Der Eismeister-Check – hier gibt es alle Teams in der Übersicht

Der HC Lugano gibt die Verpflichtung von David Aebischer für die nächste Saison bekannt. Der 23-jährige Freiburger, der von Patrick Fischer diesen Frühling erstmals in die A-Nati berufen wurde, kommt von den Rapperswil-Jona Lakers und unterschreibt bei den Tessinern einen Fünfjahresvertrag. (abu/sda)

Der EHC Biel gibt die Vertragsverlängerung mit Fabio Hofer bekannt. Der 32-jährige Stürmer, dessen Vertrag im Seeland kommenden Frühling ausgelaufen wäre, bindet sich für vier weitere Jahre an den Playoff-Finalisten der Vorsaison. (nih/sda)

Harrington ist ein Spieler mit NHL-Erfahrung. Er hat insgesamt 269 Partien in der weltbesten Liga bestritten. Zuletzt hat er für die San Jose Sharks und die Anaheim Ducks gespielt. (nih/sda)

Die ZSC Lions verstärken das Kader ihrer National-League-Mannschaft mit dem Kanadier Scott Harrington . Harrington ist der siebte Ausländer in der aktuellen Mannschaft der Zürcher. Der 30-jährige Verteidiger hat einen bis Ende Saison gültigen Vertrag unterzeichnet.

Beaulieu, der einen bis Ende Saison gültigen Vertrag unterzeichnet hat, bringt grosse Erfahrung aus der NHL mit. In der weltbesten Liga hat er beinahe 500 Partien bestritten. Die letzte Saison hat er für die Anaheim Ducks gespielt. (kat/sda)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Kampf ums Schwarze Meer wird in Geschichtsbücher eingehen»+Russen bei Cherson unter Druck

Muriel will keine Kinder – sie wartete 12 Jahre, bis sie sich unterbinden lassen konnte

Die Basler Trainerfrage wird zur Hängepartie – doch eine Chance bekommt Vogel wohl noch

Es sieht danach aus, als ob Coach Heiko Vogel im Cup-Achtelfinal in Kriens am Mittwoch eine weitere Chance erhält, die Superkrise des FC Basel zu stoppen. Trotz seiner Bilanz von vier Niederlagen in vier Partien.

Es ist seit dem Abpfiff am Sonntag die ganz grosse Frage beim FC Basel: Darf er bleiben oder muss er gehen? Er, Heiko Vogel, der Trainer des FC Basel, unter dem das Team eine Horrorbilanz aufweist: null Punkte, null Tore, zehn kassiert, Tabellenrang 12. Alles Fakten, die auf eine baldige Trennung hingedeutet hatten.