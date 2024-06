Fliegender Wechsel

Schroeder verlässt die SCRJ Lakers +++ Connor Hughes von Lausanne in die NHL

Die National-League-Playoffs 2023/24 sind in vollem Gang. Mittlerweile gibt es schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25.

Schroeder verlässt die Lakers

Trotz eines Vertrages bis 2025 verlässt Jordan Schroeder die SC Rapperswil-Jona Lakers und schliesst sich für ein Jahr dem schwedischen Team Brynäs an. Der 33-jährige Amerikaner spielte zwei Saisons für die Lakers, in denen er in 91 Meisterschaftspartien 13 Tore und 38 Assists erzielte. (hkl/sda)

NHL statt Lausanne für Connor Hughes

Der Lausanne HC muss seinen Stammgoalie ersetzen. Connor Hughes wechselt mit einem Einjahresvertrag zu den Montreal Canadiens, wie der NHL-Traditionsverein aus Québec vermeldet.

Der kanadisch-schweizerische Doppelbürger hatte vor einem Jahr von Fribourg-Gottéron zu Lausanne gewechselt und am Genfersee auf Anhieb überzeugt. In den Playoffs, in denen Lausanne erst im letzten Spiel der Finalserie an den ZSC Lions scheiterte, kam der 27-Jährige in 18 von 19 Partien zum Einsatz und hielt 93,3 Prozent aller Schüsse.

Lausanne verpflichtete von Lugano Thibault Fatton sowie aus der kanadischen Nachwuchsliga QMJHL den ehemaligen Servette-Junioren Antoine Keller als Ersatz. Zum neuen Goalie Nummer 1 aufsteigen dürfte Kevin Pasche. (abu/sda)

Drei Finnen für Lausanne

Der Lausanne Hockey Club verpflichtet für die nächsten zwei Saisons drei finnische Stürmer. Janne Kuokkanen (26), Ahti Oksanen (31) und Lauri Pajuniemi (24) ersetzen Cody Almond, Miikka Salomäki und Henrik Haapala, deren Verträge nicht mehr verlängert wurden. (abu/sda)

Schwedischer Verteidiger für SCRJ

Die SC Rapperswil-Jona Lakers verstärken ihr Kader mit dem Schweden Jacob Larsson. Der 27-jährige Verteidiger hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Larsson hatte zuletzt in der AHL für die Belleville Senators gespielt. Davor war er in der NHL für die Anaheim Ducks und die Ottawa Senators tätig gewesen. (nih/sda)

Ein Tscheche ersetzt bei Lausanne einen Schweden

Der schwedische Verteidiger Christian Djoos wird den Playoff-Finalisten Lausanne nach einer Saison verlassen. Der 29-Jährige wolle aus persönlichen und familiären Gründen in sein Heimatland zurückkehren, wie der Waadtländer Klub in einer Medienmitteilung schreibt. Als Ersatz für Djoos verpflichtete der LHC den Verteidiger David Sklenicka. Der 27-jährige Tscheche, zuletzt in Schweden bei Brynäs und in Kasachstan bei Barys Astana tätig, erhielt einen Einjahresvertrag. (nih/sda)

Markus Granlund für zwei Jahre zu Servette

Prominenter Zuzug für Genève-Servette: Die Genfer verpflichten mit Markus Granlund, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, einen Olympiasieger. Der 31-jährige Stürmer unterschrieb gemäss einer Mitteilung des Klubs einen Zweijahresvertrag.

In Genf stehen mit Sami Vatanen, Teemu Hartikainen und Sakari Manninen drei weitere Finnen unter Vertrag, mit welchen Granlund 2022 in Peking olympisches Gold holte. Die vergangenen zwei Saisons bestritt der Stürmer mit dem HC Lugano, für welchen er in 77 Partien auf 69 Skorerpunkte kam (28 Tore).

