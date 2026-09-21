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Fliegender Wechsel

National-League-Transfers: Heim ab nächster Saison bei Genève-Servette

Fliegender Wechsel

André Heim ab nächster Saison bei Genève-Servette +++ Finnischer Stürmer nach Kloten

Während die National-League-Saison wieder läuft, gibt es bereits die ersten News für nächstes Jahr. Hier findest du alle bekannten Transfers für die Spielzeit 2027/28.
21.09.2026, 11:3721.09.2026, 19:23
Sportredaktion
Sportredaktion

André Heim ab nächster Saison bei Genève-Servette

Genève-Servette plant schon über die eben begonnene Meisterschaft in der National League hinaus. Die Genfer melden die ab der nächsten Saison greifende Verpflichtung des Centers André Heim.

Heim unterzeichnete mit den Grenat einen für drei Jahre gültigen Vertrag. Derzeit bestreitet der 28-jährige Stürmer seine sechste Saison mit Ambri-Piotta.

Heim hatte einst das Nachwuchsprogramm beim SC Bern durchlaufen und vor neun Jahren für das Team aus der Hauptstadt in der höchsten Liga debütiert. (hkl/sda)

Andre Heim (HCAP) celebrates his goal, during the regular season National League game between HC Ambri Piotta and SC Bern at the ice stadium Gottardo Arena, Switzerland, March 7, 2026. (KEYSTONE/Ti-Pr ...
Bild: KEYSTONE

Finnischer Stürmer wechselt nach Kloten

Der EHC Kloten hat auf seine Verletzungssorgen im Sturm reagiert und den Finnen Joona Luoto verpflichtet. Das Engagement des 28-Jährigen ist eine Reaktion auf die Ausfälle von Brandon Gignac und Pontus Aberg, wie der EHC Kloten am mitteilte. Luoto unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. November 2026. Dieser enthält eine gegenseitige Option für eine Verlängerung bis zum Saisonende.

Luoto ist in der National League kein Unbekannter. In der Saison 2023/24 stand er für den SC Bern auf dem Eis. In 52 Partien erzielte der Stürmer 30 Skorerpunkte, davon 20 Tore. Zudem absolvierte Luoto insgesamt 23 Spiele in der NHL für die Winnipeg Jets und die Columbus Blue Jackets. Hinzu kamen 74 Einsätze in der AHL. Der in Tampere geborene Luoto verbrachte einen Grossteil seiner Karriere bei seinem Heimatclub Tappara Tampere. Mit diesem gewann er zweimal die finnische Meisterschaft. Zuletzt war er für den Klub HV71 in der schwedischen SHL aktiv. (riz/sda)

Lausanne verpflichtet Kanadier Curtis Lazar

Der HC Lausanne gibt die Verpflichtung des kanadischen Stürmers Curtis Lazar bekannt. Der 31-jährige bestritt gut 600 Spiele in der NHL.

Lazar, der als Center und Flügel spielen kann, stand seit 2014 für sieben Teams aus der NHL im Einsatz, darunter für die Calgary Flames. In Kanada stand er 2018/2019 im Kader, als Lausannes Headcoach Geoff Ward zum Trainerstab gehörte.

Zuletzt spielte der in der NHL als Defensivstürmer eingesetzte Curtis Lazar drei Saisons für die New Jersey Devils und eine Spielzeit für die Edmonton Oilers. (nih/sda)

Minnesota Wild&#039;s Brock Faber (7) tries to stop Edmonton Oilers&#039; Curtis Lazar (20) during second period NHL action, in Edmonton on Saturday, Jan. 31, 2026. (Jason Franson/The Canadian Press v ...
Bild: keystone

Balestra ab kommender Saison ein SCB-Verteidiger

Der SC Bern verpflichtet auf die Saison 2027/28 hin Nic Balestra, wie der Klub mitteilte. Der 21-jährige Verteidiger steht derzeit beim EV Zug unter Vertrag und wechselt nach Abschluss der laufenden Saison in die Hauptstadt. Der ehemalige Junioren-Internationale unterschrieb beim SCB einen Dreijahresvertrag. (nih/sda)

Zugs Nic Balestra, beim Eishockey-Qualifikationsspiel der National League, zwischen den SCL Tigers und EV Zug, am Dienstag, 28. Oktober 2025, in der Emmental Versicherung Arena in Langnau.(KEYSTONE/Ma ...
Bild: keystone

Davos bindet Leistungsträger Asplund bis 2029

Der HC Davos kann auch in Zukunft auf eine seiner tragenden Kräfte zählen. Der schwedische Center Rasmus Asplund verlängerte seinen Vertrag beim Bündner Klub vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2029, teilten die Davoser mit.

In seiner ersten Saison im Bündnerland überzeugte der Schwede sowohl offensiv als auch defensiv. In 61 Spielen sammelte der Schwede 42 Skorerpunkte. Auch mit der Mannschaft feierte Asplund Erfolge. Der HCD gewann den Spengler Cup und erreichte in der Meisterschaft den Playoff-Final, in dem er erst im siebten Spiel unterlag. (riz/sda)

Rasmus Asplund (HCD), rechts, kaempft um den Puck mit PostFinance Top Scorer Henrik Borgstroem (HCFG), links, im siebten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen HC Davos (HCD) und HC ...
Bild: keystone
Inhaltsverzeichnis
ZSC Lions
Lausanne HC
SC Bern
EV Zug
HC Davos
Fribourg-Gottéron
EHC Kloten
SCL Tigers
SC Rapperswil-Jona Lakers
Ambri-Piotta
EHC Biel
Genf-Servette HC
HC Lugano
HC Ajoie

ZSC Lions

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Lausanne HC

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Nic Balestra (Verteidiger, 21)
kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

EV Zug

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭 Nic Balestra (Verteidiger, 21)
wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

HC Davos

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

EHC Kloten

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

SCL Tigers

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

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SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

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Ambri-Piotta

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

EHC Biel

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

...

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

HC Lugano

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

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HC Ajoie

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

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