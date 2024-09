Fliegender Wechsel

Verlängerung für Sven Jung beim HCD +++ Marco Müller wechselt nächstes Jahr nach Bern

Die neue Saison naht, noch bauen die National-League-Klubs aber an ihrem Kader. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25.

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Sechsjahresvertrag für Sven Jung beim HCD

Der HC Davos hat Sven Jung ein Jahr vor Vertragsende langfristig an den Klub gebunden. Der National-League-Klub verlängerte den Kontrakt mit dem 29-jährigen Nationalverteidiger vorzeitig um weitere sechs Jahre. Der neue Vertrag hat damit Gültigkeit bis 2031.

Der gebürtige Berner Jung spielt bereits seit 2014 für die erste Mannschaft des HCD und steht aktuell bei 556 Spielen für das Bündner Fanionteam. Mit dem Schweizer Nationalteam gewann er letzte Saison WM-Silber.

«Sven Jung hat sich in den letzten Jahren als unverzichtbare Stütze der Mannschaft etabliert. Mit seiner Konstanz, seinem unermüdlichen Einsatz und seiner defensiven Stärke hat er entscheidend dazu beigetragen, dass der HCD in den vergangenen Saisons immer wieder in den vorderen Tabellenrängen mitgespielt hat», schrieb der Klub in der Mitteilung zur vorzeitigen Vertragsverlängerung. (lst/sda)

Marco Müller kehrt in einem Jahr zum SC Bern zurück

Marco Müller spielt aber der übernächsten Saison wieder für den SC Bern. Der 30-jährige Stürmer kehrt dannzumal vom HC Lugano mit einem Zweijahresvertrag in die Schweizer Hauptstadt zurück.

Müller, der die Nachwuchsabteilung des SC Bern durchlaufen hatte, debütierte in der Saison 2011/12 in der höchsten Schweizer Liga. Für die Berner war er bis 2017 tätig. Seither spielte er bei anderen Schweizer Vereinen, für den HC Lugano seit der vorletzten Meisterschaft.Die Verantwortlichen des SC Bern planen zudem über die bald beginnende Saison hinaus mit Trainer Jussi Tapola. Sie haben den Vertrag mit dem Finnen, der seit der vergangenen Saison die Verantwortung fürs National-League-Team innehat, vorzeitig um ein Jahr verlängert. (nih/sda)

Bild: keystone

Kubalik kehrt zu Ambri zurück

Dominik Kubalik kommt zurück in die Schweiz – wie von watson-Eismeister bereits vor Wochen angekündigt. Der HC Ambri-Piotta hat die Rückkehr des tschechischen NHL-Stürmers angekündigt. Der Vertrag des 29 Jahre alten Flügelstürmes läuft für eine Saison und beinhaltet eine Klausel, die es ihm ermöglicht, bis zum 15. Dezember in die NHL zurückzukehren, sofern es eine Offerte gibt. Kubalik spielt ein der Saison 2018/19 schon für Ambri-Piotta und sammelte in 50 Spielen 25 Tore und 32 Assists. (abu(

Davos verpflichtet Ex-NHL-Talent

Der HC Davos gibt zwei Wochen vor dem Saisonstart die Verpflichtung eines weiteren ausländischen Stürmers bekannt. Der Tscheche Filip Zadina unterschrieb bei den Bündnern einen Zweijahresvertrag. 2018 von Detroit an sechster Stelle gedraftet, konnte sich der flinke Flügelstürmer nie nach Wunsch durchsetzen. (abu)

Frehner verlängert Vertrag mit dem HC Davos

Yannick Frehner spielt auch in näherer Zukunft für den HC Davos. Der 26-jährige Stürmer hat seinen Vertrag mit den Bündnern um zwei weitere Jahre verlängert, womit er sich bis zum Ende der Saison 2026/27 bindet. Frehner gehört seit 2018 zur ersten Mannschaft des HCD. (nih/sda)

