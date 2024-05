Der HC Ambri-Piotta gibt die Verpflichtung von Jesse Zgraggen bekannt. Der Verteidiger unterschrieb für zwei Jahre. Für den schweizerisch-kanadischen Doppelbürger ist es eine Rückkehr in die Leventina. Der 31-Jährige wirkte bereits von 2014 bis 2018 im Tessin, ehe er für Zug, Davos, Bern und Ajoie spielte. Zgraggen bestritt bislang 498 Partien (17 Tore/68 Assists) in der National League. (nih/sda)

Der einstige Erstrunden-Draft der NHL-Franchise Dallas Stars, der im Team aus Arizona auch Erfahrungen in der weltbesten Liga gesammelt hat, hat in der abgelaufenen Saison nicht nur für Bern, sondern auf Leihbasis auch für Genève-Servette gespielt – und mit den Genfern die Champions League gewonnen. (abu/sda)

Waeber verbrachte die vergangene Saison in Nordamerika, wo es ihm nicht gelang, sich in der Organisation der Florida Panthers für NHL-Einsätze aufzudrängen. Daher kehrte der 27-Jährige in die Schweiz zurück, wo er vertraglich an die ZSC Lions gebunden war. Der Schweizer Meister liess Waeber nun zum Kantonsrivalen ziehen. «Dieser Wechsel ist genau der richtige Schritt für mich», liess der Freiburger verlauten. «Ich bin überzeugt, die Mannschaft mit meinen Qualität einen Schritt vorwärts bringen zu können.» (ram)

Sprachtipp von Deutschlands Thomas Müller: Verwende «der, die, das»

Der deutsche Fussballer Thomas Müller ist immer für einen Spass zu haben. Auch bei einer Pressekonferenz im Trainingslager des Schweizer Gruppengegners Deutschland sorgt er für einen Lacher – und geht auf seine Rolle im Team ein.

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich in Thüringen bereits auf die Heim-EM vor. Am 14. Juni beginnt das Turnier in Deutschland. Bundestrainer Julian Nagelsmann will mit dem DFB-Team so weit wie möglich kommen. Dafür braucht er auch eine gute Stimmung im Team. Kürzlich sagte er über Nationalspieler Thomas Müller, dass dieser die Mannschaft verbinden könne.