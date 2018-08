Formel-1-Legende schwer krank – Lungentransplantation bei Niki Lauda

NHL-Stars in Bern – beim Prospect Camp der Nati gehen Fan-Träume in Erfüllung

Im Prospect Camp bereiten sich junge Eishockey-Stars auf die zukünftigen Auftritte im Nationalteam vor. Für die Spieler ist es eine einmalige Gelegenheit, sich zu präsentieren. Und die Fans können den Athleten so nahe sein, wie sonst nur selten.

Es ist immer noch unglaublich heiss in der Schweiz, auch in Bern. Während draussen in der Bundesstadt die Sonne gnadenlos brennt und die Glacés schneller schmelzen, als man sie essen kann, gönnen sich mehr als 200 Eishockey-Fans eine Abkühlung der besonderen Art.

In der Trainingshalle der Berner PostFinance-Arena ist es beinahe schon etwas kühl, viele Zuschauer ziehen sich Jacken an. Doch was sie sehen, erwärmt die Eishockey-Seele. Da flitzen Profis wie Timo Meier, Vincent Praplan, Yannick …