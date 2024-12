Fliegender Wechsel

ZSC macht Segafredo und Olsson zu Profis +++ SCL Tigers verpflichten Wagner

Die Saison ist noch nicht besonders alt und trotzdem basteln die Klubs schon an ihren Teams fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Profiverträge für ZSC-Talente

Die ZSC Lions haben die Nachwuchsstürmer Daniel Olsson und Alessandro Segafredo (Bild) im Hinblick auf die kommende Saison mit Profiverträgen ausgestattet. Der 19-jährige Olsson unterschrieb einen Einjahresvertrag, der ein Jahr ältere Segafredo für zwei Jahre. Beide haben im Herbst mit dem Schweizer Meister in der National League debütiert. (ram/sda)

Bild: keystone

Langnau verpflichtet Wagner und verlängert mit Jenni

Die SCL Tigers haben die Vertragsverlängerung mit Timo Jenni bekannt gegeben. Der 20-Jährige verlängert um eine weitere Saison bis 2025/2026. Jenni bestritt bisher 23 Spiele in der National League.

Nebst der Vertragsverlängerung haben die Tigers noch den 19-jährigen Matteo Wagner verpflichtet. Wagner hat einen Zweijahresvertrag bis in die Saison 2026/2027 unterschrieben. Aktuell steht der Schweizer noch beim schwedischen Team AIK unter Vertrag.

Tanner Fritz spielt für die Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers vermelden den Zuzug des Kanadiers Tanner Fritz. Der 33-jährige Center erhält einen bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag.

Fritz hat die meiste Zeit seiner Karriere in der AHL verbracht, kann aber auch auf 42 NHL-Einsätze für die New York Islanders verweisen. (abu/sda)

Lugano verpflichtet finnischen Verteidiger

Der HC Lugano hat auf das abrupte Karrierenende des Kanadiers Justin Schultz reagiert und bis Ende Saison den Finnen Valtteri Pulli unter Vertrag genommen.

Der 23-jährige, grossgewachsene Verteidiger (198 cm/95 kg) spielte zuletzt für die San Jose Barracuda in der AHL, kam in dieser Saison aber nur in zwei Spielen zum Einsatz. Vor seinem Wechsel nach Nordamerika im Sommer 2023 spielte Pulli in seiner Heimat für seinen Stammverein TPS Turku. (dab/sda)

SCRJ mit zwei Neuverpflichtungen

Die SC Rapperswil-Jona Lakers vermelden zwei Zuzüge für die nächste Saison. Mauro Dufner kehrt nach vier Jahren bei Fribourg-Gottéron an den Obersee zurück, Marlon Graf wechselt aus der Organisation der ZSC Lions zu den St. Gallern. Der 29-jährige Verteidiger und der sieben Jahre jüngere Stürmer unterschrieben einen für zwei Saisons gültigen Vertrag. (nih/sda)

Bild: keystone

Bild: keystone

Lugano-Schultz hört per sofort auf

Justin Schultz beendet im Alter von 34 Jahren seine Karriere und kehrt aus persönlichen Gründen in seine Heimat zurück. Der kanadische Verteidiger setzte den HC Lugano am Freitag über seinen Entscheid in Kenntnis. Schultz war erst im November zu den Tessinern gestossen und hatte seither acht Partien in der National League bestritten. (ram/sda)

Bild: keystone

Spielertausch zwischen Bern und Biel

Der SC Bern und der EHC Biel tauschen per sofort zwei Spieler: Yanick Sablatnig wechselt vom SCB nach Biel, derweil Elvis Schläpfer, der Sohn von Kevin Schläpfer, den umgekehrten Weg geht.

Der Hintergrund dieses Spielertauschs: Yanick Sablatnig entschied sich, den SC Bern nach dieser Saison in Richtung Biel zu verlassen. Der 25-jährige Stürmer unterzeichnete im Seeland einen bis 2027 gültigen Vertrag. Der SC Bern liess Sablatnig nun per sofort ziehen und sicherte sich im Gegenzug bis Saisonende die Dienste des 23-jährigen Elvis Schläpfer. (abu/sda)

Zehnder wechselt zum Lausanne HC

Yannick Zehnder wechselt innerhalb der National League von den ZSC Lions zum Lausanne HC. Der 26-jährige Stürmer unterschreibt bei den Waadtländern einen ab der kommender Saison beginnenden Dreijahresvertrag.

Für Zehnder ist Lausanne die dritte Station in der Schweiz. Ausgebildet wurde er beim EV Zug, mit dem er zweimal Schweizer Meister wurde. 2023 wechselte er zum ZSC und gewann erneut den Titel. In der laufenden Saison sammelte Zehnder in 26 Meisterschaftsspielen elf Skorerpunkte (zwei Tore, neun Assists). (riz/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Thierry Bader (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Die ZSC Lions und der Mut zur Kontinuität

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Lugano und die seltsame «Gianinazzi-Romantik»

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 31)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

wechselt zum HC Ambri-Piotta

🇨🇭 Yanick Sablatnig (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Biel

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lausanne

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 27)

wechselt zu den ZSC Lions



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Der SCB zwischen Taktik und Spektakel

EHC Biel

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Noah Delémont (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Eine Bieler Hockeykultur, die nicht von Siegen alleine lebt

EV Zug

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇳🇴 Dan Tangnes (Trainer, 45)

offen



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Zugs Rückkehr zum Realismus

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers



Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Servette und die Sache mit dem Wintermantel

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

kommt vom ZSC

Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

wechselt zu Genf-Servette





Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Lausanne, sein Milliardär und die Goalies

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

kommt vom SC Bern​

Abgänge ❌

🇮🇹 Davide Fadani (Torhüter, 23)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

kommt vom ZSC

🇨🇭 Matteo Wagner (Stürmer, 19)

kommt von AIK (Schweden)​

Abgänge ❌

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Lugano​

Gerüchte 💬

...





Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Das Glück bei den SCL Tigers ist so nah und doch so fern

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions



Abgänge ❌

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Mats Alge (Stürmer, 21)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

…

HC Ajoie

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Der HC Ajoie – die Nationalmannschaft des Juras

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

kommt vom HC Lugano

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 23)

kommt von den Bellinzona Snakes

🇨🇭 Ewan Huet (Goalie, 19)

kommt von den Regina Pats (Kanada)

🇨🇭 Simon Meier (Stürmer, 19)

kommt von den Penticton Vees (Kanada)



Abgänge ❌

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...