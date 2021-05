Sport

Fliegender Wechsel

Eishockey-Transfers: Servette Genf holt Pouliot, Antonietti und Chanton



Fliegender Wechsel

Servette holt Pouliot, Antonietti und Chanton +++ Djoos-Wechsel zu Zug ist offiziell

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2021/22. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Servette holt Pouliot aus Biel

Playoff-Finalist Servette Genf hat die Verpflichtung von Marc-Antoine Pouliot vermeldet. Der 35-jährige Kanadier, der auf 420 Partien in der National League blickt und über einen Schweizer Pass verfügt, kommt vom EHC Biel. Er unterschrieb für eine Saison mit Option.

Neben Pouliot stossen auch Benjamin Antonietti und der 18-jährige Junioren-Internationale Giancarlo Chanton zu den Genfern. Der 28-jährige Antonietti kehrt nach neun Jahren aus Lausanne zurück. (ram/sda)

Bild: keystone

EVZ verpflichtet Stanley-Cup-Sieger

Schweizer Meister EV Zug verstärkt sich mit dem NHL-Verteidiger Christian Djoos. Der Schwede, der mit 26 im besten Alter ist, bestritt in der laufenden Saison 36 Partien für die Detroit Red Wings und erzielte zwei Treffer sowie neun Assists. Insgesamt kommt er auf 180 Partien in der besten Liga der Welt (7 Tore, 32 Assists). 2018 gewann er mit den Washington Capitals den Stanley Cup.

Mit der Verpflichtung von Djoos reagierten die Zentralschweizer auf die Abgänge der Verteidiger Raphael Diaz (Fribourg-Gottéron) und Santeri Alatalo (Lugano). «Er wird uns mit seinen läuferischen Qualitäten und dem guten Auge für die Mitspieler helfen», ist der Zuger Sportchef Reto Kläy überzeugt. (zap/sda)

Tomlinson übernimmt Kloten

Rappis Erfolgstrainer Jeff Tomlinson setzt seine Karriere in der Zweitklassigkeit fort. Der 51-jährige Kanadier soll in der nächsten Swiss-League-Saison den EHC Kloten in die National League führen. Tomlinson unterschrieb für eine Saison und wird von Klotens Verwaltungsrat Pascal Signer als «absolute Wunschlösung» bezeichnet.

Die SC Rapperswil-Jona Lakers coachte Tomlinson in der soeben abgelaufenen Saison in die Playoff-Halbfinals. Trotz dieses Erfolgs erhielt er keinen neuen Vertrag. Bei Kloten coacht er künftig mit Assistenztrainer Fabian Sutter, für die Goalies ist Tim Bertsche zuständig. (ram)

Bild: keystone

Lugano holt Alatalo, Guerra und Thürkauf

Der frisch gebackene Schweizer Meister Santeri Alatalo wechselt wie erwartet vom EV Zug zum HC Lugano. Der am Sonntag 31 Jahre alt gewordene Nationalverteidiger unterschrieb im Tessin einen Vertrag über vier Jahre.

Weiter verpflichtete Lugano ebenfalls von Zug den Flügelstürmer Calvin Thürkauf und von Davos den Verteidiger Samuel Guerra, jeweils für drei Jahre. (abu/sda)

L’Hockey Club Lugano ha il piacere di comunicare l’ingaggio di tre giocatori che rivestiranno un ruolo importante nel roster del futuro. Si tratta dei difensori Santeri Alatalo, Samuel Guerra e dell’attaccante Calvin Thürkauf.#LVGA #NonMollareMaihttps://t.co/vmngNM8nas — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) May 10, 2021

Ambri bestätigt Zuzüge von Pestoni, Heim, Burren und Bürgler

Die Fans von Ambri-Piotta freuen sich über die Rückkehr von Inti Pestoni, der mit seinem Stammklub einen Vertrag über vier Jahre unterschrieb.

