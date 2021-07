Sport

Fliegender Wechsel

Eishockey-Transfers: SC Bern verpflichtet Ambris Pinana



Fliegender Wechsel

SC Bern verpflichtet Ambris Pinana +++ Josephs bleibt bei Lugano

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2021/22. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

SC Bern verpflichtet Ambris Pinana

Der SC Bern hat von Ambri-Piotta den Verteidiger Christian Pinana verpflichtet. Der 24-Jährige, der 100 National-League-Spiele (21 Skorerpunkte) bestritten hat, unterschrieb für zwei Jahre. (sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp

Josephs bleibt bei Lugano

Der Kanadier Troy Josephs spielt weiterhin für den HC Lugano. Der 27-jährige Center, der in der vergangenen Saison schon die letzten sieben Spiele mit den Tessinern absolviert hat, hat einen für die kommende Saison gültigen Vertrag unterzeichnet. Vor seinem Wechsel nach Lugano war er bei Visp in der Swiss League tätig gewesen.

Mit der Weiterverpflichtung von Josephs ist Luganos Ausländer-Quartett komplett. Dazu gehören mit dem Amerikaner Mark Arcobello, dem Dänen Mikkel Boedker und Josephs' Landsmann Daniel Carr drei weitere Stürmer. (sda)

Bild: keystone

Müller zu Ambri

Stefan Müller wird dritter Goalie von Ambri-Piotta. Der 25-jährige Österreicher stand zuletzt bei Lugano unter Vertrag, spielte jedoch leihweise in der Swiss League für die Ticino Rockets und Ajoie. Müllers Zweijahres-Vertrag gilt für die erste Mannschaft von Ambri wie auch für die Ticino Rockets in der Swiss League. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Zwei neue Ausländer für Lausanne

Der Lausanne HC engagiert zwei ausländische Spieler. Der slowakische Internationale Martin Gernat verpflichtet sich für drei Jahre, der Kanadier Phil Varone für eine Saison.

Der 28-jährige Verteidiger Gernat (Bild) hatte bereits einmal für kurze Zeit bei Lausanne gespielt; am Ende der Saison 2017/18 bestritt er 17 Partien mit den Waadtländern. In den vergangenen drei Jahren stand er bei Ocelari Trinec in der tschechischen Extraliga unter Vertrag. Der zwei Jahre ältere Varone, ein Stürmer mit NHL-Vergangenheit, war zuletzt beim KHL-Verein Barys Nur-Sultan tätig. (ram/sda)

Bild: keystone

Stürmer Schweri von Rappi zu den Tigers

Kay Schweri wechselt innerhalb der National League von den Rapperswil-Jona Lakers zu den SCL Tigers. Der 24-jährige Flügelstürmer hat sich mit den Emmentalern auf einen Einjahresvertrag geeinigt. (pre/sda)

Bild: keystone

Ambri verpflichtet Kanadier Kozun

Ambri-Piotta verstärkt sein Kader mit dem in den USA geborenen Kanadier Brandon Kozun. Der 31-jährige Stürmer unterzeichnete einen Einjahresvertrag.

Kozun spielte in den vergangenen sechs Jahren in der KHL, zuletzt bei Dinamo Minsk. Seine erste Saison in dieser Liga bestritt er mit Jokerit Helsinki. Mit den Finnen nahm er auch am Spengler Cup teil. Mit dem kanadischen Team gewann Kozun an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang die Bronzemedaille, in seiner Heimat vermochte er aber nicht wie gewünscht Fuss zu fassen. Vor seinem Wechsel in die KHL brachte er es in der NHL auf lediglich 20 Spiele mit den Toronto Maple Leafs. (ram/sda)

Bild: AP/AP

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Willy Riedi (Stürmer, 22)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇦🇵🇹 Justin Azevedo (Stürmer, 33)

kommt von Bars Kasan (KHL)

🇨🇭 Yannick Weber (Verteidiger, 32)

kommt von den Pittsburgh Penguins



Abgänge ❌

🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Davos

🇺🇸 Ryan Lasch (Flügel, 34)

wechselt zu Frölunda

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭Santeri Alatalo (Verteidiger, 31)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Samuel Guerra (Verteidiger, 28)

kommt vom HC Davos

🇨🇭Calvin Thürkauf (Stürmer, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇦🇨🇭 Evan Tschumi (Stürmer, 24)

kommt von der Colgate University (NCAA)

