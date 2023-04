Fliegender Wechsel

ZSC-Star Texier kehrt in die USA zurück +++ Lausanne holt NHL-Spieler

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Texier kehrt nach Columbus zurück

Der Franzose Alexandre Texier verlässt wie erwartet die ZSC Lions wieder. Der 23-jährige Franzose aus Grenoble kehrt für sein zweites Vertragsjahr zu den Columbus Blue Jackets in die National Hockey League (NHL) zurück. Texier erzielte in der National League 15 Tore und 25 Assists für die ZSC Lions, mit denen er in den Playoffs im Halbfinal in vier Partien an Biel scheiterte. (nih/sda)

Bild: keystone

Lausanne holt sich einen NHL-Spieler

Der amerikanisch-schwedische Doppelbürger Lawrence Pilut mit Hockey-Vergangenheit in Schweden und in der KHL beendet sein NHL-Abenteuer und wechselt für zwei Jahre zu Lausanne. Der 27-jährige Verteidiger hat diese Saison 17 NHL-Spiele (ein Tor, zwei Assists) für Buffalo bestritten. Die meiste Zeit verbrachte beim Farmteam Rochester in der AHL (47 Spiele, drei Tore, 25 Assists). (kza)

Bild: keystone

Lugano verpflichtet ehemaligen Nachwuchs-Nationalspieler

Der HC Lugano hat für die kommende Saison Matthew Verboon unter Vertrag genommen. Der 23-jährige schweizerisch-kanadische Doppelbürger hat die Jugendabteilung von Genève-Servette durchlaufen und mehrere Spiele für Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaften bestritten. Die letzten vier Saisons stand Verboon für die Colgate University in der höchsten US-Hochschulmeisterschaft (NCAA) auf dem Eis. (nih/sda)

HCD-Stürmer Knak beendet Saison in Nordamerika

Für Simon Knak ist die Saison noch nicht vorbei. Der 2021 von der NHL-Organisation der Nashville Predators gedraftete Stürmer des HC Davos erhält die Chance, sein Können in den nächsten Wochen in Nordamerika unter Beweis zu stellen. Er wird dem AHL-Team der Milwaukee Admirals für den Rest der Qualifikation und für die Playoffs zur Verfügung stehen.

Der frühere Captain der Schweizer U20-Nationalmannschaft steht beim HC Davos noch bis zum Ende der Saison 2025/26 unter Vertrag. In dieser Saison verbuchte der 21-jährige Knak für die in den Playoff-Viertelfinals ausgeschiedenen Bündnern in 55 Spielen 23 Skorerpunkte. (mom/sda)

Patrick Emond wird Assistenztrainer bei Gottéron

Patrick Emond wechselt zur Saison 2023/24 als Assistenztrainer zum HC Fribourg-Gottéron. Der 58-jährige Kanadier hat bei den Westschweizern einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Bild: keystone

Der ehemalige Stürmer war von 2019 bis 2021 Cheftrainer bei Genève-Servette, wobei er die Romands in seinem letzten Jahr in den Playoff-Final führte. (mom/sda)

Ruotsalainen wechselt von Kloten zu Lugano

Der Stürmer Arttu Ruotsalainen hat nach einer Saison in Kloten bei Lugano einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Mit 42 Punkten war der 25-jährige Finne der drittproduktivste Klotener in der vergangenen Meisterschaft. Beim 5:2-Sieg über Biel im November erweckte er als Vierfach-Torschütze die Aufmerksamkeit der Hockey-Fans. (mom/sda)

Rask zieht für zwei Jahre nach Rapperswil

Victor Rask verlässt die Romandie, aber nicht die Schweiz. Nachdem der 30-jährige schwedische Center in dieser Saison für Fribourg-Gottéron aufgelaufen war, entschied er sich einen Wechsel zu den Rapperswil-Jona Lakers. Er unterschrieb für zwei Jahre.

Die Möglichkeit, unter dem schwedischen Trainer Stefan Hedlund zu spielen, hat dem ehemaligen Stürmer von Carolina und Minnesota sicherlich bei seinem Entscheid geholfen. Rask bestritt über 500-NHL-Partien. 2017 gewann er zudem mit Schweden WM-Gold. (mom/sda)

Lugano-Goalie zu Ambri

Ambri-Piotta verstärkt das Kader seines National-League-Teams auf die kommende Saison mit Torhüter Davide Fadani (22) und Stürmer Yannick Brüschweiler (23). Beide haben sich für zwei Jahre verpflichtet.