Neben Pestoni verpflichteten die Tessiner drei weitere etablierte National-League-Spieler für jeweils zwei Jahre. Mit dem Center André Heim (23) und dem Verteidiger Yanik Burren (24) ziehen zwei Spieler ins Tessin, die im Nachwuchs des SC Bern gross geworden sind. Dazu kommt mit Flügelspieler Dario Bürgler (33) ein Routinier. (abu/sda)

Lakers und Gottéron tauschen Aebischer und Dufner

Die SC Rapperswil-Jona Lakers bestätigen vier Neuzuzüge: Neben Stürmer Dominic Lammer und Verteidiger Alain Bircher stösst auch Verteidiger David Aebischer zur Mannschaft am Obersee. Der 20-Jährige wechselt im Tausch für Mauro Dufner von Fribourg zu Rapperswil. Zudem erhält Sandro Zangger mit einem Try-Out-Vertrag die Chance, sich zu beweisen und ins Kader der Lakers zu spielen. (abu)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Willy Riedi (Stürmer, 22)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs



Abgänge ❌

🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Axel Simic (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Davos



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭Santeri Alatalo (Verteidiger, 31)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Samuel Guerra (Verteidiger, 28)

kommt vom HC Davos

​🇨🇭Calvin Thürkauf (Stürmer, 23)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭 Thomas Wellinger (Verteidiger, 33)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Dario Bürgler (Stürmer, 33)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭Lucas Matewa (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭Sandro Zurkirchen (Goalie, 31)

unbekannt

🇨🇭Eliot Antonietti (Verteidiger, 28)

unbekannt

🇨🇭Dominic Lammer (Stürmer, 28)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭Sandro Zangger (Stürmer, 26)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇫🇮 Jani Lajunen (Stürmer, 30)

unbekannt

🇨🇭Matteo Romanenghi (Stürmer, 26)

unbekannt

Gerüchte 💬

🇨🇭Santeri Alatalo (Verteidiger, 30)

soll vom EV Zug kommen

🇨🇭Samuel Guerra (Verteidiger, 27)

soll vom HC Davos kommen



Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 37)

kommt von Genève-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 29)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 26)

wechselt zu den SCL Tigers

🇫🇮 Tomi Karhunen (Torhüter, 31)

noch offen

🇨🇭 Kyen Sopa (Stürmer, 20)

soll zu den ZSC Lions wechseln

🇨🇭 Simon Sterchi (Stürmer, 26)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭Andri Henauer (Goalie, 18)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 24)

soll zu Ambri-Piotta wechseln

🇨🇭 André Heim (Stürmer, 22)

soll zu Ambri-Piotta wechseln



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Etienne Froidevaux (Center, 32)

kommt vom Lausanne HC

Abgänge ❌

🇨🇦🇨🇭 Marc-Antoine Pouliot (Stürmer, 35)

wechselt zu Servette

🇨🇭 Jason Fuchs (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 26)

wechselt zum EV Zug

🇦🇹 Stefan Ulmer (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 26)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Reto Suri (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇸🇪 Christian Djoos (Stürmer, 26)

kommt von den Detroit Red Wings

Abgänge ❌

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 34)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Calvin Thürkauf (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Tobias Geisser (Verteidiger, 21)

kehrt in die NHL zurück

🇨🇭 Yannick-Lennart Albrecht (Stürmer, 26)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Santeri Alatalo (Verteidiger, 31)

kommt vom EV Zug



Gerüchte 💬

🇨🇭 Grégory Hofmann (Stürmer, 28)

soll nach Nordamerika wechseln



Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 34)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 26)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Marc Abplanalp (Verteidiger, 36)

tritt zurück

🇨🇭 David Aebischer (Verteidiger, 20)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 23)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Axel Simic (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Julian Schmutz (Stürmer, 26)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 22)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Thomas Wellinger (Verteidiger, 33)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Jannik Canova (Stürmer, 19)

kommt vom eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 27)

kommt vom EV Zug

🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 28)

kommt von Ocelari Trinec



Abgänge ❌

🇨🇭Félicien Du Bois (Verteidiger, 37)

tritt zurück

🇨🇭Fabrice Herzog (Stürmer, 26)

wechselt zum EV Zug

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 20)

wechselt zum Lausanne HC

🇺🇸 Aaron Palushaj (Stürmer, 31)

