Harrington ist ein Spieler mit NHL-Erfahrung. Er hat insgesamt 269 Partien in der weltbesten Liga bestritten. Zuletzt hat er für die San Jose Sharks und die Anaheim Ducks gespielt. (nih/sda)

Die ZSC Lions verstärken das Kader ihrer National-League-Mannschaft mit dem Kanadier Scott Harrington . Harrington ist der siebte Ausländer in der aktuellen Mannschaft der Zürcher. Der 30-jährige Verteidiger hat einen bis Ende Saison gültigen Vertrag unterzeichnet.

Beaulieu, der einen bis Ende Saison gültigen Vertrag unterzeichnet hat, bringt grosse Erfahrung aus der NHL mit. In der weltbesten Liga hat er beinahe 500 Partien bestritten. Die letzte Saison hat er für die Anaheim Ducks gespielt. (kat/sda)

Gleichzeitig verlängerten die Emmentaler den Vertrag eines Stammspielers. Der Verteidiger Samuel Erni aus dem Thurgau bestreitet bereits die achte Saison mit den Tigers und darf noch eine neunte anhängen. Der neue Kontrakt des 32-Jährigen läuft erst in anderthalb Jahren aus. (nih/sda)

Die SCL Tigers verpflichten den Center Joshua Fahrni vom Kantonsrivalen SC Bern. Der 21-Jährige, der bereits 128 Spiele in der National League absolviert hat und sechsmal für die A-Nationalmannschaft auf dem Eis stand, unterschrieb bis in den Frühling 2026.

