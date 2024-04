Fliegender Wechsel

Ajoie holt finnischen Topskorer +++ Servette verlängert mit Goalie Mayer

Die National-League-Playoffs 2023/24 sind in vollem Gang. Mittlerweile gibt es schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25.

Ajoie holt finnischen Knipser

Der HC Ajoie hat für die nächste Saison den finnischen Center Oula Palve verpflichtet. Der 32-Jährige bringt Erfahrung aus der AHL mit und spielte zuletzt für Ilves Tampere. Mit 64 Punkten aus 60 Spielen war er der beste Skorer in der Qualifikation der finnischen Meisterschaft.

Weitere Auslandstationen des vierfachen Nationalspielers waren nebst den Farmteams der Pittsburgh Penguins und der Dallas Stars die schwedischen Klubs Linköping und Brynäs. In seinem Heimatland kommt Palve auf 207 Skorerpunkte in 253 Spielen in der höchsten Spielklasse für fünf verschiedene Klubs. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

Servette verlängert mit Robert Mayer

Robert Mayer bleibt dem Genève-Servette Hockey Club erhalten. Der 34-jährige Goalie hat seinen auslaufenden Vertrag mit den Genfern um weitere drei Saisons verlängert.

Mayer war im letzten Jahr nach dem Gewinn des Schweizer Meistertitels mit Servette zum MVP der Playoffs gewählt worden. Der Bündner mit tschechischen Wurzeln wechselte 2014 zu den Genfern, nachdem er zuvor mehrere Jahre in Nordamerika gespielt hatte. Von 2020 bis 2022 hütete er für Davos und die SCL Tigers das Tor, ehe er nach Genf zurückkehrte. (dab/sda)

Bild: keystone

Sandro Forrer wechselt zu Visp

Sandro Forrer setzt seine Karriere nach fünf Saisons mit den SC Rapperswil-Jona Lakers in der Swiss League fort. Der 26-jährige Stürmer hat sich für zwei Jahre beim EHC Visp verpflichtet. Den weiterlaufenden Vertrag mit den Lakers hat Forrer aufgelöst. (nih/sda)

Bild: keystone

Olofsson verlässt die Schweiz

Der Schwede Jesper Olofsson setzt seine Karriere nicht in der National League fort. Nach zuletzt zwei Saisons beim EHC Biel kehrt der bald 32-jährige Stürmer in seine Heimat zurück, wo er mit seinem Stammklub Modo Hockey einen Fünfjahresvertrag unterschrieb.

Die letzten vier Saisons verbrachte Olofsson in der Schweiz, zuerst je ein Jahr beim SC Bern und den SCL Tigers, die letzten beiden in Biel. In 184 Partien in der höchsten Schweizer Liga verbuchte er 150 Skorerpunkte. (ram/sda)

Bild: keystone

Ein weiterer Finne für Ajoie

Nach dem Stürmerfloh Jerry Turkulainen (25) kommt mit Julius Nättinen (27) ein zweiter finnischer Stürmer nach Pruntrut. Finnische Gewährsleute melden den Transfer des kräftigen Flügels (188 cm/93 kg) von HIFK Helsinki zu Ajoie.

Nättinen kennt die National League: Während der Saison 2020/21 stürmte er für Ambri und blieb eine leise Enttäuschung (32 Spiele/17 Tore/8 Tore). Nun ist er aber besser geworden. Diese Saison hat er in der höchsten finnischen Liga in 60 Partien 23 Tore und 20 Assists produziert und in den Playoffs in 7 Partien 2 Tore und 3 Assists nachgelegt. Er gilt als wehrhafter, aber sanfter Flügel mit viel Wasserverdrängung und schnellen Händen. (kza)

Bild: keystone

Davos holt Schweden Ryfors

Der HC Davos hat für die kommende Saison Simon Ryfors (26) verpflichtet: Er hat seine Ausstiegsklausel bei schwedischen Erstdivisionär Rögle eingelöst und wechselt nach Davos. Der Schwede ist ein kompletter Stürmer, der auf allen drei Positionen eingesetzt werden kann und vom Stil her mit Leon Bristed vergleichbar. Gewährsleute aus Schweden sind jedoch der einhelligen Meinung, Simon Ryfors sei in Davos mit gut 300'000 Franken netto arg überbezahlt. Ob das so ist, wird sich spätestens in einem Jahr zeigen: Der wahre Wert des ausländischen Personals zeigt sich erst in den Zeiten der Playoffs.

Nach zwei Jahren in Tampas Farmteam Syracuse (154 AHL-Spiele/103 Punkte) sind seine Statistiken diese Saison in Schweden überschaubar: 8 Tore (total 28 Punkte) in 48 Qualifikationspartien und in den Playoffs null Tore und 3 Assists. Für Schweden hat er nie ein Titelturnier bestritten. Auch nicht als Junior. Sein Rekord steht bei 25 Toren in 51 Qualifikationsspielen (2020/21). In dieser Form wird er für den HCD eine offensive Bereicherung sein. In der Form dieser Saison wird er es nicht sein. (kza)

IMAGO/Bildbyran

Zündel von Ambri-Piotta zu Graz

Kilian Zündel verlässt den HC Ambri-Piotta Richtung Heimat. Der 23-jährige Österreicher schliesst sich Graz an und unterschreibt in der Steiermark einen Dreijahresvertrag.Der Verteidiger kam in zwei Saisons zu 52 Einsätzen für die Leventiner. (nih/sda)

Bild: keystone

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Jérome Bachofner (Stürmer, 27)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

🇨🇭Reto Schäppi (Stürmer, 32)

erhält womöglich keinen neuen Vertrag mehr beim ZSC



Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel

🇺🇸 Matt Tennyson (Verteidiger, 33)

kommt aus dem Ausland

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 19)

kommt aus der kanadischen Juniorenliga OHL

Abgänge ❌

🇨🇭 Beat Forster (Verteidiger, 40)

beendet nach der Saison die Karriere

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

wechselt zu Zug

🇱🇻 Roberts Bukarts (Stürmer, 28)

wechselt ins Ausland

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 32)

wechselt zu Modo Hockey



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

kommt vom ECH Biel



Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪 Simon Ryfors (Stürmer, 27)

kommt von Rögle (SHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 25)

wechselt nach Schweden​

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

🇨🇦Jakob Stukel (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Basel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Sandro Forrer (Stürmer, 26)

wechselt zum EHC Visp​

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

kommt von Ambri-Piotta

🇫🇮 Jerry Turkulainen (Stürmer, 25)

kommt von JYP Jyväskylä

🇫🇮 Julius Nättinen (Stürmer, 27)

kommt von HIFK Helsinki

🇫🇮 Oula Palve (Stürmer, 32)

kommt von Ilves Tampere



Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Alain Birbaum (Verteidiger, 38)

beendet nach der Saison die Karriere



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...