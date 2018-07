Ericsson holt Punkte – aber für die Sauber-Show sorgt Leclerc mit einem 360

Sieg von Startplatz 14 aus

Lewis Hamilton gewann sensationell den GP von Deutschland. Der Mercedes-Fahrer, der nach seinem Pech im Qualifying nur von 14. Position aus gestartet war, feierte in Hockenheim seinen 66. Triumph. Sebastian Vettel schied in Führung liegend aus, weshalb Hamilton in der WM-Wertung wieder am Deutschen vorbei zog. Er hat 17 Punkte Vorsprung.