Bild: keystone

Kanadischer Verteidiger für Ambri-Piotta

Ambri-Piotta verpflichtet einen siebten ausländischen Spieler. Der kanadische Verteidiger Kodie Curran erhält bei den Leventinern einen bis im November gültigen Vertrag. Der 34-jährige Curran spielte vergangene Saison in der KHL für Dinamo Minsk. Zuvor war er auch schon in Russland und Schweden aktiv oder wurde er Meister in Dänemark und Norwegen. Curran bestritt 92 Partien in der AHL, in der NHL kam er nie zum Einsatz. (abu/sda)

Verteidiger-Talent Sansonnens nach Nordamerika

Der Lausanne HC leiht den von Liga-Konkurrent Fribourg-Gottéron erworbenen Basile Sansonnens in die Québec Major Junior Hockey League zu den Rimouski Océanic aus. Der 18-jährige Verteidiger, der eine Saison in Nordamerika spielen wird, ist im diesjährigen NHL-Draft in der 7. Runde von den Vancouver Canucks gezogen worden. (nih/sda)

Bild: keystone

Schwede Holm zu Rapperswil-Jona

Die SC Rapperswil-Jona Lakers verstärken das Kader ihres National-League-Teams mit dem Schweden Philip Holm. Der Verteidiger hat einen für die kommende Saison gültigen Vertrag unterzeichnet. Der 32-jährige Holm stösst nach zwei Saisons in Diensten des schwedischen Klubs Örebro zu den St. Gallern. In deren Equipe ist er der siebte Ausländer. Zuvor spielte er auch in der KHL, in Finnland und in Nordamerika, wo er es auf 96 Einsätze in der AHL und ein Spiel in der NHL mit den Vancouver Canucks brachte. Auch in der höchsten Schweizer Liga war der zweimalige WM-Teilnehmer schon einmal tätig. In der Saison 2019/20 absolvierte er 9 Spiele für Lausanne. (nih/sda)

Bild: www.imago-images.de

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

kommt von den Carolina Checkers (AHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Jérome Bachofner (Stürmer, 27)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 27)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Kyen Sopa (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Reto Schäppi (Stürmer, 33)

wechselt zum EHC Kloten​

Gerüchte 💬

🇨🇭 Reto Schäppi (Stürmer, 32)

erhält womöglich keinen neuen Vertrag mehr beim ZSC



Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪 Carl Dahlström (Verteidiger, 29)

kommt von Färjestad

🇨🇿 Jiri Sekac (Stürmer, 32)

kommt von Lausanne

🇨🇿 Radim Zohorna (Stürmer, 28)

kommt von den Pittsburgh Penguins

Abgänge ❌

🇨🇦 Joey LaLeggia (Verteidiger, 31)

offen

🇫🇮 Markus Granlund (Stürmer, 31)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Julian Walker (Stürmer, 37)

tritt zurück

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 24)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇫🇮 Mikko Koskinen (Goalie, 35)

offen

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

🇸🇪 Anton Lindholm (Verteidiger, 29)

kommt von Leksands IF

🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 28)

kommt von Färjestad BK

🇫🇮 Kalle Kossila (Stürmer, 31)

kommt von den Växjö Lakers

🇫🇮 Waltteri Merelä

(Stürmer, 25)

kommt von den Tampa Bay Lightning



Abgänge ❌

🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇦 Corban Knight (Stürmer, 33)

offen

🇨🇦 Colton Sceviour (Stürmer, 35)

offen

🇫🇮 Joona Luoto (Stürmer, 26)

offen

🇫🇮 Ville Pokka (Verteidiger, 29)

offen

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 28)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Claude-Curdin Paschoud (Verteidiger, 30)

wechselt zu den SCL Tigers

​🇨🇭Marco Maurer (Verteidiger, 36)

wechselt zum HC Ajoie



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Jérôme Bachofner (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 19)

kommt aus der kanadischen Juniorenliga OHL

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 24)

kommt aus der College-Liga NCAA

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 29)

kommt aus Langnau

🇸🇪 Lias Andersson (Stürmer, 25)

kommt von Laval Rocket (AHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Beat Forster (Verteidiger, 40)

tritt zurück

🇨🇭 Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Ian Derungs (Stürmer, 24)

wechselt zu Zug

🇱🇻 Roberts Bukarts (Stürmer, 28)

wechselt ins Ausland

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 32)

wechselt zu Modo Hockey



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

kommt vom ECH Biel

🇸🇪 Gabriel Carlsson (Verteidiger, 27)

kommt von den Växjo Lakers

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 24)

kommt von Ambri

🇨🇿 Daniel Vozenilek (Stürmer, 28)

kommt von Ocelari Trinec (CZE)