unbekannt

🇫🇮 Teemu Turunen (Stürmer, 25)

unbekannt

🇸🇪 David Ullström (Stürmer, 32)

unbekannt

🇨🇭Marc Aeschlimann (Stürmer, 25)

unbekannt

🇨🇭Lorenz Kienzle (Verteidiger, 32)

unbekannt

🇨🇭Samuel Guerra (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Dominic Buchli (Verteidiger, 22)

soll zu den SCL Tigers wechseln





Gerüchte 💬

🇨🇭Lorenz Kienzle (Verteidiger, 32)

soll Davos verlassen

🇸🇪 Joakim Nygard (Stürmer, 28)

soll von den Edmonton Oilers kommen

🇸🇪 Mathias Bromé (Stürmer, 26)

soll von den Detroit Red Wings kommen



Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇦🇨🇭 Marc-Antoine Pouliot (Stürmer, 35)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Benjamin Antonietti (Stürmer, 28)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Giancarlo Chanton (Verteidiger, 18)

kommt von Langenthal

Abgänge ❌

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 37)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Andrea Glauser (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Jason Fuchs (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Fabio Arnold (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Winterthur

🇸🇪 Viktor Östlund (Torhüter, 26)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Etienne Froidevaux (Stürmer, 31)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Benjamin Antonietti (Stürmer, 28)

wechselt zu Servette



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Bürgler (Stürmer, 33)

kommt vom HC Lugano

🇩🇰 Peter Regin (35, Stürmer)

kommt von Jokerit Helsinki (KHL)

🇨🇭Yanik Burren (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭André Heim (Verteidiger, 22)

kommt vom SC Bern​

Abgänge ❌

🇨🇭Michaël Ngoy (Verteidiger, 39)

tritt zurück

🇸🇪 Viktor Östlund (Torhüter, 26)

wechselt zum HC Lausanne

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Miro Zryd (Verteidiger, 26)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Michael Loosli (Stürmer, 26)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇦Alexandre Grenier (Stürmer, 29)

kommt von den Iserlohn Roosters (DEL)

🇸🇪Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Kay Schweri (Stürmer, 25)

kommt von den SCRJ Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭Andrea Glauser (Verteidiger, 24)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Federico Lardi (Verteidiger, 35)

tritt zurück

🇨🇭Julian Schmutz (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Benjamin Neukom (Stürmer, 29)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭Alain Bircher (Verteidiger, 24)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭Raphael Kuonen (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Visp



Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Benjamin Neukom (Stürmer, 29)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Yanick-Lennart Albrecht (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Yannick Brüschweiler (Stürmer, 21)

kommt von den GCK Lions

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 20)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Nathan Vouardoux (Verteidiger, 20)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Dominic Lammer (Stürmer, 28)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭Alain Bircher (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 20)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Sandro Zangger (Stürmer, 26)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 22)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Michael Loosli (Stürmer, 26)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇦 Jeff Tomlinson (Trainer, 51)

wechselt zum EHC Kloten

🇸🇪 Niklas Gällstdet (Trainer, 54)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 26)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Flurin Randegger (Verteidiger, 32)

offen

🇨🇭Kay Schweri (Stürmer, 24)

offen

🇨🇿🇨🇭Lukas Lhotak (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭Martin Ness (Stürmer, 28)

offen

🇨🇿 Frantisek Rehak (Stürmer, 21)

offen

🇨🇭🇨🇦 Daniel Vukovic (Verteidiger, 35)

offen

🇨🇦 Kevin Clark (Stürmer, 33)

offen

🇦🇹 Julian Payr (Verteidiger, 21)

offen



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭 Thomas Hoffmann (Verteidiger, 25)

wechselt zu Université Neuchâtel​

Gerüchte 💬

🇨🇭Matteo Romanenghi (Stürmer, 26)

soll vom HC Lugano kommen

🇨🇭Marc Aeschlimann (Stürmer, 25)

soll vom HC Davos kommen

🇨🇭Sandro Zurkirchen (Goalie, 31)

soll vom HC Lugano Kommen

🇨🇦 Guillaume Asselin (Stürmer, 28)

soll vom HC Sierre kommen

Bild: keystone

