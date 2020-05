Sport

Formel 1

Formel 1: Sebastian Vettel wird Ferrari wohl nach diesem Jahr verlassen



Bild: AP

Kein neuer Vertrag – Sebastian Vettel verlässt Ferrari wohl nach dieser Saison

Das Aus des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel bei der Scuderia Ferrari am Jahresende scheint gemäss verschiedenen Medienberichten beschlossen.

Wie die «Bild»-Zeitung sowie die Fachmagazine «Auto, Motor und Sport» und «motorsport-total.com» übereinstimmend berichten, wird der Vertrag des 32-jährigen Deutschen mit den Italienern nicht verlängert.

Demnach wird Vettel den Traditionsrennstall nach dann sechs Jahren mit noch unbekanntem Ziel verlassen. Beide Seiten konnten sich laut der Berichte nicht auf einen neuen Kontrakt einigen. Schon am Dienstag könnte der Schritt öffentlich gemacht werden. Eine Bestätigung gab es zunächst nicht.

Bislang jagte Vettel vergeblich seinem Traum hinterher, genau wie Vorbild Michael Schumacher mit Ferrari Weltmeister zu werden. In der Vorsaison belegte er den enttäuschenden 5. Platz in der WM und musste sich erneut den übermächtigen Mercedes geschlagen geben.

Von Leclerc überholt

Auch sein aufstrebender Stallrivale Charles Leclerc landete vor ihm. Der 22 Jahre alte Monegasse unterschrieb bereits vor Weihnachten 2019 ein bis Ende 2024 gültiges Arbeitspapier. Leclerc ist die grosse Hoffnung des Teams für die Zukunft, während Vettel angeblich zuletzt nur noch ein Vertrag für ein weiteres Jahr angeboten wurde.

Bild: EPA

Das scheint dem ehrgeizigen Hessen, der im Kanton Thurgau wohnt, zu wenig gewesen zu sein, obwohl Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zuletzt immer wieder betonte, Vettel doch gerne halten zu wollen. Allerdings wurde auch über eine Lohnkürzung von Vettel spekuliert. Er selbst hatte zuletzt in einer Videokonferenz gesagt, dass es keine Frist für eine Verlängerung gebe.

«Wie auch immer der Deal aussehen wird, das Team und ich werden uns damit wohl fühlen müssen», hatte der Deutsche, der seit seiner Ankunft bei Ferrari auf die Saison 2015 nicht an die Erfolge mit Red Bull anknüpfen konnte, dabei verlauten lassen.

Wohl kein Titel mit Ferrari

Seine vier WM-Titel gewann Vettel zwischen 2010 und 2013 mit dem lange Zeit fast unschlagbaren Red-Bull-Rennstall. Mit Ferrari klappte das nicht. Bekam er 2017 noch einen neuen Vertrag über gleich drei Saisons, läuft seine Zeit nun offenbar ab.

Dass er 2020 doch noch Weltmeister wird, scheint unwahrscheinlich. Zum einen, weil der Brite Lewis Hamilton mit Mercedes erneut der übermächtige Favorit ist, zum anderen, weil völlig unklar ist, ab wann und wo in den kommenden Monaten überhaupt wieder gefahren werden kann.

Bild: AP

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden bislang alle geplanten Rennen entweder verschoben oder abgesagt. Derzeit ist der Start der Formel-1-Saison am 5. Juli in Österreich geplant, einen festen Rennkalender gibt es noch nicht.

Die Rennserie hofft, bis zum Jahresende zwischen 15 und 18 Veranstaltungen austragen zu können. Zumindest die ersten sollen als Geisterrennen definitiv ohne Zuschauer durchgeführt werden.

«Ich bin einer der erfahrensten Rennfahrer, aber nicht der älteste. Ich glaube nicht, dass es in dieser Hinsicht ein Alterslimit gibt», betont Vettel zuletzt in der Video-Konferenz. Offen bleibt, was nach einem Aus beim Rennstall aus Maranello aus ihm wird oder wer ihn ersetzt. Vettels Optionen in der Königsklasse scheinen rar. (dab/sda/dpa)

