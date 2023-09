Helme, Rennanzüge und Kappen: Schumacher-Sammlung für Millionen-Summe versteigert

Sotheby's schrieb dazu: «Von dem Moment an, als Michael Schumacher zum ersten Mal seine Rennstiefel schnürte und einen Helm aufsetzte, war der begnadete Rennfahrer ein Phänomen – eine Naturgewalt, die später die höchsten Ränge des Rennsports dominieren sollte.»

Das Sammlerstück, das für den höchsten Wert unter den Hammer kam, war ein handsignierter Helm, den «Schumi», wie ihn seine Fans nennen, beim Hockenheim-Rennen 2003 trug. Er brachte 96'000 britische Pfund (rund 107'000 Schweizer Franken) ein. Am Ende jener Saison war Schumacher Weltmeister geworden.

Eine Auktion von 159 Gegenständen aus der Karriere von Formel-1-Legende Michael Schumacher hat eine Millionen-Summe eingespielt. Bei der Versteigerung, die vom Auktionshaus Sotheby's in Kalifornien durchgeführt wurde, wurden insgesamt 2,3 Millionen Franken erlöst.

Sieben WM-Titel in der Formel 1 machten Michael Schumacher weltberühmt. Nun trennte sich ein Sammler aus Asien von etlichen «Schumi»-Stücken – und erzielte damit über zwei Millionen.

Michael Schumacher am GP von Deutschland 2003 – ein Helm aus dieser Zeit wurde nun versteigert.

Michael Schumacher am GP von Deutschland 2003 – ein Helm aus dieser Zeit wurde nun versteigert. Bild: IMAGO / Sven Simon