Der gebürtige Italiener Fadani durchlief die Junioren-Abteilungen des HC Lugano und absolvierte für den Verein in der höchsten Schweizer Liga sieben Spiele. Zuletzt stand er mit den Ticino Rockets in der Swiss League im Einsatz. Brüschweiler, der in der Saison 2018/2019 mit den ZSC Lions in der National League debütiert hat, wechselt von den Rapperswil-Jona Lakers ins Tessin. (ram/sda)

Bild: keystone

Kloten holt zwei Verteidiger

Der EHC Kloten verpflichtet für die kommende Saison mit Matthew Kellenberger (24, Bild) und Luca Deussen (19) zwei Verteidiger. Der kanadisch-schweizerische Doppelbürger Kellenberger, dessen Grossvater Emil als Ringer im Schweizer Nationalteam war, wechselt aus der nordamerikanischen College League NCAA zu den Flyers. Mit Captain Steve Kellenberger ist er nicht verwandt.

Deussen stösst aus der eigenen Nachwuchsabteilung zur 1. Mannschaft. Er kam im letzten Winter vornehmlich für den EHC Winterthur in der Swiss League zum Einsatz, absolvierte aber auch sechs Partien für Kloten in der National League. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Lorenzo Canonica (Stürmer, 19)

kommt von den Shawinigan Cataractes (QMJHL)

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer,25)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Matthew Verboon (Stürmer, 23)

kommt von der Colgate University (USA)



Abgänge ❌

🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

wechselt zu den SCL Tigers

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 22)

wechselt zu Ambri-Piotta



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 27)

kommt von Lulea (SWE)

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 34)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Beat Gerber (Verteidiger, 41)

tritt zurück



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭Liekit Reichle (Stürmer, 20)

kommt von den GCK Lions

Abgänge ❌

🇨🇭Etienne Froidevaux (Stürmer, 34)

tritt zurück



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

kommt vom HC Lugano

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Michael Liniger (Assistenztrainer, 43)

kommt von den GCK Lions

🇸🇪 Lukas Bengtsson (Verteidiger, 28)

kommt von den Växjö Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Maximilian Streule (Verteidiger, 19)

kommt von Blainville-Boisbriand Armada (QMJHL)

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 34)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Patrick Emond (Assistenztrainer, 58)

kommt vertragslos

Abgänge ❌

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇦 David Desharnais (Stürmer, 36)

tritt zurück

🇸🇪 Victor Rask (Stürmer,30)

wechselt zu SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Josh Holden (Trainer, 45)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 32)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇦 Aaron Irving (Verteidiger, 27)

offen

🇨🇦 Joe Morrow (Verteidiger, 30)

offen

🇨🇭 Thomas Wellinger (Verteidiger, 35)

tritt zurück

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇸🇪 Theodor Lennström (Verteidiger, 28)

kommt von Färjestad (SWE)



Abgänge ❌

🇸🇪 Henrik Tömmernes (Verteidiger, 32)

kehrt zurück nach Schweden

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇸🇪 Christian Djoos (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Antti Suomela (Stürmer, 28)

kommt von IK Oskarshamn

Abgänge ❌

🇨🇭Tobias Stephan (Goalie, 39)

tritt zurück

🇱🇹 Emilijus Krakauskas (Stürmer, 25)

noch offen

🇸🇰 Richard Panik (Stürmer, 32)

noch offen

🇨🇦 Andrew Calof (Stürmer, 31)

noch offen

🇫🇮 Eetu Laurikainen (Goalie, 30)

noch offen

🇸🇰 Martin Gernat (Verteidiger, 29)

noch offen

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Yannick Brüschweiler (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 22)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

kommt vom HC Lugano

🇫🇮 Juuso Riikola (Verteidger,29)

kommt von IK Oskarsham





Abgänge ❌

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

wechselt zum EV Zug



Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger,23)

kommt vom EHC Kloten

🇸🇪 Victor Rask (Stürmer,30)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Yannick Brüschweiler (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭 Noah Patenaude (Goalie, 20)

kommt von den Saint John Sea Dogs (Kanada)

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

kommt von Genève-Servette

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer,19)

kehrt aus Kanada zurück

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 30)

kommt vom SCRJ

🇨🇭🇨🇦 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 24)

kommt von Rochester (NCAA)

🇨🇭 Luca Deussen (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs



Abgänge ❌

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

geht zum HC Lugano

🇨🇭Flurin Randegger (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇦 Jeff Tomlinson (Trainer, 52)

wechselt in eine Berater-Funktion

🇨🇭Niki Altorfer (Stürmer, 32)

tritt zurück

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger,23)

geht zum SCRJ

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer,25)

wechselt zum HC Lugano



Gerüchte 💬

...