🇨🇭Yves Stoffel (Stürmer, 20)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭Mirco Müller (Verteidiger, 25)

kommt von Leksands IF

🇨🇦 Daniel Carr (Stürmer, 29)

kommt von den Washington Capitals

Abgänge ❌

🇨🇭 Thomas Wellinger (Verteidiger, 33)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Dario Bürgler (Stürmer, 33)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭Lucas Matewa (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭Sandro Zurkirchen (Goalie, 31)

unbekannt

🇨🇭Eliot Antonietti (Verteidiger, 28)

wechselt zu Olten

🇨🇭Dominic Lammer (Stürmer, 28)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭Sandro Zangger (Stürmer, 26)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇫🇮 Jani Lajunen (Stürmer, 30)

unbekannt

🇨🇭 Matteo Romanenghi (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Raffaele Sannitz (Stürmer, 38)

tritt zurück

🇨🇭 Eliot Antonietti (Verteidiger, 28)

wechselt zum EHC Olten

🇦🇹 Stefan Müller (Goalie, 25)

wechselt zu Ambri-Piotta​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 37)

kommt von Genève-Servette

🇨🇭 Christian Pinana (Verteidiger, 24)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 29)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 26)

wechselt zu den SCL Tigers

🇫🇮 Tomi Karhunen (Torhüter, 31)

noch offen

🇨🇭 Kyen Sopa (Stürmer, 20)

soll zu den ZSC Lions wechseln

🇨🇭 Simon Sterchi (Stürmer, 26)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭Andri Henauer (Goalie, 18)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 24)

soll zu Ambri-Piotta wechseln

🇨🇭 André Heim (Stürmer, 22)

soll zu Ambri-Piotta wechseln



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Etienne Froidevaux (Stürmer, 32)

kommt vom Lausanne HC

🇷🇺 Alexander Jakowenko (Verteidiger, 23)

kommt von Jukurit

🇸🇪 Victor Lööv (Verteidiger, 29)

kommt von Jokerit Helsinki

🇨🇭 Gaëtan Haas (Stürmer, 29)

kommt von den Edmonton Oilers

🇫🇮 Jere Sallinen (Stürmer, 30)

kommt von Helsinki IFK

Abgänge ❌

🇨🇦🇨🇭 Marc-Antoine Pouliot (Stürmer, 35)

wechselt zu Servette

🇨🇭 Jason Fuchs (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 26)

wechselt zum EV Zug

🇦🇹 Stefan Ulmer (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 26)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇸🇪 Christian Djoos (Verteidiger, 26)

kommt von den Detroit Red Wings

🇸🇪 Niklas Hansson (Verteidiger, 26)

kommt von Rögle BK (SWE)

🇸🇪 Anton Lander (Center, 30)

kommt von Lokomotiv Yaroslavl (KHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 34)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Calvin Thürkauf (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Tobias Geisser (Verteidiger, 21)

kehrt in die NHL zurück

🇨🇭 Yannick-Lennart Albrecht (Stürmer, 26)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Santeri Alatalo (Verteidiger, 31)

kommt vom EV Zug



Gerüchte 💬

🇨🇭 Grégory Hofmann (Stürmer, 28)

soll nach Nordamerika wechseln



Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 34)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 26)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Marc Abplanalp (Verteidiger, 36)

tritt zurück

🇨🇭 David Aebischer (Verteidiger, 20)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 23)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Axel Simic (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Julian Schmutz (Stürmer, 26)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 22)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Thomas Wellinger (Verteidiger, 33)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Jannik Canova (Stürmer, 19)

kommt vom eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 27)

kommt vom EV Zug

🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 28)

kommt von Ocelari Trinec

🇸🇪 Mathias Bromé (Stürmer, 26)

kommt von den Detroit Red Wings

🇨🇭Gilles Senn (Goalie, 25)

kommt von den Binghamton Devils

🇸🇪 Dennis Rasmussen (Stürmer, 30)

kommt von Metallurg Magnitogorsk

Abgänge ❌

🇨🇭Félicien Du Bois (Verteidiger, 37)

tritt zurück

🇨🇭Fabrice Herzog (Stürmer, 26)

wechselt zum EV Zug

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 20)

wechselt zum Lausanne HC

🇺🇸 Aaron Palushaj (Stürmer, 31)

unbekannt

🇫🇮 Teemu Turunen (Stürmer, 25)

unbekannt

🇸🇪 David Ullström (Stürmer, 32)

unbekannt

🇨🇭Marc Aeschlimann (Stürmer, 25)

unbekannt

🇨🇭Lorenz Kienzle (Verteidiger, 32)

unbekannt

🇨🇭Samuel Guerra (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Dominic Buchli (Verteidiger, 22)

soll zu den SCL Tigers wechseln



Gerüchte 💬

🇨🇭Lorenz Kienzle (Verteidiger, 32)

soll Davos verlassen

🇸🇪 Joakim Nygard (Stürmer, 28)

soll von den Edmonton Oilers kommen



Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇦🇨🇭 Marc-Antoine Pouliot (Stürmer, 35)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Benjamin Antonietti (Stürmer, 28)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Giancarlo Chanton (Verteidiger, 18)

kommt von Langenthal

Abgänge ❌

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 37)

wechselt zum SC Bern

🇨🇦 Eric Fehr (Stürmer, 35)

soll zurücktreten

🇸🇪 Linus Omark (Stürmer, 34)

wechselt für eine Saison zu Lulea

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Andrea Glauser (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Jason Fuchs (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Fabio Arnold (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Winterthur

