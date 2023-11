Wo die Champions League heute im Pay-TV und im Free-TV läuft

In der Champions League stehen am Mittwoch die weiteren Spiele des fünften Spieltages an. In der Gruppenphase geht es dabei für 16 Teams um den Verbleib in den europäischen Ligen. Schweizer Meister YB konnte sich den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League am Dienstag bereits sichern. Sehr zum Ärger vieler Fans wurde dieses Spiel leider nicht im Free-TV übertragen.