Formel 1: Hamilton ist noch nicht zum 5. Mal Weltmeister



Formel 1, GP USA in Austin 1. Kimi Räikkönen (Ferrari) 2. Max Verstappen (Red Bull) 3. Lewis Hamilton (Mercedes)

Bild: AP

Räikkönen siegt in Austin und verhindert (vorerst) Hamiltons fünften WM-Titel

Die Titelentscheidung in der Formel 1 ist um mindestens eine Woche vertagt. Kimi Räikkönen im Ferrari gewinnt in Austin fünf Jahre nach seinem letzten Triumph zum 21. Mal ein WM-Rennen.

Der Sieger

Nach 113 Rennen ohne Sieg feiert Kimi Räikkönen in Austin einen glorreichen Sieg. Der Ferrari-Finne, der in der nächsten Saison (wieder) im Sauber fährt, spuckte mit seinem 21. GP-Sieg auch Lewis Hamilton in die Suppe. Der Brite, heute Dritter, muss mit dem Feiern seines fünften WM-Titels noch zuwarten.

Das WM-Duell

Lewis Hamilton schaffte es nach zwei Reifenstopps nicht, die knapp vor ihm liegenden Räikkönen und Max Verstappen zu überholen. So wurde er Dritter. Sebastian Vettel, der sich nach einer Kollision in der ersten Runde mit Daniel Ricciardo auf Rang 16 zurückfiel, konnte in der vorletzten Runde noch Valtteri Bottas überholen und wurde Vierter.

Hamilton hat vor den letzten drei Saisonrennen 70 Zähler Vorsprung und braucht noch fünf Zähler zur erfolgreichen Titelverteidigung und dem fünften WM-Titel.

Der Start

Kimi Räikkönen überholt Lewis Hamilton und setzt sich an die Spitze:

Vettels Dreher

In der 1. Runde kollidiert Sebastian Vettel mit Daniel Ricciardo. Der Deutsche dreht sich und fällt weit zurück.

Hamiltons Pneus

In Führung liegend muss Lewis Hamilton nach zwei Dritteln des Rennens einen so wohl nicht geplanten, zweiten Boxenstopp einlegen. Seine Reifen haben abgebaut, so dass der Brite sie wechseln muss und auf Zwischenrang 4 zurückfällt:

Mit den frischen Finken rast Hamilton aber gleich zu einer schnellsten Runde, schiebt sich an Teamkollege Valtteri Bottas vorbei auf Rang 3. Gegen Ende des Rennens rückt er Verstappen immer mehr auf die Pelle, doch der junge Holländer kann sämtliche Angriffe abwehren.

Grosjeans Foul

Charles Leclerc im Sauber dreht sich kurz nach dem Start, nachdem Romain Grosjean ihm ins linke Hinterrad fährt:

Leclerc kommt nach dem Zwischenfall nicht auf Touren. Der junge Monegasse muss den Grand Prix kurz nach Rennhälfte aufgeben. Für Marcus Ericsson im zweiten Sauber gibt's nach Rang 12 ebenfalls keine WM-Punkte.

Die Highspeed-Schlange

Grandiose Aufnahmen von Hamiltons Frontflügel bei der Jagd auf Räikkönen:

Der Geräusche-Imitator

Hier gibt's nichts besonderes zu sehen, dafür zu hören: Irgendjemand macht mit dem Mund Formel-1-Geräusche – und diese gehen, wie Fans weltweit sofort bemerken, überall über den Sender:

