Formel 1: Mick Schumacher dreht seine ersten Runden in einem Ferrari



Bild: AP

Nach 11 Jahren fährt wieder ein Schumacher im Formel-1-Auto von Ferrari

Mick Schumacher hat heute Morgen in Bahrain seine ersten Runden in einem Formel-1-Ferrari gedreht. Der 20-jährige Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael absolvierte Testfahrten.

Im April 2008 war Michael Schumacher letztmals in einem Ferrari gefahren. Es waren Tests in Barcelona, «Schumi» hatte die Karriere bereits zwei Jahre zuvor beendet. Später gab er im Mercedes ein Comeback in der Formel 1.

Nun, fast auf den Tag genau elf Jahre später, nahm wieder ein Schumacher in einem Ferrari Platz. Sohn Mick, 2018 Formel-3-Europameister, durfte für Testfahrten in Bahrain Platz im Cockpit des legendären roten Boliden nehmen. Mit an der Strecke: Corinna, die Mutter des 20-Jährigen, und Grossmutter Gabriele.

Schumacher drehte im ersten Teil, bevor es in Bahrain regnete (!), 24 Runden. Auf die Bestzeit von Alex Albon im Toro Rosso büsste er 2,854 Sekunden ein. Im Feld von zwölf Fahrern klassierte er sich damit auf Rang 10. (ram)

Bild: AP

