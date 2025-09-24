bedeckt11°
Sport
Fliegender Wechsel

National-League-Transfers: Oula Palve bis Ende November beim EHC Kloten

Die neue National-League-Saison hat erst gerade begonnen. Hier findest du schon die Transfers für 2026/27.
24.09.2025, 08:5424.09.2025, 08:54
Sportredaktion
Sportredaktion

Kloten holt Stürmer Palve

Mit einem Vertrag bis Ende November stösst Oula Palve zum EHC Kloten. Der finnische Stürmer ersetzt bei den Fliegern Brandon Gignac, der verletzt ausfällt.

«Das war absolut nicht geplant und kam für uns unverhofft», sagt Kloten-Sportchef Ricardo Schödler. «Nichtsdestotrotz müssen wir nach vorne schauen und wir sind froh, so schnell eine passende Lösung gefunden zu haben.» Der 33-jährige Palve spielte letzte Saison für Ajoie und Servette. In 41 Einsätzen sammelte der Center 25 Skorerpunkte (3 Tore, 22 Assists). (ram)

Oula Palve (HCA), vorne, im fuenften Spiel der League Qualification der Eishockey National League zwischen dem HC Ajoie und dem EHC Visp in der Raiffeisen Arena in Porrentruy, am Donnerstag, 10. April ...
Bild: keystone

Pilut wechselt zu den Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers verpflichteten für die laufende Saison mit dem Schweden Lawrence Pilut einen siebten Ausländer. Der 29-jährige Offensivverteidiger stand die letzten zwei Spielzeiten beim Ligakonkurrenten Lausanne unter Vertrag. Nach einem starken ersten Jahr mit den Waadtländern verpasste Pilut die gesamte letzte Saison aufgrund eines Achillessehnenrisses. (ram/sda)

Le nouveau joueur Lawrence Pilut photographie lors d&#039;un entrainement avant la conference de presse d&#039;avant-saison du club de hockey sur glace de National League Lausanne Hockey Club, LHC, ce ...
Bild: keystone

Lugano holt Omark

Nach zwei Saisons in seiner Heimat kehrt Linus Omark in die Schweiz zurück. Der schwedische Stürmer wechselt zum HC Lugano. Die Tessiner reagieren mit dem Transfer auf die Ausfälle von Rasmus Kupari, Jiri Sekac und Marco Zanetti im Sturm. Der Vertrag mit Omark läuft vorerst bis zur Nationalmannschaftspause Anfang November.

Der 38-jährige Omark spielte zuletzt zwei Saisons lang für seinen Heimatverein Lulea und überzeugte dort wie gewohnt als regelmässiger Skorer. Zuvor hatte der technisch versierte Schwede in der Saison 2022/23 massgeblichen Anteil am ersten Meistertitel von Genève-Servette. In der National League spielte der Weltmeister von 2017 auch schon für den EV Zug. (ram/sda)

Linus Omark ne disputera pas le prochain Championnat sous les couleurs de Gen
Bild: fxp-fr-sda-rtp

EV Zug verpflichtet kanadischen Verteidiger

Der EV Zug reagiert auf die verletzungsbedingten Ausfälle der Verteidiger Lukas Bengtsson und Dominik Schlumpf mit einer Neuverpflichtung. Vorerst bis Ende November stösst der Kanadier Jesse Graham zum Team, wie die Zentralschweizer bekannt gaben. Eine Option ermöglicht den Zugern, den Vertrag bis Ende Saison zu verlängern.

Graham bringt Erfahrung aus Deutschland, Finnland, der nordamerikanischen AHL und der russisch geprägten KHL mit. In den letzten zwei Saisons spielte er in Russland für HK Sotschi (56 Skorerpunkte in 120 Spielen). Seither war der 31-jährige Verteidiger ohne Vertrag.

«Jesse ist ein spielstarker Verteidiger, der sich auch in das Offensivspiel einschaltet und seine Mitspieler mit Assists in Szene setzen kann», sagt General Manager Reto Kläy. (nih/sda)

KHL, SKA Saint Petersburg v Sochi in Saint Petersburg, Russia - 14 Mar 2025 Jesse Graham 64 of Sochi Hockey Club seen in action during the Hockey match, Kontinental Hockey League 2024/2025 between SKA ...
Bild: www.imago-images.de

Bern verlängert mit zwei Ausländern

Der SC Bern hat die Ende Saison auslaufenden Verträge mit dem finnischen Stürmer Waltteri Merelä (27) und dem schwedischen Verteidiger Anton Lindholm (30) um zwei beziehungsweise eine weitere Saison verlängert. Beide stiessen vor einem Jahr zum SCB und gehören in dieser Saison dem Captainteam an.

Merelä überzeugte in seiner ersten Saison in der National League mit 51 Skorerpunkten in 59 Spielen und war damit Berns zweitproduktivster Spieler. Lindholm, der als klassischer Defensivverteidiger gilt, verpasste einen Grossteil der Saison aufgrund einer Knieoperation im November. (riz/sda)

Egli zurück nach Davos

Der HC Davos hat Dominik Egli verpflichtet. Der Verteidiger kehrt in der kommenden Saison ins Bündnerland zurück. Dort unterschrieb der 27-jährige Egli einen Vertrag über sechs Saisons bis im Sommer 2032.

Der Ostschweizer spielte schon zwischen 2021 und 2024 für Davos. Dann wechselte der Nationalspieler nach Schweden zu Frölunda, wo er in der vergangenen Saison 23 Skorerpunkte sammelte. Eglis Wiederverpflichtung sei für den Klub von einer grossen Priorität gewesen, lässt sich HCD-Sportchef Jan Alston zitieren: «Dominik hat in Schweden den nächsten Schritt gemacht, und wirsind überzeugt, dass er unser Team ab nächster Saison bereichern wird.» (ram)

ODENSE, DENMARK - MAY 16: Dominik Egli of Switzerland in action during the 2025 Ice hockey, Eishockey World Championship, WM, Weltmeisterschaft match between Switzerland and Norway at Jyske Bank Arena ...
Bild: IMAGO/justpictures.ch
Inhaltsverzeichnis
ZSC LionsLausanne hCSC BernEV ZugHC DavosFribourg-GottéronEHC KlotenSCL TigersRapperswil-Jona LakersAmbri-PiottaEHC BielGenf-Servette HCHC LuganoHC Ajoie

ZSC Lions

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Aller guten ZSC-Dinge sind drei – mindestens

Lausanne hC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Lausanne und das Unmögliche möglich machen – Teil III

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Der Eismeister-Check
Der SC Bern – ein Titan auf dünnem Eis

EV Zug

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)
kommt von Frölunda (Schweden)

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
wechselt zum Lausanne HC

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
kommt von Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
wechselt zu Fribourg-Gottéron

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Ein neues Fundament und eine Milchbüchlein-Rechnung bei den SCL Tigers

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

EHC Biel

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team

Der Eismeister-Check
Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team

Der Eismeister-Check
Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team

Der Eismeister-Check
Ajoie und der Charme der unvermeidlichen Niederlagen
