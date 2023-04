Max Verstappen scheint in dieser Saison kaum zu stoppen. Bild: keystone

Verstappen strebt in Melbourne seinen ersten Sieg an

Max Verstappen will am Sonntag im Grand Prix von Australien eine Lücke in seinem Palmarès schliessen. Der Weltmeister im Red Bull strebt auf der Strecke in Melbourne seinen ersten Sieg an.

Mehr «Sport»

Hinter dem WM-Leader nehmen etwas überraschend die Mercedes mit George Russell und Lewis Hamilton in der Startkolonne Aufstellung. Verstappens Teamkollege Sergio Perez, zwei Wochen zuvor Sieger im Grossen Preis von Saudi-Arabien, muss das dritte Saisonrennen nach einem Ausritt im Qualifying von ganz zuhinterst in Angriff nehmen.

Wie der Mexikaner hofft auch das Team Alfa Romeo auf eine Aufholjagd. Zhou Guanyu und Valtteri Bottas werden lediglich von den Startplätzen 17 und 19 losfahren. Der Start erfolgt um 7.00 Uhr Schweizer Zeit. (sda)