2024. (dab)

Zug verlängert mit Nico Gross

Nico Gross wird auch in Zukunft für den EV Zug auflaufen. Der Verteidiger hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert. «Nico besitzt die Voraussetzungen, um in den nächsten Jahren zu einem Führungsspieler in der Defensive heranzuwachsen», so EVZ-Sportchef Reto Kläy über die Verlängerung.

Der 21-Jährige kam in der letzten Saison auf insgesamt 52 Einsätze in der 1. Mannschaft der Zuger und erzielte dabei 3 Tore und 5 Assists. In der aktuellen Saison steht der 4.-Runden-Draft der New York Rangers in 21 Spielen bei 2 Assists. (dab)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC



Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇿 Michael Frolik (Stürmer, 33)

kommt von den Montreal Canadiens (NHL)

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...