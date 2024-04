Seit längerer Zeit steht fest, dass Offensiv-Verteidiger Dominik Egli den HC Davos Richtung Schweden verlässt. Nun ist definitiv, wo der 25-Jährige nächste Saison spielen wird. Er hat bei Frölunda in der höchsten schwedischen Liga einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Die offizielle Bestätigung ist in den nächsten Tagen zu erwarten. (kza)

Der EV Zug verstärkt das Kader seines National-League-Teams mit dem Schweden Gabriel Carlsson. Der 27-jährige Verteidiger verpflichtete sich für zwei Saisons. Nach mehreren Jahren in Nordamerika, während derer er in der NHL nicht richtig Fuss gefasst hatte, spielte Carlsson zuletzt in der Heimat bei den Växjö Lakers.

Der kommende NFL-Star lackiert seine Fingernägel – und begegnet Kritik auf seine Art

Schon bald wird Caleb Williams zum American-Football-Profi. Der 22-Jährige gilt als grösstes Quarterback-Talent im Draft, denn er hat alles, was ein Star auf seiner Position braucht. Auch das Selbstvertrauen, sich nicht zu verstellen.

In der Nacht auf Freitag ist es endlich so weit: Die besten Talente im American Football finden heraus, wo sie ab der nächsten Saison spielen werden. Dann beginnt der Draft der NFL, ein Highlight nicht nur für die College-Stars, sondern auch die Fans. Spannend wird es in diesem Jahr aber frühestens ab dem 2. Pick, denn eines steht schon seit Langem so gut wie fest: An erster Stelle werden die Chicago Bears Caleb Williams wählen.