🇸🇪 Fredrik Olofsson (Stürmer, 28)

kommt von den Colorado Eagles (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇺🇸 Brian O'Neill (Stürmer, 35)

noch nicht bekannt

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 28)

wechselt zu Adler Mannheim

🇨🇭Tim Muggli (Stürmer, 20)

wechselt zu Ambri!

🇩🇪 Andreas Eder (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC München

🇨🇭 Christian Kirsch (Goalie, 18)

wechselt zu den Green Bay Gamblers (USHL)

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 24)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

🇨🇦 Thomas Grégoire (Verteidiger, 26)

geht zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪 Simon Ryfors (Stürmer, 27)

kommt von Rögle (SHL)

🇨🇦 Adam Tambellini (Stürmer, 29)

kommt von Rögle (SHL)

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 28)

kommt vom SC Bern

🇨🇿 Filip Zadina (Stürmer, 24)

kommt von den San Jose Sharks

Abgänge ❌

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 25)

wechselt zu Frölunda (SHL)

🇨🇭 Tim Minder (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Ajoie

🇸🇪 Leon Bristedt (Stürmer, 29)

wechselt zu Rögle

🇸🇪 Dennis Rasmussen (Stürmer, 34)

wechselt zu Växjö

🇫🇮 Aleksi Mustonen (Stürmer, 29)

offen

🇫🇮 Kristian Näkyvä (Verteidiger, 33)

offen

🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

🇫🇮 Markus Granlund (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇿 Michael Spacek (Stürmer, 27)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Eric Schneller (Verteidiger, 19)

kommt von Rögle



Abgänge ❌

🇫🇮 Valtteri Filppula (Stürmer, 40)

offen

🇨🇦 Daniel Winnik (Stürmer, 39)

offen

🇫🇷 Eliot Berthon (Stürmer, 32)

tritt zurück

Gerüchte 💬



...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇿 David Sklenicka (Verteidiger, 27)

kommt von Barys Astana

🇫🇮 Janne Kuokkanen (Stürmer, 26)

kommt von Malmö

🇫🇮 Ahti Oksanen (Stürmer, 31)

kommt von Oskarshamn

🇫🇮 Lauri Pajuniemi (Stürmer, 25)

kommt von Malmö

🇨🇭 Thibault Fatton (Goalie, 22)

kommt vom HC Lugano

🇫🇷🇨🇭 Antoine Keller (Goalie, 19)

kommt von Acadie-Bathurst (QMJHL)

🇨🇭 Nathan Vouardoux (Verteidiger, 22)

kommt von Rapperswil-Jona

🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 26)

kommt von Davos

🇺🇸 Gavin Bayreuther (Verteidiger, 30)

kommt von den Dallas Stars

Abgänge ❌

🇨🇿 Jiri Sekac (Stürmer, 32)

wechselt zu Lugano

🇨🇭 Cody Almond (Stürmer, 34)

noch unbekannt

🇫🇮 Mikka Salomäki (Stürmer, 31)

noch unbekannt

🇫🇮 Henrik Haapala (Stürmer, 30)

noch unbekannt

🇸🇪 Christian Djoos (Verteidiger, 29)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭Connor Hughes (Goalie, 27)

wechselt zu den Montreal Canadiens

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 29)

geht nach Rapperswil-Jona

🇸🇪 Robin Kovacs (Stürmer, 27)

wechselt zurück nach Schweden

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

kommt von Davos

🇨🇭Tim Muggli (Stürmer, 20)

kommt von Zug

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 31)

kommt von Ajoie

🇨🇦 Jonathan Ang (Stürmer, 26)

kommt von Kloten

🇨🇦 Philippe Maillet (Stürmer, 32)

kommt von Metallurg Magnitogorsk

🇨🇦 Kodie Curran (Verteidiger, 34)

kommt von Dinamo Minsk)

