Sport

Formel 1

Michael Schumacher bei Bewusstsein? Krankenschwester verrät Details



Bild: EPA

Schumacher bei Bewusstsein? Krankenschwester verrät Details über Gesundheitszustand

Seit seinem Ski-Unfall vor fast sechs Jahren wird Michael Schumacher streng von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Nach dem Unfall lag die deutsche Formel-1-Legende aufgrund eines schweren Schädel-Hirn-Traumas monatelang im Koma, seither wissen nur die engsten Vertrauten über seinen Gesundheitszustand Bescheid.

Nun sind allerdings wieder Gerüchte an die Öffentlichkeit gesickert. Für eine Stammzellen-Therapie wurde die deutsche Formel-1-Legende gemäss verschiedenen französischen Medien aus Genf nach Paris ins Hôpital Européen Georges-Pompidou verlegt. Die Zeitung Le Parisien zitiert eine Krankenschwester aus zweiter Hand folgendermassen: «Ja, er ist bei mir in Behandlung und ich kann ihnen versichern, dass er bei Bewusstsein ist.» So konkret hat sich bisher noch niemand über Schumachers Zustand geäussert.

Bild: AP

«Le Parisien» berichtet weiter, dass Schumacher vom Stammzellen-Experten Philippe Ménasché behandelt worden sei und dass Jean Todt einer der ersten Besucher des siebenfachen Weltmeisters gewesen sei. Am Dienstag sei der aktuelle FIA-Chef und ehemalige Ferrari-Boss für etwa 45 Minuten bei seinem ehemaligen Schützling in der Klinik gewesen.

Die Klinik bestätigte die Information über die Behandlung Schumachers bislang nicht offiziell und verwies auf die ärztliche Schweigepflicht. Auch die Familie des 50-Jährigen gab keine Kommentare dazu. (pre)

Mehr zu Schumacher:

«Sauber» nicht mehr in der F1 – die Geschichte des Rennstalls Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Unvergessene Formel-1-Geschichten 01.05.1994: Sennas tödlicher Unfall in Imola: «Als hätte man Jesus live ans Kreuz genagelt» Link zum Artikel 14.03.1993: J.J. Lehto rast im ersten Formel-1-Rennen von Sauber gleich in die Punkte – es kommen aber auch nur fünf Fahrer ins Ziel Link zum Artikel 14.09.2008: Vettel wird im unterlegenen Toro Rosso der jüngste GP-Sieger aller Zeiten – weil sein Team «Eier hatte» Link zum Artikel 01.08.1976: Niki Lauda überlebt die 800 Grad heisse Feuerhölle und kehrt sagenhafte 42 Tage später wie durch ein Wunder zurück Link zum Artikel 02.11.2008: In der Ferrari-Box feiern sie schon Massas Titel – doch Hamilton crasht die Party und wird jüngster Champ aller Zeiten Link zum Artikel 22.10.1989: Alain Prost schiesst Ayrton Senna ab und wird Weltmeister – der Beginn der grössten Formel-1-Feindschaft aller Zeiten Link zum Artikel 07.04.1968: Teufelskerl Jim Clark stirbt in Hockenheim als Nichtraucher wegen Tabak Link zum Artikel 21.03.1960: Zu Sennas Geburtstag: 17 Fakten über «den Magischen» und wohl besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten Link zum Artikel 11.06.1955: Die grösste Katastrophe des Motorsportes beendet auch die goldene Ära der Auto- und Töffrennen in der Schweiz Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter