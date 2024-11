Fliegender Wechsel

Auch Saarijärvi kommt: Servette bedient sich bei Langnau ++ Lugano holt Ex-NHL-Verteidiger

Die Saison ist noch nicht besonders alt und trotzdem basteln die Klubs schon an ihrem Teams fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

Saarijärvi vom Emmental an den Genfersee

Der Genève-Servette Hockey Club setzt auch in Zukunft auf finnische Importspieler. Von den SCL Tigers wechselt der Verteidiger Vili Saarijärvi auf nächste Saison für zwei Jahre zum Champions-League-Sieger, wie der Verein auf seiner Website mitteilte. Der 27-jährige Verteidiger spielt aktuell seine dritte Saison im Emmental und kommt bisher auf insgesamt 80 Skorerpunkte. (abu/sda)

Kanadischer Verteidiger für den HC Lugano

Der HC Lugano verstärkt sich mit dem kanadischen Verteidiger Justin Schultz. Der 34-Jährige absolvierte in zwölf NHL-Saisons insgesamt 826 Spiele und erzielte dabei 365 Skorerpunkte (81 Tore). Die letzten zwei Jahre stand er bei den Seattle Kraken im Einsatz.

Lugano fehlen aktuell wegen Verletzungen zwei ausländische Spieler, der schwedische Verteidiger Carl Dahlström und der tschechische Stürmer Radim Zohorna. (abu/sda)

Charlin kehrt zu Genève-Servette zurück

Stéphane Charlin spielt in der kommenden Saison in der National League wieder für Genève-Servette. Der 24-jährige Torhüter, der derzeit seine dritte Spielzeit bei den SCL Tigers in Langnau spielt, unterzeichnete bei seinem Ausbildungsklub einen Vertrag für drei Jahre. (lst/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern



Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron​

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Lugano​

Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

wechselt zum Lausanne HC

Gerüchte 💬

…

HC Ajoie

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

EHC Kloten

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...