🇨🇿 Dominik Kubalik (Stürmer, 29)

kommt von den Ottawa Senators



Abgänge ❌

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

wechselt zu Ajoie

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 24)

wechselt zu Zug

🇩🇪 Tobias Fohrler (Verteidiger, 26)

wechselt zu Adler Mannheim

🇨🇦 Laurent Dauphin (Stürmer, 29)

offen

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Claude-Curdin Paschoud (Verteidiger, 30)

kommt vom SC Bern​

Abgänge ❌

🇨🇭 Keijo Weibel (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇺🇸 Anthony Louis (Stürmer, 29)

offen

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Bern

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 29)

kommt von Frölunda Göteborg

🇸🇪 Jacob Larsson (Verteidiger, 27)

kommt von Belleville (AHL)

🇨🇭 Valentin Hofer (Stürmer, 22)

kommt von Ambri-Piotta

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 30)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 29)

kommt von Lausanne

🇸🇪 Pontus Aberg (Stürmer, 30)

kommt von Barys Astana

🇸🇪 Philip Holm (Verteidiger, 32)

kommt von Örebro​

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Sandro Forrer (Stürmer, 26)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇿 Martin Frk (Stürmer, 30)

offen

🇨🇦 Brett Connolly (Stürmer, 32)

offen

🇨🇦 Zach Leslie (Stürmer, 30)

offen

🇨🇦 Maxim Noreau (Verteidiger, 37)

Tritt zurück

🇸🇪 Jordan Schroeder (Stürmer, 33)

wechselt zu Brynäs (SWE)

🇨🇭 Nathan Vouardoux (Verteidiger, 22)

wechselt zum HC Lausanne

🇨🇿 Roman Cervenka (Stürmer, 38)

wechselt zu Dynamo Pardubice

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

kommt von Ambri-Piotta

🇫🇮 Jerry Turkulainen (Stürmer, 25)

kommt von JYP Jyväskylä

🇫🇮 Julius Nättinen (Stürmer, 27)

kommt von HIFK Helsinki

🇫🇮 Oula Palve (Stürmer, 32)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇭 Tim Minder (Verteidiger, 21)

kommt von Davos

🇨🇭 Marco Pedretti (Stürmer, 32)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Kyen Sopa (Stürmer, 23)

kommt von den ZSC Lions

​🇨🇭Marco Maurer (Verteidiger, 36)

kommt vom SC Bern​

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Alain Birbaum (Verteidiger, 38)

tritt zurück

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 31)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇦 Frédérik Gauthier (Stürmer, 29)

wechselt in die KHL

🇨🇭 Ueli Huber (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Basel

🇨🇭 Gregory Sciaroni (Stürmer, 35)

tritt zurück

🇸🇪 Dmytro Timashov (Stürmer, 27)

offen

🇨🇦 Éric Gélinas (Verteidiger, 33)

offen

🇨🇦 Daniel Audette (Stürmer, 28)

offen

🇨🇦 Guillaume Asselin (Stürmer, 31)

wechselt zum EHC Olten



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Keijo Weibel (Stürmer, 22)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 27)

kommt von Wiles-Barre/Scranton (AHL)

🇨🇭 Reto Schäppi (Stürmer, 33)

kommt von den ZSC Lions

🇫🇮 Lauri Marjamäki (Trainer, 47)

kommt von Kärpät Oulu

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 27)

kommt von Tampereen Ilves

🇨🇦 Thomas Grégoire (Verteidiger, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

🇨🇭 Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Juha Metsola (Goalie, 35)

wechselt zu Tappara Tampere

🇨🇭 Matteo Nodari (Verteidiger, 36)

tritt zurück

🇨🇦 Nathan Beaulieu (Verteidiger, 31)

offen

🇨🇦 Jonathan Ang (Stürmer, 26)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 27)

tritt zurück

Gerüchte 💬

...