Von 2013 bis 2022 spielte Granlund in der National Hockey League für die Calgary Flames, die Vancouver Canucks und die Edmonton Oilers. Vor seinem Wechsel nach Lugano stand er während zwei Saisons beim russischen Klub Salawat Julajew Ufa unter Vertrag. (nih/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭 Jérome Bachofner (Stürmer, 27)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 27)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Kyen Sopa (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Reto Schäppi (Stürmer, 33)

wechselt zum EHC Kloten​

Gerüchte 💬

🇨🇭 Reto Schäppi (Stürmer, 32)

erhält womöglich keinen neuen Vertrag mehr beim ZSC



HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪 Carl Dahlström (Verteidiger, 29)

kommt von Färjestad



Abgänge ❌

🇨🇦 Joey LaLeggia (Verteidiger, 31)

offen

🇫🇮 Markus Granlund (Stürmer, 31)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Julian Walker (Stürmer, 37)

tritt zurück

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 24)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇫🇮 Mikko Koskinen (Goalie, 35)

offen

Gerüchte 💬

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

🇸🇪 Anton Lindholm (Verteidiger, 29)

kommt von Leksands IF

🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 28)

kommt von Färjestad BK

🇫🇮 Kalle Kossila (Stürmer, 31)

kommt von den Växjö Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇦 Corban Knight (Stürmer, 33)

offen

🇨🇦 Colton Sceviour (Stürmer, 35)

offen

🇫🇮 Joona Luoto (Stürmer, 26)

offen

🇫🇮 Ville Pokka (Verteidiger, 29)

offen

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 28)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Claude-Curdin Paschoud (Verteidiger, 30)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Jérôme Bachofner (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 19)

kommt aus der kanadischen Juniorenliga OHL

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 24)

kommt aus der College-Liga NCAA

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 29)

kommt aus Langnau



Abgänge ❌

🇨🇭 Beat Forster (Verteidiger, 40)

tritt zurück

🇨🇭 Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Ian Derungs (Stürmer, 24)

wechselt zu Zug

🇱🇻 Roberts Bukarts (Stürmer, 28)

wechselt ins Ausland

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 32)

wechselt zu Modo Hockey



Gerüchte 💬

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

kommt vom ECH Biel

🇸🇪 Gabriel Carlsson (Verteidiger, 27)

kommt von den Växjo Lakers

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 24)

kommt von Ambri​

Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇺🇸 Brian O'Neill (Stürmer, 35)

noch nicht bekannt

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 28)

geht zu Adler Mannheim

🇨🇭Tim Muggli (Stürmer, 20)

wechselt zu Ambri!

🇩🇪 Andreas Eder (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC München

Gerüchte 💬

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 24)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

Gerüchte 💬

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪 Simon Ryfors (Stürmer, 27)

kommt von Rögle (SHL)

🇨🇦 Adam Tambellini (Stürmer, 29)

kommt von Rögle (SHL)

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 28)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 25)

wechselt zu Frölunda (SHL)

🇨🇭 Tim Minder (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Ajoie

🇸🇪 Leon Bristedt (Stürmer, 29)

wechselt zu Rögle

🇸🇪 Dennis Rasmussen (Stürmer, 34)

wechselt zu Växjö

🇫🇮 Aleksi Mustonen (Stürmer, 29)

offen

🇫🇮 Kristian Näkyvä (Verteidiger, 33)

offen

Gerüchte 💬

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

🇫🇮 Markus Granlund (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇿 Michael Spacek (Stürmer, 27)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Eric Schneller (Verteidiger, 19)

kommt von Rögle



Abgänge ❌

🇫🇮 Valtteri Filppula (Stürmer, 40)

offen

🇨🇦 Daniel Winnik (Stürmer, 39)

offen

🇫🇷 Eliot Berthon (Stürmer, 32)

tritt zurück

Gerüchte 💬



Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇿 David Sklenicka (Verteidiger, 27)

kommt von Barys Astana

🇫🇮 Janne Kuokkanen (Stürmer, 26)

kommt von Malmö

🇫🇮 Ahti Oksanen (Stürmer, 31)

kommt von Oskarshamn

🇫🇮 Lauri Pajuniemi (Stürmer, 25)

kommt von Malmö

🇨🇭 Thibault Fatton (Goalie, 22)

kommt vom HC Lugano

🇫🇷🇨🇭 Antoine Keller (Goalie, 19)

kommt von Acadie-Bathurst (QMJHL)

