Fliegender Wechsel

Sekac verlässt Lausanne HC +++ Davos holt Honka nach Vertragsauflösung in Bern

Die National-League-Playoffs 2023/24 sind in vollem Gang. Mittlerweile gibt es schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25.

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Tscheche Sekac verlässt Lausanne HC

Der Tscheche Jiri Sekac verlässt den Lausanne HC. Der bald 32-jährige Stürmer hat drei Jahre für den Playoff-Finalisten der letzten Saison gespielt. (nih/sda)

Bild: keystone

Finne Honka von Bern nach Davos

Der Finne Julius Honka wechselt innerhalb der National League nach vorzeitiger Vertragsauflösung vom SC Bern zum HC Davos. Der Verteidiger verpflichtet sich bei den Bündnern für ein Jahr.

Der einstige Erstrunden-Draft der NHL-Franchise Dallas Stars, der im Team aus Arizona auch Erfahrungen in der weltbesten Liga gesammelt hat, hat in der abgelaufenen Saison nicht nur für Bern, sondern auf Leihbasis auch für Genève-Servette gespielt – und mit den Genfern die Champions League gewonnen. (abu/sda)

Zgraggen kehrt zu Ambri zurück

Der HC Ambri-Piotta gibt die Verpflichtung von Jesse Zgraggen bekannt. Der Verteidiger unterschrieb für zwei Jahre. Für den schweizerisch-kanadischen Doppelbürger ist es eine Rückkehr in die Leventina. Der 31-Jährige wirkte bereits von 2014 bis 2018 im Tessin, ehe er für Zug, Davos, Bern und Ajoie spielte. Zgraggen bestritt bislang 498 Partien (17 Tore/68 Assists) in der National League. (nih/sda)

Bild: keystone

Zwei neue Stürmer für den HC Davos

Der HC Davos ergänzt das Kader seiner National-League-Mannschaft mit zwei Stürmern. Der Schwede Simon Ryfors (26) und der Kanadier Adam Tambellini (29) wechseln vom schwedischen Playoff-Finalisten Rögle ins Bündnerland.

Die beiden bisherigen Teamkollegen des jungen Schweizer Verteidigers Lian Bichsel haben Zweijahresverträge unterzeichnet. Tambellini spielte schon einmal in Davos Eishockey. 2019 gehörte er dem Team Canada an, das den Spengler Cup gewann. Vor zwei Jahren bestritt er mit dem Nationalteam die Olympischen Spiele in Peking. (sda)

EV Zug trennt sich von zwei Stürmern

Der EV Zug trennt sich von zwei Stürmern. Der Deutsche Marc Michaelis und der Amerikaner Brian O'Neill werden nicht mehr für die Innerschweizer spielen.

Der im Februar vergangenen Jahres ausgehandelte Vertrag mit Michaelis hätte auch noch für die nächste Saison Gültigkeit gehabt. Nun haben sich die Verantwortlichen des Vereins entschieden, das Arbeitsverhältnis vorzeitig aufzulösen. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir in unserer Kaderplanung einen anderen Weg gehen möchten», wird General Manager Reto Kläy in einem Communiqué zitiert.

Im Fall von O'Neill verzichtet die Klubführung auf eine Vertragsverlängerung. Der Amerikaner hat vor zwei Jahren von Jokerit Helsinki nach Zug gewechselt.

Dafür stösst Stürmer Nando Eggenberger (Bild) zum EVZ. Der 24-jährige Bündner verlässt Ambri-Piotta trotz eines noch bis Ende der Saison 2024/25 gültigen Vertrags. Im Gegenzug für Eggenberger wechselt Tim Muggli zu den Tessinern. Der 20-jährige Stürmer unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag. (kat/sda)

Bild: keystone

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Jérome Bachofner (Stürmer, 27)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

🇨🇭Reto Schäppi (Stürmer, 32)

erhält womöglich keinen neuen Vertrag mehr beim ZSC



Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪 Carl Dahlström (Verteidiger, 29)

kommt von Färjestad



Abgänge ❌

🇨🇦 Joey LaLeggia (Verteidiger, 31)

offen

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

🇸🇪 Anton Lindholm (Verteidiger, 29)

kommt von Leksands IF

🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 28)

kommt von Färjestad BK

🇫🇮 Kalle Kossila (Stürmer, 31)

kommt von den Växjö Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇦 Corban Knight (Stürmer, 33)

offen

🇨🇦 Colton Sceviour (Stürmer, 35)

offen

🇫🇮 Joona Luoto (Stürmer, 26)

offen

🇫🇮 Ville Pokka (Verteidiger, 29)

offen

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 28)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 19)

kommt aus der kanadischen Juniorenliga OHL

🇨🇭Nicolas Müller (Stürmer, 24)

kommt aus der College-Liga NCAA

🇨🇭Miro Zryd (Verteidiger, 29)

kommt aus Langnau



Abgänge ❌

🇨🇭 Beat Forster (Verteidiger, 40)

beendet nach der Saison die Karriere

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

wechselt zu Zug

🇱🇻 Roberts Bukarts (Stürmer, 28)

wechselt ins Ausland

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 32)

wechselt zu Modo Hockey



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

kommt vom ECH Biel

🇸🇪 Gabriel Carlsson (Verteidiger, 27)

kommt von den Växjo Lakers

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 24)

kommt von Ambri​

Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇺🇸 Brian O'Neill (Stürmer, 35)

noch nicht bekannt

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 28)

geht zu Adler Mannheim

🇨🇭Tim Muggli (Stürmer, 20)

wechselt zu Ambri

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪 Simon Ryfors (Stürmer, 27)

kommt von Rögle (SHL)

🇨🇦 Adam Tambellini (Stürmer, 29)

kommt von Rögle (SHL)

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 28)

kommt vom SC Bern​

Abgänge ❌

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 25)

wechselt zu Frölunda (SHL)

🇨🇭 Tim Minder (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Ajoie



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

🇨🇦Jakob Stukel (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Basel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇿 Jiri Sekac (Stürmer, 32)

noch unbekannt

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

kommt von Davos

🇨🇭Tim Muggli (Stürmer, 20)

kommt von Zug

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 31)

kommt von Ajoie



Abgänge ❌

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

wechselt zu Ajoie

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 24)

wechselt zu Zug​

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Miro Zryd (Verteidiger, 29)

wechselt zu Biel



Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Bern

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 29)

kommt von Frölunda Göteborg

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Sandro Forrer (Stürmer, 26)

wechselt zum EHC Visp​

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

kommt von Ambri-Piotta

🇫🇮 Jerry Turkulainen (Stürmer, 25)

kommt von JYP Jyväskylä

🇫🇮 Julius Nättinen (Stürmer, 27)

kommt von HIFK Helsinki

🇫🇮 Oula Palve (Stürmer, 32)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇭 Tim Minder (Verteidiger, 21)

kommt von Davos



Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Alain Birbaum (Verteidiger, 38)

beendet nach der Saison die Karriere

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 31)

wechselt zu Ambri-Piotta

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...