🇸🇪 Viktor Östlund (Torhüter, 26)

kommt von Ambri-Piotta

🇸🇰 Martin Gernat (Verteidiger, 28)

kommt von Ocelari Trinec

🇨🇦 Phil Varone (Stürmer, 30)

kommt von Barys Nur-Sultan​

Abgänge ❌

🇨🇭 Etienne Froidevaux (Stürmer, 31)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Benjamin Antonietti (Stürmer, 28)

wechselt zu Servette

🇨🇦 Craig MacTavish (Trainer, 62)

unbekannt

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Bürgler (Stürmer, 33)

kommt vom HC Lugano

🇩🇰 Peter Regin (35, Stürmer)

kommt von Jokerit Helsinki (KHL)

🇨🇭Yanik Burren (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭André Heim (Verteidiger, 22)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Juuso Hietanen (Stürmer, 36)

kommt von Dynamo Moskau

🇨🇦 Brandon Kozun (Stürmer, 31)

kommt von Dinamo Minsk

🇦🇹 Stefan Müller (Goalie, 25)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

🇨🇭Michaël Ngoy (Verteidiger, 39)

tritt zurück

🇸🇪 Viktor Östlund (Torhüter, 26)

wechselt zum HC Lausanne

🇨🇭Dario Rohrbach (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Christian Pinana (Verteidiger, 24)

wechselt zum SC Bern







Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Miro Zryd (Verteidiger, 26)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Michael Loosli (Stürmer, 26)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇦Alexandre Grenier (Stürmer, 29)

kommt von den Iserlohn Roosters (DEL)

🇸🇪Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Kay Schweri (Stürmer, 25)

kommt von den SCRJ Lakers

🇫🇮Harri Pesonen (Stürmer, 32)

kommt von AK Bars Kazan



Abgänge ❌

🇨🇭Andrea Glauser (Verteidiger, 24)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Federico Lardi (Verteidiger, 35)

tritt zurück

🇨🇭Julian Schmutz (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Benjamin Neukom (Stürmer, 29)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭Alain Bircher (Verteidiger, 24)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭Raphael Kuonen (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Visp



Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Benjamin Neukom (Stürmer, 29)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Yanick-Lennart Albrecht (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Yannick Brüschweiler (Stürmer, 21)

kommt von den GCK Lions

🇨🇭 Inaki Baragano (Verteidiger, 20)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Nathan Vouardoux (Verteidiger, 20)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominic Lammer (Stürmer, 28)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Alain Bircher (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 David Aebischer (Verteidiger, 20)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Sandro Zangger (Stürmer, 26)

kommt vom HC Lugano

🇸🇪 Emil Djuse (Verteidiger, 27)

kommt von Spartak Moskau

Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 22)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Michael Loosli (Stürmer, 26)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇦 Jeff Tomlinson (Trainer, 51)

wechselt zum EHC Kloten

🇸🇪 Niklas Gällstdet (Trainer, 54)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Mauro Dufner (Verteidiger, 26)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Martin Ness (Stürmer, 28)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Flurin Randegger (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Kay Schweri (Stürmer, 24)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇿🇨🇭 Lukas Lhotak (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇿 Frantisek Rehak (Stürmer, 21)

offen

🇨🇭🇨🇦 Daniel Vukovic (Verteidiger, 35)

offen

🇨🇦 Kevin Clark (Stürmer, 33)

offen

🇦🇹 Julian Payr (Verteidiger, 21)

offen



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Guillaume Asselin (Stürmer, 29)

kommt vom HC Sierre

🇨🇭 Martin Ness (Stürmer, 28)

kommt von den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭 Matteo Romanenghi (Stürmer, 26)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 22)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇦 Jérôme Gauthier-Leduc (Verteidiger, 28)

kommt von Vienna Capitals

Abgänge ❌

🇨🇭 Thomas Hoffmann (Verteidiger, 25)

wechselt zu Université Neuchâtel​

Gerüchte 💬

🇨🇭Marc Aeschlimann (Stürmer, 25)

soll vom HC Davos kommen



Bild: keystone