Abgänge ❌

🇨🇿 Jiri Sekac (Stürmer, 32)

noch unbekannt

🇨🇭 Cody Almond (Stürmer, 34)

noch unbekannt

🇫🇮 Mikka Salomäki (Stürmer, 31)

noch unbekannt

🇫🇮 Henrik Haapala (Stürmer, 30)

noch unbekannt

🇸🇪 Christian Djoos (Verteidiger, 29)

geht zurück nach Schweden

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 27)

wechselt zu den Montreal Canadiens​

Gerüchte 💬

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

kommt von Davos

🇨🇭Tim Muggli (Stürmer, 20)

kommt von Zug

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 31)

kommt von Ajoie



Abgänge ❌

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

wechselt zu Ajoie

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 24)

wechselt zu Zug

🇩🇪 Tobias Fohrler (Verteidiger, 26)

wechselt zu Adler Mannheim

🇨🇦 Laurent Dauphin (Stürmer, 29)

offen

Gerüchte 💬

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Claude-Curdin Paschoud (Verteidiger, 30)

kommt vom SC Bern​

Abgänge ❌

🇨🇭 Keijo Weibel (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇺🇸 Anthony Louis (Stürmer, 29)

offen

Gerüchte 💬

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Bern

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 29)

kommt von Frölunda Göteborg

🇸🇪 Jacob Larsson (Verteidiger, 27)

kommt von Belleville (AHL)

🇨🇭 Valentin Hofer (Stürmer, 22)

kommt von Ambri-Piotta

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 30)

kommt von Lausanne



Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Sandro Forrer (Stürmer, 26)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇿 Martin Frk (Stürmer, 30)

offen

🇨🇦 Brett Connolly (Stürmer, 32)

offen

🇨🇦 Zach Leslie (Stürmer, 30)

offen

🇨🇦 Maxim Noreau (Verteidiger, 37)

Tritt zurück

🇸🇪 Jordan Schroeder (Stürmer, 33)

geht zu Brynäs (SWE)

Gerüchte 💬

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

kommt von Ambri-Piotta

🇫🇮 Jerry Turkulainen (Stürmer, 25)

kommt von JYP Jyväskylä

🇫🇮 Julius Nättinen (Stürmer, 27)

kommt von HIFK Helsinki

🇫🇮 Oula Palve (Stürmer, 32)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇭 Tim Minder (Verteidiger, 21)

kommt von Davos

🇨🇭 Marco Pedretti (Stürmer, 32)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Kyen Sopa (Stürmer, 23)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Alain Birbaum (Verteidiger, 38)

tritt zurück

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 31)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇦 Frédérik Gauthier (Stürmer, 29)

wechselt in die KHL

🇨🇭 Ueli Huber (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Basel

🇨🇭 Gregory Sciaroni (Stürmer, 35)

tritt zurück

🇸🇪 Dmytro Timashov (Stürmer, 27)

offen

🇨🇦 Éric Gélinas (Verteidiger, 33)

offen

🇨🇦 Daniel Audette (Stürmer, 28)

offen

🇨🇦 Guillaume Asselin (Stürmer, 31)

wechselt zum EHC Olten



Gerüchte 💬

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Keijo Weibel (Stürmer, 22)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 27)

kommt von Wiles-Barre/Scranton (AHL)

🇨🇭 Reto Schäppi (Stürmer, 33)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭 Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Juha Metsola (Goalie, 35)

wechselt zu Tappara Tampere

🇨🇭 Matteo Nodari (Verteidiger, 36)

tritt zurück

🇨🇦 Nathan Beaulieu (Verteidiger, 31)

offen

🇨🇦 Jonathan Ang (Stürmer, 26)

könnte zu Ambri wechseln

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 27)

tritt zurück

Gerüchte 💬

...