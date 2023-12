Fliegender Wechsel

Goalie Hrubec verlängert bei den ZSC Lions +++ Kanadier Quenneville zum HC Lugano

Die National-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gang, doch es gibt schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25 – und die Wechsel, die ab sofort gelten.

Hrubec bleibt bei den ZSC Lions

Die ZSC Lions verlängern den Vertrag mit dem tschechischen Goalie Simon Hrubec um zwei Jahre bis 2026.

Hrubec (32) stiess im Sommer 2022 aus der russischen KHL zu den ZSC Lions. Er wurde Meister in Tschechien mit Ocelari Trinec (2019) und in Russland mit Awangard Omsk (2022). Mit der tschechischen Nationalmannschaft bestritt er drei Weltmeisterschaften und einmal Olympische Spiele. (abu/sda)

Kanadier Quenneville zum HC Lugano

Die Verantwortlichen des HC Lugano reagieren auf die Ausfälle der Stürmer Daniel Carr und Markus Granlund. Sie haben den Kanadier John Quenneville verpflichtet.

Quenneville, der im Tessin einen bis zum Ende der Saison gültigen Vertrag unterzeichnet hat, hat zuletzt in seiner Heimat bei den Belleville Senators in der AHL gespielt. Auch in der Schweiz ist der 27-jährige Mittelstürmer kein Unbekannter. Vor zwei Jahren ist er für die ZSC Lions tätig gewesen. Quennevilles Landsmann Carr wird voraussichtlich bis Mitte Februar ausfallen. Der Finne Granlund dürfte in der laufenden Meisterschaft nicht mehr zum Einsatz kommen. (nih/sda)

Bild: www.imago-images.de

Servette holt finnischen Nati-Goalie

Der Schweizer Eishockey-Meister Genf-Servette verpflichtet bis Ende Saison den finnischen Nationaltorhüter Jussi Olkinuora. Olkinuora ist schon am Dienstag in der Champions Hockey League spielberechtigt. Jussi (oder Juho) Olkinuora gilt als einer der weltweit besten Goalies. Er gewann mit Finnland zwei WM-Goldmedaillen (2019 und 2022) und stand vor anderthalb Jahren auch in Peking beim finnischen Olympiasieg auf dem Eis. Beim zweiten WM-Titelgewinn mit Finnland wurde Olkinuora ausserdem als «wertvollster Spieler» (MVP) ausgezeichnet und ins All-Star-Team gewählt.

Olkinuora (33) debütiert mit Servette in Växjö im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. Das Hinspiel gewannen die Genfer daheim 4:1. Die erste Hälfte dieser Saison spielte Olkinuora in der Heimat bei den Lahti Pelicans. In den letzten acht Partien kassierte er dort nur zwölf Gegentore bei einer Fangquote von 92,4 Prozent.

Bild: keystone

Servette bekam auf der Goalie-Position Handlungsbedarf, weil sich zuletzt sowohl Robert Mayer als auch Gauthier Descloux verletzten. Beim 3:1-Auswärtssieg in Rapperswil am Samstag hütete Remo Giovannini das Genfer Tor, der Stamm-Goalie des HC Sierre. (nih/sda)

Allenspach wird Emmentaler

Dario Allenspach setzt seine Laufbahn bei den SCL Tigers fort. Der 21-jährige Stürmer kommt vom EV Zug. «Er will in seiner Karriere und seiner persönlichen Entwicklung den nächsten Schritt machen und er sieht bei uns die besten Voraussetzungen dafür», freut sich Tigers-Sportchef Pascal Müller. Er kann ausserdem die Vertragsverlängerung mit Patrick Petrini bis 2025 vermelden. (ram)

Bild: keystone

Thurgaus Goalie Luis Janett nächste Saison in Biel

Der EHC Biel hat für die kommenden zwei Saisons den Goalie Luis Janett verpflichtet. Der 23-jährige Ostschweizer, der einen Grossteil seiner Nachwuchszeit in Kloten verbracht hat, spielt derzeit bei Thurgau in der Swiss League. In der nächsten Saison wird Janett zusammen mit dem Finnen Harri Säteri das Goalieduo in Biel bilden. Die bisherige Nummer 2 Joren van Pottelberghe wird die Seeländer Ende Saison in Richtung Lugano verlassen. (lst/sda)

Forster zieht einen Schlussstrich

Beat Forster, der Verteidiger des EHC Biel, hat sich mit 40 Jahren und 24 Saisons auf höchstem Niveau entschieden, die Karriere nach der laufenden Meisterschaft zu beenden. Der Name des Appenzellers ist mit sechs Schweizer Meistertiteln verbunden, fünf davon mit dem HC Davos und einen mit den Zürich Lions. Forster bleibt den Bielern laut Mitteilung in anderer Funktion erhalten. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Jérome Bachofner (Stürmer, 27)

wechselt zum EHC Biel



Gerüchte 💬

🇨🇭Reto Schäppi (Stürmer, 32)

erhält womöglich keinen neuen Vertrag mehr beim ZSC



Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions



Abgänge ❌

🇨🇭 Beat Forster (Verteidiger, 40)

beendet nach der Saison die Karriere

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

Gerüchte 💬

🇨🇭Dominik Egli (Verteidiger, 25)

könnte nach Schweden wechseln

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...