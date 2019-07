Sport

71 Hot Dogs in 10 Minuten: Joey Chestnut ist zum 12. Mal Würstchen-König



Bild: AP

Das Dutzend ist voll – Joey Chestnut isst zum 12. Mal schneller Hotdogs als alle anderen

Er ist einfach nicht zu schlagen! Bereits zum zwölften Mal hat Joey Chestnut den Nathan's Hot Dog Eating Contest auf Coney Island in New York gewonnen. Der Kalifornier verdrückte am amerikanischen Nationalfeiertag in bloss zehn Minuten 71 Hotdogs. Seinen Weltrekord aus dem Vorjahr verpasste er damit um drei Würstchen.

«Ich hätte gerne 75 geschafft und einen neuen Rekord aufgestellt», sagte Chestnut zu ESPN. «Ich habe schnell angefangen, aber etwa zur Halbzeit geriet ich in Schwierigkeiten. Vielleicht war es die Hitze, ich muss es noch analysieren.» Er hoffe, dass er den Rekord im nächsten Jahr verbessern könne.

Der 35-jährige Chestnut isst die Hotdogs nicht wie du und ich. Er nimmt sich erst das Würstchen vor und drückt dann das Brötchen, das er zuvor in Wasser aufweicht, hinunter. Appetitlich sieht das nicht aus, doch dafür führt es zum Ziel.

Den Tsunami überflügelt

Die kalifornische Fressmaschine ist eine schlingende Legende. Seit 2007 dominiert Chestnut, nachdem zuvor Takeru «Tsunami» Kobayashi sechs Mal in Serie gewonnen hatte. Der Japaner gilt als Überfigur, die das kompetitive Essen einst über die Szene hinaus populär gemacht hatte. Als er 2001 erstmals in New York teilnahm, pulverisierte Kobayashi den Weltrekord von 25 Hotdogs gleich auf 50 innerhalb von 12 Minuten.

Bild: AP

Was «Jaws» Chestnut bei den Männern ist derzeit Miki Sudo bei den Frauen. Seine Landsfrau gewann mit 31 vertilgten Hotdogs zum sechsten Mal hintereinander. Ihre eigene Bestmarke liegt bei 41 aus dem Jahr 2017. Sudo schaffte es auch an diversen anderen Ess-Wettkämpfen aufs Podest, so gewann sie etwa einen Truthahn-Bewerb oder glänzte bei Kuchen-, Bratwurst-, Taco- oder Austern-Wettbewerben.

Bild: AP

Dominator Chestnut wiegt um die 100 Kilogramm. Er trainiert, indem er vor den Wettkämpfen fastet und seinen Magen dann durch Trinken von Milch und mit Protein angereichertem Wasser dehnt. Fliegengewicht Kobayashi bereitete sich dagegen so vor, dass er stetig grösser werdende Mahlzeiten ass und sich gleichzeitig sportlich betätigte, damit kein Bauchfett das Ausdehnen des Magens verhinderte.

