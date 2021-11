Der SCB und Philip Wüthrich haben sich auf eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2025 geeinigt. Der 23-jährige Torhüter spielt derzeit in seiner zweiten Saison in der ersten Mannschaft und hat mit dem SCB bisher 38 Spiele in der National League absolviert.

Skandal-Elfer, Platz-Fluch, Wechsel-Fauxpas – der ganz normale WM-Quali-Wahnsinn in Afrika

Wie in Europa ging die Qualifikation für die WM 2022 in Katar in den letzten Tagen auch in Afrika in die heisse Phase. In den letzten Gruppenspielen der 2. Runde standen gleich fünf Finalissimas um die Qualifikation für die Playoffs im März – dort werden die fünf afrikanischen WM-Teilnehmer ermittelt – auf dem Programm. Und die hatten es in sich ...